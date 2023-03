La oposición pide a Revilla que cese a un 'pez gordo' mientras su socio socialista deja claro que Obras Públicas “históricamente ha sido de PP y PRC”

La trama de corrupción que ha estallado recientemente en Cantabria sobre contratos irregulares en el seno de la Consejería de Obras Públicas que dirige José Luis Gochicoa (PRC) tiene a Miguel Ángel Revilla (PRC) arrinconado entre las exigencias de la oposición de que rueden cabezas y la postura de perfil de su socio socialista en el Gobierno autonómico, que deja claro que el citado departamento ha estado “históricamente” en manos de PP y PRC.

La trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria desvió varios millones de euros a cuentas particulares

Más

Así, y después de que a lo largo de estos días el presidente cántabro haya dicho que antes del fin de semana se iba a pronunciar sobre este caso una vez hayan analizado desde el Ejecutivo el sumario judicial, Revilla comparecerá este viernes para dar cuenta de posibles dimisiones.

“No vale algún parvulillo”, ha avisado este jueves el PP. “Ocho días después, el Gobierno de Cantabria todavía no ha tomado ninguna decisión. Es decir, el consejero no dimite, el presidente no cesa al consejero, nadie asume responsabilidades políticas y la opinión pública está perpleja ante la falta de reacción del Gobierno de Cantabria frente a un escándalo de semejantes dimensiones”, ha manifestado su portavoz Íñigo Fernández

En este sentido, ha subrayado que se trata de contratos “amañados” en la Consejería de Obras Públicas “por importe de cuarenta y dos millones de euros” y adjudicados a dedo “por ocho millones”, con “un funcionario detenido, una trama de cohechos y tráfico de influencias”.

“Y el director general de Obras Públicas no se había enterado de nada, y el consejero no se había enterado de nada, y el presidente no se había enterado de nada”, ha censurado en relación a los regionalistas Manuel del Jesus, José Luis Gochicoa y Miguel Ángel Revilla, respectivamente.

“Cuesta mucho creer que nadie se hubiera enterado de nada”, ha opinado Fernández, quien ha subrayado que, aunque “sea así, aunque el motivo sea ese, aquí se tienen que asumir responsabilidades”.

Cuestionado también al respecto, el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo cántabro, y a su vez secretario general del PSOE en la región, Pablo Zuloaga, ha hecho hincapié en que la decisión sobre posibles ceses la tiene que tomar el presidente. Pero no ha dejado escapar la oportunidad de remarcar que Obras Públicas ha sido “históricamente de PP y PRC” y que no es partidario de emplear la expresión 'poner la mano en el fuego' por alguien, como hizo Revilla sobre Gochicoa cuando estalló el escándalo.

“Yo no estoy acostumbrado a usar este tipo de términos”, ha expresado, al tiempo que ha querido diferenciar este caso con el de la exdirectora general de Juventud, que depende de su departamento, recientemente cesada. “Cualquier posicionamiento que pretenda equiparar una circunstancia con otra es un absoluto error o una mala intención por parte de cualquier activo político”, ha subrayado.

Según ha argumentado, la investigación del que llaman 'caso Renedo' señala un “posible error” en un expediente de 1.580 euros, es decir, un caso con “una escala y una magnitud absolutamente diferente de lo ocurrido con las adjudicaciones de contratos en carreteras”. Así todo, ha enfatizado, sin hacer alusión al 'caso Renedo', que en circunstancias como esa, “él toma decisiones”, en referencia a la dimisión el mismo día que se conoció que, desde su puesto, había adjudicado contratos a la empresa para la que trabajó.