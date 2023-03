Revilla insiste en que su Gobierno “está limpio” y la oposición enmarca la trama de carreteras en el PRC: “No han fallado los controles, sino los políticos”

Miguel Ángel Revilla (PRC) ha comparecido este lunes en el Parlamento de Cantabria a petición propia para dar cuenta del nombramiento de la nueva consejera de Obras Públicas, Jezabel Morán, tras la dimisión de José Luis Gochicoa en el marco de la trama de corrupción en carreteras.

El presidente de Cantabria se ha mantenido en la tesis que ha venido sosteniendo desde que estalló este caso y tras conocer “los detalles del sumario”. “Estamos limpios, ninguno hemos ido al banquillo ni vamos a ir”, ha asegurado el líder regionalista tras relatar los acontecimientos acaecidos desde el registro efectuado por la UDEF y la Agencia Tributaria en la Consejería hace un mes.

“Es la trama de un funcionario, no de todos, y de unas empresas, no de todas”, ha subrayado Revilla para desmentir que salpique a su Ejecutivo: “No nos hemos enterado ni se ha enterado nadie, la trama es en la Administración regional”, ha recalcado, tras expresar “serenidad y tranquilidad”. “Tengo la conciencia muy tranquila, me esperaba el último día [el último Pleno de la legislatura] toda la munición”, ha dicho.

Y es que el debate parlamentario se ha convertido en un debate electoral anticipado. PP, Ciudadanos y Vox han sacado toda la artillería para arremeter contra los regionalistas, involucrando a este partido en la trama de corrupción: “No han fallado los controles, sino los políticos”, ha asegurado la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga.

“No voy a entrar en responsabilidades penales, pero su respuesta política no ha estado a la altura de lo que se espera. Señalar a otros, hacerse la vícitma y esquivar responsabilidades, en lugar de coger el toro por los cuernos y pedir perdón a los cántabros por haber permitido que nos roben a manos llenas; no es usted la víctima y no da ninguna pena”, ha expresado la líder del PP desde la tribuna. “Hay que estar muy a por uvas para no darse cuenta”, ha dicho sobre las mordidas que recibía el funcionario detenido.

Al respecto, Revilla ha anunciado que el Gobierno aprobará este jueves la anunciada guía de buenas prácticas que aglutinará una serie de medidas que “serán aplicadas de manera inmediata en los procedimientos de adjudicación” del Ejecutivo regional para “intentar evitar nuevos casos de corrupción”. “Se ha elaborado escuchando a todas las consejerías del Ejecutivo y a los servicios jurídicos del Gobierno”, ha afirmado sobre este manual que incluye, además, la exigencia de la firma de dos funcionarios -no uno- en los expedientes de adjudicación.

Al hilo de ello, Revilla ha pedido que cualquiera que tenga “un indicio de corrupción denuncie” y ha dado la bienvenida a la nueva consejera “sobradamente conocida en la casa”. “Tiene la absoluta solvencia y preparación para intentar que esto que ha ocurrido no vuelva a ocurrir”, ha remarcado el líder regionalista, al tiempo que le ha puesto como tarea “colaborar estrechamente con la Justicia”, “trasladar a los 440 trabajadores de la Consejería -que no son corruptos y que están en el punto de mira de los ciudadanos- el respaldo del Gobierno” y “hacer frente a las obras que están en marcha y que no pueden quedar paralizadas”.

“Póngase como quiera y vístalo como pueda pero la realidad es que hoy comparece en este Parlamento porque ha habido corrupción en su Gobierno”, ha insistido Buruaga, tras preguntarse “qué amparo tenía o creía tener el funcionario implicado para poder actuar bajo su mandado y detenerse y dejar de operar con un gobierno del PP”, extremo que el portavoz regionalista ha negado, señalando que el incremento patrimonial del funcionario también se produjo durante el mandato popular.

Asimismo, Ciudadanos ha cargado contra el polémico homenaje que recibió el consejero saliente: “Si llega a darse cuenta antes de la corrupción pone a su nombre el Palacio de la Magdalena”, ha ironizado, antes de pedir al presidente que “se vaya para casa”.

Finalmente, Revilla se ha mostrado “sorprendido” de que el PP siga hablando de trama cuando tiene “una retahíla para escribir un Espasa, un diccionario entero, por apellidos de procesados y condenados por corrupción”, aludiendo al extesorero Bárcenas y a otros dirigentes de esta formación como Camps o Rato. Finalmente, respecto a las críticas de la oposición por la falta de control, el líder regionalista ha insistido en que “los funcionarios están para controlar a los políticos, no al revés”.