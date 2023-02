Revilla ve “muy feo el plantón” del rey de Marruecos a Sánchez: “Va de gallo, pero es una desatención”

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado “muy feo” el “plantón” del rey de Marruecos, Mohamed VI, al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. “No sé por qué razón no ha estado, se querrá dar importancia, va de gallo... pero es una desatención”, ha dicho. Así lo ha valorado este jueves Revilla a preguntas de la prensa en los actos del Día Mundial de los Humedales en Noja, que ha apuntado que “si ha sido un plantón, no sé, igual está enfermo, no sé qué explicaciones se pueden dar, pero es muy feo”.

A su juicio, Sánchez y el Gobierno que preside ha hecho algo que va a tener también “un coste electoral” que es “cambiar un discurso que durante cuarenta años nos han explicado a todos los españoles donde nos han dicho que los buenos eran los saharauis y que el malo era Marruecos”. “El pago, como mínimo, de agradecimiento hubiera sido recibirle a portagayola”, ha opinado.

Para el líder del Ejecutivo autonómico, el Gobierno de España debiera de haber propuesto para que esa reunión se celebrase que la audiencia con el rey fuese “imprescindible”. “No se concibe que alguien venga a España del nivel de un presidente de la Unión Europea o de Norteamérica y que no sea recibido por el rey. No conozco casos, todos los presidentes que vienen a España van a ver a su presidente”, ha apuntado.

De esta forma, tendrían que haber negociado esto previamente y sino “no ir”, dado que el presidente del Gobierno “tampoco tenía por qué ir” y podía haber mandado a los ministros para firmar unos acuerdos. “Yo no sé qué entresijos habrá habido ahí, pero yo no hubiese ido si no tengo garantizado que el jefe del estado me recibe”, ha sentenciado.