Salud estudia modificar las condiciones del contrato de limpieza de Valdecilla por ampliación de espacios y actividad

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria está estudiando la posibilidad de modificar las condiciones del contrato de limpieza, adjudicado a la empresa Serveo, ante la ampliación de espacios y el incremento de la actividad extraordinaria por la tarde en el Hospital Valdecilla, lo que requiere de “más personal”.

Así lo ha informado en declaraciones a la prensa el titular del departamento, César Pascual, que se ha reunido este viernes con dos secciones sindicales de Serveo (SUC y USO), que, según el consejero, han reivindicado su trabajo, afirmando que el hospital está “limpio”, y han demandado “más contrataciones porque hay mucho absentismo”.

Pascual ha reconocido que el hospital ha ampliado espacios, en el área de radiología y el quirófano híbrido, entre otros, y “se requiere más personal”, tal y como reclaman los sindicatos, porque “el alcance de la limpieza se ha modificado”; y está “en estudio” la posibilidad de modificar las condiciones del contrato.

No obstante, el consejero no ha avanzado las conclusiones porque, ha apuntado, además de estar “en fase de estudio”, también afecta a otras dependencias que no son propiamente del hospital, como Cohorte Cantabria, el Banco de Sangre o el Hospital Virtual, que están incluidas en el contrato.

Según ha señalado, se trata de una cuestión que tendrá que “resolver” la responsable del contrato, la directora de Gestión de Valdecilla, quien “está en ello”.

Así, tras realizar un informe, “se valorará si, efectivamente, eso supone una sobrecarga en el contrato de Valdecilla, en cuyo caso habrá que tomar las decisiones pertinentes”.

“Entiendo que ellos piden soluciones inmediatas y lo piden ya, pero yo les he dicho que estamos estudiando si afecta el alcance del contrato y qué solución se puede dar a eso, admitiendo que si nosotros vamos ampliando recursos harán falta más recursos de limpieza”, ha dicho Pascual.

Ha explicado que los representantes sindicales con los que se ha reunido ponen el foco de su reivindicación en el área quirúrgica porque se están haciendo “muchas” peonadas por las tardes y, evidentemente, la situación ha “cambiado”.

En este sentido, el consejero ha indicado que se va a “seguir incrementando” el número de actividad extraordinaria por la tarde y, por lo tanto, esto requerirá de la ampliación de personal, por lo que lo van a estudiar “rápido” dado que creen que “ahí sí que es obvio que se están modificando las condiciones”.

Pascual ha informado que, según los últimos datos facilitados por la empresa de limpieza, hay unas 390 personas contratadas a jornada completa --más de 400 en total, junto a contratos de sustitución y media jornada--; y SUC y USO piden “que se retome la situación que había en 2014”.

Según Pascual, durante el encuentro, los representantes estas dos secciones sindicales le han trasladado que “no estaban de acuerdo” con las manifestaciones que se han lanzado sobre la “falta” de limpieza del Hospital Valdecilla, que “denigran” su profesión, y han reivindicado el trabajo diario que hacen, afirmando que está “limpio”.

Asimismo, han expuesto las demandas sindicales que tienen con la empresa, a la que piden “más contrataciones porque hay mucho absentismo”, si bien “niegan” que el hospital esté “sucio” y “que pueda haber infecciones a causa de la limpieza”.

En cuanto a los residuos, el titular de Salud considera que los contenedores están “donde tienen que estar”, en la parte de atrás de un pabellón que no es asistencial y no tiene visibilidad, por lo que cree que el lugar es “idóneo”.

En este punto, ha añadido que se están haciendo unas obras de montacargas para “facilitar” el acceso por otro lado, dado que en la actualidad los trabajadores tienen que hacer parte del traslado de los residuos por la calle.

“Ya se solucionará, se recortará el recorrido por la calle, pero, en cualquier caso, tampoco pasa nada por ir por la calle” ha dicho Pascual.

Finalmente, el consejero ha apuntado que estas reivindicaciones, como la petición más plantilla, es una labor del Comité de Empresa que “entra dentro de sus relaciones con la empresa, no de las de la Administración con la empresa”.

CCOO, CSIF y SCAS denuncian la “ocultación” de la reunión

Por su parte, las organizaciones sindicales de CCOO, CSIF y SCAS en Serveo han denunciado la “ocultación” por parte del Sindicato Unitario de Cantabria (SUC) y USO de la convocatoria de la reunión con la Consejería de Salud para este viernes, de la que se han “enterado por la prensa”.

Según han señalado, el Comité de Empresa debe tener conocimiento de la reunión “al completo”, por lo que creen que “no es representativo ni está legitimado” y han solicitado una reunión al consejero de Salud “a la mayor brevedad”.

Así, CCOO, CSIF y SCAS han subrayado que seguirán trabajando en la “prioridad” de encontrar una solución al “problema de sobrecarga” de trabajo que sufre la plantilla, con “una degradación permanente de sus condiciones y un ambiente de trabajo irrespirable”.