Santander no tiene “ninguna duda” de que la oferta de la adjudicataria de Parques y Jardines cumple la ley

El Ayuntamiento de Santander no tiene “ninguna duda” de que la oferta de la empresa con la que tiene intención de contratar el servicio de Parques y Jardines, Légamo Infraestructura Verde, es “conforme a la legalidad” y “cubre perfectamente” los salarios de los trabajadores.

Así lo ha asegurado la alcaldesa, Gema Igual, a preguntas de la prensa tras conocerse este miércoles, a través de una información de Cantabristas, que el procedimiento para la adjudicación del nuevo servicio se encuentra paralizado a raíz de dos recursos interpuestos por empresas que optaban al contrato, que aducen que la adjudicataria no habría aportado datos económicos suficientes para garantizar que los salarios de la plantilla quedaran cubiertos según la normativa laboral.

En este sentido, Igual ha afirmado que las informaciones al respecto “no son del todo ciertas” puesto que sí se han presentado dos recursos pero el Ayuntamiento estima que la oferta de la ganadora del concurso cumple con la legislación.

La alcaldesa ha explicado que, de las nueve empresas que se presentaron al concurso, Légamo propuso la oferta “más ventajosa” --45,4 millones de euros por cuatro años-- y así lo decretó la Mesa de Contratación. Y las empresas que quedaron en segunda y tercera posición, Raga y OHL, presentaron recurso, “cosa que suele ser bastante habitual”, con lo que el proceso se ha paralizado, “cosa también habitual”, ha comentado Igual.

“Pero el recurso de esas empresas no ha acreditado lo que fundamenta su recurso. No habiendo acreditado sus alegaciones, el informe del Ayuntamiento es de no estimar esos recursos y hemos comunicado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales nuestra respuesta”, ha explicado la regidora, que ha reiterado que “no es cierto que no está validado el estudio de costes” de Légamo.

De hecho, ha indicado que “hay un informe técnico en el que todos los criterios de valoración del pliego se han cumplido; en donde, por parte de Intervención, se comprobó que el estudio económico de la oferta mejor valorada no incurre en ninguna circunstancia de desproporción o anormalidad y que acredita la viabilidad de la oferta”.

Igual ha insistido en que “es algo habitual, que entra dentro de la normalidad: se paraliza un proceso cuando hay recurso, se contesta ese recurso y ahora será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales quien nos permita continuar adelante o no”. Un proceso que podría llevar “uno o dos meses”.

Pero ha subrayado que “por parte del Ayuntamiento no hay ninguna duda de que la oferta de esta empresa es conforme a la legalidad, con tranquilidad para los trabajadores y también conforme al pliego”.

“Entiendo perfectamente que la empresa que ha quedado la dos o la tres, si tiene que algo que alegar, pues a lo mejor puede ver opción de que pueda subir puntuación, pero por parte del Ayuntamiento los informes técnicos son contundentes y clarificadores”, ha enfatizado la alcaldesa.

Por otra parte, Igual ha lamentado que la información difundida sobre los recursos pueda generar “inseguridad en los trabajadores” de Parques y Jardines, a los que ha trasladado “tranquilidad” porque “la oferta con la que el Ayuntamiento tiene intención de contratar cubre perfectamente sus salarios”.

La empresa que actualmente está prestando el servicio lo seguirá haciendo hasta que entre la nueva.

Igual ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, antes de mantener un encuentro con los agentes económicos de la ciudad para abordar las medidas contempladas en el Pacto Local por el Empleo.