Los sindicatos denuncian que la propuesta de ERTE de Sidenor es "claramente insuficiente y muy alejada" de sus pretensiones

Los sindicatos han argumentado que las negociaciones sobre el ERTE en las plantas de Sidenor -incluida la de Reinosa- concluyó el pasado viernes sin acuerdo porque la propuesta de la empresa es "claramente insuficiente" y está "muy alejada" de las mínimas pretensiones de los trabajadores

CCOO, UGT y USO rechazaron esta medida reguladora por diferencias entre ambas partes que se mantuvieron aún tras "rebajar" los sindicatos sus reivindicaciones "en aras a conseguir un consenso". Así lo ha indicado en un comunicado CCOO, que reprocha a Sidenor el "lavado de imagen" que ha realizado en los medios de comunicación, que considera "visualmente engañoso".

"Salir en los periódicos diciendo que complementa el 80% durante el ERTE da la impresión que la empresa hace un gran esfuerzo económico y pone en entredicho la responsabilidad sindical por no haber llegado a un consenso", lamenta CCOO. En este sentido, explica que la propuesta de la empresa consiste en complementar el ERTE hasta el 80% de su salario base, mientras los sindicatos pretenden que complemente hasta el 85% de su salario bruto.

Principales diferencias

Además, añade las principales diferencias entre las propuestas de ambas partes, como que la Empresa no se compromete al mantenimiento de la plantilla más allá de lo que la legislación le exija, no garantiza la actividad de todos los centros productivos y no acepta crear una bolsa de trabajo preferente con el personal eventual que está o ha estado en las plantas.

Asimismo, otros asuntos "de calado", según el sindicato, son que Sidenor no anticipa el cobro inicial de la prestación por desempleo si ésta se retrasa por motivos administrativos, no acepta limitar el porcentaje máximo de aplicación de ERTE por persona y no rebaja el porcentaje de afectación en los trenes de laminar de Azkoitia y Reinosa.

CCOO asegura que no poder alcanzar un acuerdo le "causa frustración" debido a las "consecuencias negativas que tiene un ERTE sin garantías de acompañamiento adicionales" para los trabajadores.

Y destaca que la legislación no condiciona la aplicación de un ERTE a la consecución de un consenso de las partes, lo que, según ha dicho, "genera finales como éste". No obstante, añade que el proceso de negociación que "no se da por finalizado, ya que para una de las partes queda abierta la posibilidad de la vía judicial".