Los sindicatos exigen al Gobierno una mesa de negociación sobre el Centro de Atención a la Infancia y Familia

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y SIEP han llevado a cabo este jueves ante la sede del Gobierno una manifestación en la que han exigido al Ejecutivo una mesa de negociación sobre el Centro de Atención a la Infancia y Familia (CAIF) de Santander y han denunciado que las dos viviendas de la finca del CAD de Santander, a la que van a trasladar a los menores y trabajadores, no disponen de "espacio suficiente" para acogerlos.

En concreto, han criticado que en los dos chalets de Cueto donde el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) pretende trasladar a los menores "no cumple la normativa" de seguridad y salud laborales y "solo caben ocho", señalando que el CAIF tiene 26 plazas, 10 para casos urgentes. "¿Qué van a hacer con el resto?", ha manifestado la portavoz de SIEP, Inmaculada Peña.

Por su parte, el portavoz de CCOO, Javier González, ha advertido que la finalidad es hacer con este centro lo mismo que sucedió con la residencia de La Pereda, que al final se terminó vendiendo y les llamaron para decir "ya está todo hecho". "Especulación pura y dura", ha dicho.

Así, los sindicatos consideran que es una "barbaridad" y una "irresponsabilidad" el cierre del centro, sobre el que "no están contando toda la verdad" y han advertido que no van a "consentir" la pérdida de puestos de trabajo. De esta forma, han reiterado que este servicio tiene que seguir siendo "plenamente público" y su actual ubicación "es más que viable", con el mantenimiento de todos los puestos de trabajo tanto temporales como fijos.

Los sindicatos, que se han encerrado en el salón de la Junta de Personal para reivindicar que este asunto se tiene que abordar con ellos en las mesas de negociación, han exigido una reunión con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, que se reunirá con ellos el 16 de marzo.

"Que no se esconda, que de la cara y nos explique cuáles son las políticas del PSOE y de este Gobierno", ha trasladado González, quien ha criticado que hasta ahora se les ha llamado "individualmente" y solo les han informado de que se va a hacer un traslado a los trabajadores. "No nos lo creemos". De esta forma, los sindicatos han avanzado que "no se van a cansar" y valorarán llevar a cabo más medidas sobre esta "batalla" "el tiempo que sea necesario" hasta que se sienten en la mesa a negociar "porque se puede llegar a un acuerdo".

Mantener el servicio público

Precisamente, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, ha sido preguntado sobre este asunto en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y ha afirmado que la interlocución del Ejecutivo con los sindicatos es "constante" desde los distintos departamentos.

Según Zuloaga, la consejera de Empleo, Ana Belén Álvarez, ha trasladado a los sindicatos en la reunión mantenida este miércoles que la intención de la Consejería es "mejorar las instalaciones" del centro donde se presta este servicio, "siempre a través del servicio público". Así, ha señalado que el objetivo es mantener la gestión directa del Gobierno de Cantabria en el centro "a través de trabajadores públicos", pero "mejorando la calidad del servicio que reciben los jóvenes y la calidad de los puestos de trabajo".