Susana Herrán (PSOE): “Mi candidatura no va a suponer una guerra abierta”

No estaba en las quinielas, pero ha irrumpido haciéndose notar y removiendo las aguas internas en el PSOE cántabro. Susana Herrán ha sorprendido encabezando una candidatura al Congreso Federal del PSOE, que se celebrará en dos meses y que reelegirá a Pedro Sánchez como secretario general de esta formación. Se trata de una lista alternativa a la del secretario general autonómico, Pablo Zuloaga, y respaldada por el diputado nacional, Pedro Casares, con quien el líder socialista mantiene evidentes diferencias desde hace tiempo, pese a que tanto él como Herrán le respaldaron en 2017 para hacerse con el poder en las primarias regionales.

La también alcaldesa de Castro Urdiales, cargo institucional del PSOE cántabro de mayor rango actualmente, decide dar el paso porque, en sus propias palabras, “hay que recuperar el municipalismo que en estos años se ha ido perdiendo”. Dice estar en contra “de los personalismos y de los 'yoísmos'” y, en este sentido, recrimina a Zuloaga “que se autoproclame baluarte de Pedro Sánchez en Cantabria” porque ella entiende que “los baluartes son las bases”. Además, rechaza consensuar una lista unitaria porque “no tiene sentido” si los que la respaldan defienden que “hace falta un nuevo proyecto”. Así todo, Herrán rechaza que su movimiento suponga el desencadenante de una guerra interna: “Esto no va a ser una guerra abierta y si alguien lo pretende, conmigo no va a contar”.

¿Cuáles son los motivos para encabezar una candidatura alternativa al Congreso Federal del PSOE?

Encabezo esta lista con mucha humildad y con mucho entusiasmo, con la firme convicción de que podemos construir otra forma de hacer política.

¿Por qué ahora?

Porque es en el Congreso Federal donde se decide el proyecto de futuro con el liderazgo de Pedro Sánchez, al que siempre hemos apoyado.

¿Y por qué es necesaria una lista alternativa en un Congreso Federal en el que todos van a votar a Pedro Sánchez?

Es que es un proceso que no únicamente trata de la renovación interna del propio partido, también es una oportunidad para reafirmar nuestros valores progresistas y responder a los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad y nuestra región. Yo como cabeza de lista, y las personas que me acompañan, que son alcaldes, alcaldesas, secretarios generales, agrupaciones grandes como Santander, Camargo o Castro, y otras más pequeñas como Bárcena de Cicero o Valderredible, pretendemos dar voz a todos y cada uno de los militantes y trasladar el peso de Cantabria fuerte, cohesionado y preparado para esas grandes transformaciones que el país, Cantabria y Castro Urdiales necesitan con el liderazgo de Pedro Sánchez.

Esa nueva forma de hacer política de la que habla, y esa mayor participación y cohesión que ha reivindicado desde que es candidata, ¿se puede interpretar como una crítica a la actual Ejecutiva?

Esta candidatura no nace ni la encabezo para criticar a nadie, sino para sumar. Tenemos quizás una visión diferente de cómo se pueden hacer las cosas. Tenemos que recuperar el municipalismo porque en estos años se ha ido perdiendo. Más allá de ofrecer soluciones, que es nuestra obligación, debemos tener una escucha activa, un diálogo, una construcción de consensos desde la base, contando con la militancia. Las políticas más eficaces son aquellas que nacen de la cercanía, del entendimiento, de las necesidades cotidianas de la gente. Defiendo el municipalismo por encima del 'yoísmo' y de los personalismos. Desde que soy alcaldesa de Castro Urdiales, y previamente a ello, mi idea de política se basa en no perder el pie de la calle ni el pulso de la ciudadanía. Respecto a la defensa del municipalismo, las juntas vecinales son la administración más cercana al ciudadano y a menudo carecen de recursos humanos y materiales. En este Congreso Federal también me comprometo a dar voz a esos militantes valientes que encabezan listas del Partido Socialista para gobernarlas o para ser vocales con pocos medios. Desde el Ayuntamiento de Castro Urdiales ya hemos trabajado para mejorar su financiación y apoyo.

El hecho de hacer hincapié en ese “municipalismo que se ha perdido” frente a los “personalismos y el 'yoísmo'”, ¿tampoco es una crítica?

No, es una convicción. A veces unos hablan mucho, pero yo soy partidaria de la escucha activa que tenga como consecuencia hechos. Siempre digo que si lo decimos, lo hacemos, y creo que es la forma en la que hay que trabajar. No es una crítica, que cada uno haga la lectura que considere.

¿Cuál es la causa o a quién responsabiliza de que “se haya perdido ese municipalismo en estos últimos años”?

Insisto en que la lista que encabezo no es para criticar a nadie, sino para aunar sensibilidades y para escuchar todas las voces, no solamente las que unos quieren escuchar. Y por matizar algunas cosas, esto no va a ser una guerra abierta y no pretendo que lo sea. Mi forma de actuar es la de ver este proceso interno como una herramienta que nos otorga el Partido Socialista en la que cualquier militante puede presentar una lista, encabezarla y defender su idea o su proyecto, y luego todos los militantes tienen la libertad de apostar por cuál es el proyecto que más le gusta para colaborar por un futuro mejor para Cantabria y para la generalidad del país.

El secretario general, Pablo Zuloaga, censuró como “una falta de respeto a los militantes” que diera a conocer la lista alternativa en un medio de comunicación.

Insisto en que si alguien pretende que esto sea una guerra no lo va a ser porque conmigo no va a contar, pero sí que creo que cuando se hacen ciertas declaraciones es mi obligación aclararlas y contar la realidad. Por eso, tengo que corregir al secretario general con una realidad contundente. El respeto a la militancia lo tengo grabado a fuego en la piel y quiero dejar claro que yo no he convocado a ningún medio de comunicación, no he hecho ninguna presentación y no he mandado ninguna nota de prensa. Me desperté por la mañana con la información en un medio de prensa escrita. Yo sí que he trasladado a mi Ejecutiva Local y a mi agrupación, como corresponde, mi intención de presentarme, y, hasta donde yo sé, él no había comunicado nada a sus militantes antes de su rueda de prensa, ni siquiera a la propia Ejecutiva Regional. Lo que cuenta son los hechos, que son realidades comprobables, y queda un poco feo hacer una crítica cuando quien ha faltado al respeto a la militancia, según sus palabras, ha sido él. Me achaca no respetar los procesos orgánicos, pero es que recibimos la documentación para iniciar el proceso el martes a las 13.57 horas. Llama la atención que él pueda presentar su precandidatura en rueda de prensa a las 10 de la mañana y el resto no podamos porque no tenemos la documentación. Las declaraciones de Pablo Zuloaga sobre este tema caen por su propio peso.

Zuloaga ha defendido que se presenta como el principal baluarte de Pedro Sánchez en Cantabria. ¿Qué le parece esta afirmación?

Lo de autoproclamarse baluarte de Pedro Sánchez en Cantabria puede ir hilado a lo de los personalismos y el 'yoísmo'. Desde los inicios siempre he apoyado única y exclusivamente a Pedro Sánchez. Si él quiere autoproclamarse baluarte de Pedro Sánchez no seré yo quien le quite la ilusión, pero para mí, que veo la política de otra forma, los baluartes de Pedro Sánchez son las bases, son los militantes, y son los votantes y ciudadanos que confían en las políticas progresistas que está llevando a cabo. Incluso aquellos que sin ser militantes o simpatizantes del PSOE han recibido en primera persona sus políticas, como la subida del salario mínimo o de las pensiones, entre otras.

Zuloaga propuso intentar negociar una lista unitaria, pero vistas las acusaciones cruzadas no sé si es viable...

Mis declaraciones son en contestación a las declaraciones de Pablo Zuloaga. Son aclaraciones a una circunstancia que no es real y, lógicamente, lo que no voy a hacer es callarme. La lista de cohesión no tiene sentido. Si los integrantes de mi lista, agrupaciones grandes, pequeñas, históricos del partido, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas, entendemos que tiene que haber un nuevo proyecto y un nuevo futuro para el partido, lo que no tiene sentido es hacer una lista única. Cuando se presenta una lista alternativa es precisamente porque hay otra forma de hacer política.

¿Desde cuándo se lleva fraguando esta alternativa?

Desde hace muy poquito, no es fraguando, sino que son conversaciones que vas manteniendo con compañeros, con compañeras, con militantes de base, insisto, con cargos de otras agrupaciones en las cuales existe esa inquietud de que hay que trabajar de otra manera. Hay un sentimiento y una inquietud de una gran mayoría que cree en un proyecto de futuro para Cantabria. Así que he dado el paso, insisto, con toda la humildad del mundo, con todo el entusiasmo también, y espero que con el apoyo de la mayoría de la militancia.

¿Habló con el secretario general antes de tomar la decisión?

Él ha dicho que lleva preparando este proyecto desde hace mucho tiempo y la única llamada que he recibido por su parte es del lunes a las dos y media del mediodía. Me pidió quedar para hablar y yo le dije que no había problema en hablar. Luego se precipitó todo y saltó la noticia. No hubo tiempo para trasladarle mi intención de encabezar la candidatura porque cuando el lunes tomé la decisión de hacerlo convoqué una Ejecutiva Local junto a mi secretario general, Pablo Antuñano, quien me ha dado su apoyo absoluto. Entiendo que antes de trasladárselo a Pablo Zuloaga tengo que hacerlo a mi agrupación y a mi secretario general.

¿Entiende que la militancia pueda interpretar este movimiento como un paso previo al Congreso Regional?

La gente quizás puede mezclar conceptos. Yo quiero dejar claro es que esto es un proceso inicial de todos los procesos orgánicos que va a haber, que nada tienen que ver con lo institucional. Se celebrará en Sevilla, será nombrado Pedro Sánchez secretario general, se renovarán los cargos internos y saldrá el documento en el que entre todas las regiones plasmaremos las transformaciones y las políticas progresistas de futuro para el país y para Cantabria, que lógicamente van a afectar a Castro directamente. Y es por lo que vamos a pelear y por lo que vamos a luchar y defender. Cuando se cierre este proceso se iniciará otro totalmente diferente. No hay que mezclarlos ni adelantar acontecimientos.

Mencionaba antes que entre sus apoyos estaban incluidos históricos del partido. ¿Este paso no podría suponer recuperar esa 'vieja guardia' que manejaba el partido años atrás y que quedó relegada cuando Zuloaga ganó las primarias en 2017 con su respaldo y con el del diputado nacional, Pedro Casares, que ahora le apoya?

Cuento con el apoyo de Pedro Casares, que hay que recordar que es diputado nacional y que es el cántabro que se encuentra dentro de la Ejecutiva Federal del propio Pedro Sánchez, lo cual es un orgullo. Lo que tengo en mente es que tenemos que recuperar absolutamente todo. Nadie sobra, nadie resta, todo el mundo suma. Cuanta mayor participación se dé a la militancia, mejor, y cuanto más se cuente con la militancia, mejor. Pero con todos, nadie sobra en este partido.

¿Se ve como secretaria general del PSOE de Cantabria?

Insisto que no hay que mezclar procesos. Ahora estamos en este proceso, en el cual encabezo una lista ilusionante, con muchas personas que respaldan esta opción. He recibido llamadas y mensajes de WhatsApp con felicitaciones, fuerza y mucho ánimo por la valentía, y creo que vamos a pelear por que este nuevo proyecto salga adelante.