Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE cántabro y cabeza de una de las listas de congresistas que acudirá a la convención nacional del partido, negociará con la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, un acuerdo de integración para que la representación de Cantabria sea unitaria, “como quiere Pedro Sánchez”.

El dirigente socialista se ha mostrado abierto a la negociación de puertas adentro del partido, pero no ha ocultado su malestar por la “sorpresa” de conocer que Herrán haya hecho pública su postulación en los medios de comunicación, lo que ha considerado “una falta de respeto a los militantes” por no hacerlo en sede del partido.

La regidora castreña, que actualmente ostenta el cargo institucional de mayor rango del PSOE en la comunidad autónoma, ha dado un paso al frente presentándose a encabezar una candidatura para el Congreso Federal alternativa a la oficial, en una cita que tendrá lugar en Sevilla a finales de noviembre y para la que los militantes cántabros elegirán 19 delegados.

Allí, Pedro Sánchez será reelegido secretario general, y meses más tarde se celebrarán los congresos regionales para renovar las agrupaciones territoriales. En Cantabria, el movimiento de Herrán se contextualiza en ese proceso previsto para primavera, de manera que, teniendo en cuenta su respaldo -el diputado nacional Pedro Casares-, la batalla interna por el poder en el PSOE autonómico parece estar servida.

Frente a ello, el actual secretario general del partido ha reivindicado el valor de la militancia. “El Partido Socialista de Cantabria tendrá especial representación, 19 delegados, en un proceso en el que hoy me presento como cabeza de lista”, ha anunciado este martes. Y lo ha hecho “aquí, en la sede del Partido Socialista, lo que significa respetar a la militancia porque este es el momento de la militancia”.

El secretario general, sin valorar la candidatura de Herrán pero afirmando “no estar preocupado”, ha añadido que ha estado intentando que hubiera lista única y, aunque no lo ha conseguido, seguirá intentándolo:

“No me preocupa [la candidatura alternativa de Herrán]. He superado siete procesos de primarias en donde he tenido siempre candidaturas alternativas. El PSOE se construye sobre el debate y no me preocupa que haya candidaturas, aunque he intentado que haya candidatura de consenso y voy a tratar de seguir trabajando, porque defendemos el proyecto de Pedro Sánchez” y este “nos ha pedido a los secretarios generales que las federaciones trabajen unidas porque, al fin y al cabo, lo que está en juego aquí es el Partido Socialista”, ha expresado Zuloaga.

“Yo asumo mi responsabilidad como secretario general -ha abundado- y por eso he hecho ofrecimientos a todas las sensibilidades para que participen en una candidatura única que refuerce el discurso de Cantabria en el Congreso Federal y ahora habrá que ver las decisiones que toma cada uno, cada una”.

Asimismo, Zuloaga ha censurado una tribuna publicada en El Diario Montañés, en donde cuatro altos cargos de representación (exsenadores y exdiputados) expresan su preocupación por “el declive” en la actividad de las agrupaciones“ y ”una ausencia clamorosa de discurso político“.

En este sentido, el líder del PSOE cántabro ha dejado claro que la victoria socialista en Castro Urdiales fue “gracias también al apoyo del resto del partido” y que los ex altos cargos firmantes del escrito -Marisa Calzada, Javier García Oliva, Isabel Fernández y Rocío Rábago- también tuvieron en su momento la confianza de la Ejecutiva que dirige a la hora de acceder a puestos institucionales.

“Me ha llamado la atención que hayan sido dos exsenadoras y un exdiputado autonómico quienes lo firman. En ningún caso, han sido compañeros que no hayan tenido la posibilidad de desarrollar su acción política, todo lo contrario. He hecho lo posible para que así lo hicieran. Mi objetivo es dar voz a toda la militancia no solo a los que han sido o quieren ser senadores”, ha defendido Zuloaga.

Finalmente, el secretario general del PSOE se ha referido a los logros socialistas en Castro Urdiales, tercera localidad de Cantabria por población y municipio más grande en manos socialistas.

“El militante tiene la libertad de decisión ahora. Por mi parte trabajaré por ello [la candidatura] con el apoyo de muchos militantes, como los que que hoy me trasladan su sorpresa por enterarse de algo así por la prensa, de una compañera que ha trabajado codo con codo con la dirección del partido en un municipio, como Castro Urdiales, en donde hemos ganado las elecciones, a nivel autonómico, a nivel municipal... un caladero importante de votos con especial atención, al igual que de mí, de los compañeros del Partido Socialista”, ha concluido.