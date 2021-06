Con Franco se vivía mejor. Lo ha dicho hoy Abascal en el Congreso, aunque con otras palabras, por aquello de disimular un poco. Porque gritar "Arriba España" brazo en alto en la tribuna del Parlamento como que era demasiado incluso para él. Ha repetido que el gobierno de hace 80 años era mejor que el de ahora y que se quedó corto la primera vez que lo dijo. O sea, que la dictadura no sólo es mejor que esta democracia, es la hostia de mejor. Los fachas son muy de venirse arriba. Pero una cosa les digo, nos hemos acostumbrado tanto a que suelten cosas nazis, que ya no dan tanto miedo como risa.

No se puede ser más facha que Abascal, pero se puede intentar. Casado lo intenta cada día. Hoy se le ha acercado bastante. Ha dicho que "la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia". Le gustan tanto los juegos de palabras que no le importa que se la jueguen las palabras. Ni franquismo ni antifranquismo, casadismo. Cuñadismo. Hay que explicarle al líder de la oposición que no es lo mismo defender la democracia que atacarla, es justo lo contrario, y que no existe democracia sin ley. Esas clases se las saltó en Derecho. Cada día se le nota más que le aprobaron el máster y la carrera. Empiezo a pensar que también el BUP se lo regalaron.

Cuando equiparas democracia y golpismo, te estás poniendo un poquito del lado del golpismo. Con la boca pequeña, no como Abascal que abomba el pecho palomo. Tampoco es nuevo que el PP justifique o excuse el golpe militar. Parece que se sintieran responsables, vete tú a saber por qué. Por lo que sea, a la derecha española le cuesta mucho condenar el Franquismo y reconocer que la II República era un sistema democrático contra el que se levantaron militares, monárquicos y ultraconservadores dando un golpe de Estado fallido que provocó una guerra civil, una masacre fratricida y una dictadura sangrienta que, sin embargo, a Abascal le gusta más que esta democracia que le permite a él vomitar sus fascistadas.

Es curiosa la obsesión que tiene la derecha española con llamar golpismo a todo menos a lo que realmente lo es. Sánchez es un golpista, los independentistas dieron un golpe y los indultos son otro golpe, pero el franquismo es "ley sin democracia" y para Tejero los populares pidieron el indulto. Apuntadle otra frase falsa a Churchill: "Los golpistas del futuro llamarán golpistas a todo el mundo". También resulta muy simpático que los defensores de la dictadura de Franco, se quejen de la dictadura de Sánchez y que digan libremente que vivimos en un régimen sin libertades. Es para quererlos.

Como a Moncho Borrajo, que también va diciendo en Twitter que con Franco se vivía mejor, que entonces sí que tenía libertad. Por fin ha conseguido hacerme reír este hombre. Lo mismo me pasa con el facherío. De tan trágicos me resultan cómicos. De tan nostálgicos, patéticos. Que sigan, que sigan viviendo en el 36, mientras el país les lleva 85 años de ventaja. Cuanto más se desfasen, más desfasados resultan, que diría Casado en uno de sus jueguitos de palabras. Yo no les temería. La democracia es más fuerte que Abascal y sus camisas petadas. Es más fuerte incluso que las frases de Casado. La democracia seguirá y estos acabarán con Moncho en la Chocita del Loro. Toni Cantó corregirá los textos por 75.000 euros/año. Tengo el nombre del espectáculo. Evidente: Con Franco se vivía mejor.