No están para dar lecciones

No está el PP para dar lecciones sobre la ley del sí es sí. No les preocupó la rebaja de penas sino que se considerase violador a todos los hombres. No les pareció importante que las mujeres expresaran su consentimiento sino que hicieron bromas con que había que pedir permiso para acostarse hasta con la esposa o gritar “sí, sí, sí” durante el coito. Tampoco les importó el sufrimiento de las víctimas que tenían que probar ante el juez que se habían resistido a la violación sino que dijeron que la ley atentaba contra la presunción de inocencia del hombre. No está para dar lecciones de feminismo la derecha que pacta con la ultraderecha y gobierna con quienes niegan la violencia de género y llaman feminazis a las feministas.

No está para dar lecciones sobre el consentimiento la derecha que agasaja a Plácido Domingo en el Auditorio y le mantiene el título de Hijo Predilecto de Madrid después de las múltiples denuncias de acoso. No están legitimados para hablar de protección de la mujer cuando ni siquiera expulsan del partido al alcalde manchego que dijo que “Irene Montero tiene llagas en la boca de chupársela al Coletas”. Le han abierto un expediente y listo. Porque al PP no le molesta realmente la reducción de condenas, le molesta Irene Montero como les molestaba Bibiana Aído, porque es mujer, joven y de izquierdas, y lo que menos soportan, porque es “mujer de” el-enemigo-público-de-la-derecha-número-1.

Tampoco está para dar lecciones sobre los derechos de las mujeres el partido que recurrió la ley del aborto y que no retiró el recurso ni después de que Feijóo dijera que el aborto sí es un derecho. Luego Vox y la Iglesia (tanto monta, monta tanto) le dieron una colleja y su portavoz, Borja Sémper, agachó las orejas: dijo que no es un derecho, es un fracaso. Cuca Gamarra hizo lo mismo y Feijóo estuvo dudando entre subir o bajar hasta que, finalmente, se queda en el medio. Afirma que sí es un derecho pero no un derecho fundamental. Es un derecho accesorio porque los derechos de las mujeres no son derechos del todo. Para el resto del PP ni eso: el aborto es un privilegio de las que puedan pagárselo.

No está para dar lecciones de democracia la derecha que recurre por sistema derechos y libertades, aunque luego sean los primeros en disfrutarlos. La derecha que votó en contra del divorcio y el matrimonio igualitario, ahora ha votado en contra de la eutanasia, la reforma laboral, la ley Rider o la regularización de las trabajadoras del hogar, al mismo tiempo que se opone a los impuestos a las eléctricas, la banca y las grandes fortunas porque los españoles de los que dicen ocuparse no somos todos, son solo los que se sientan en el Ibex 35 o el palco del Bernabeu.

No están para dar lecciones de democracia los que están devastando el Estado del Bienestar empezando por la Sanidad Pública. Los que aprueban un protocolo para derivar a los enfermos de los hospitales públicos a los privados, a cuenta del contribuyente, como ha hecho Moreno Bonilla en Andalucía. Los que insultan a los profesionales de la Atención Primaria y a los manifestantes que la defienden, como ha hecho Ayuso. Tampoco está la presidenta madrileña para dar lecciones de libertad mientras anda prohibiendo los carteles de huelga en las clínicas que tiene bajo mínimos. No sabe nada de libertad, solo sabe de dar caña.

Así que no es no. El PP no puede dar lecciones sobre los derechos de las mujeres porque siempre ha estado en contra de ampliarlos. El PP no puede dar lecciones sobre la protección de la libertad sexual femenina porque siempre ha estado a favor de recortarla. El PP no puede dar lecciones sobre la ley del sí es sí porque se ríe del consentimiento. La coalición se ha enredado con la ley, pero el PP solo quiere enredarnos más para que no hablemos de cómo destruyen la Sanidad de todos. La única lección que puede dar el PP es cómo acabar con lo público en beneficio de lo privado y cómo recortar derechos mientras amplía privilegios. Lecciones de neoliberalismo y neoconservadurismo.