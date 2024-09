No es la okupación, estúpido

Los ultranacionalistas, PP, Vox y Junts, han vetado la propuesta del Sindicato de Inquilinas presentada por las izquierdas en el Congreso para limitar los alquileres temporales que hacen que te saquen un riñón, te pidan el otro como aval, te cobren los costes de la inmobiliaria saltándose la ley de vivienda y te echen a la calle en 11 meses. Se les llena la boca con España y Cataluña, mientras llenan los bolsillos de los buitres y rentistas y vacían los de los españoles y catalanes. No en vano algunos de ellos son multipropietarios, como puede verse en su declaración de bienes. Representan al capital y a los especuladores, representan a los de su clase, no a la clase trabajadora, aunque una parte de ella les vote.

Les vota porque les han robado hasta la conciencia de clase. Les votan porque les bombardean la cabeza día y noche con la supuesta avalancha de inmigrantes que vienen a quitarles el trabajo y okuparles la casa. Les votan porque desde Ana Rosa a Susanna Griso, desde los telediarios a las tertulias, desde los anuncios de la radio a los de la televisión, nos venden miedo para que compremos seguridad: para que contrates una alarma, te saques un plan de pensiones, contrates un seguro sanitario privado y votes a los partidos de orden. Los de orden y mando. Los que dicen “libertad” pero recortan las libertades. Libertad solo para el capital. Libertad para especular. Libertad para el mercado. Libertad para ellos.

Venden miedo, compras ideología. España es el país de la OCDE con más desigualdad social entre la escuela pública y la concertada. La concertada solo acoge a un 7,5% de familias humildes. El 75% de los concertados son religiosos. Estamos pagando con el dinero de la mayoría el clasismo de la minoría. Estamos plantando con nuestro dinero la semilla del odio, el pensamiento reaccionario misógino, homófobo y xenófobo en las generaciones más jóvenes, las que nos gobernarán el día de mañana. Luego nos extrañamos que la ultraderecha haya calado en ellos. En nombre de la libertad estamos cultivando el antídoto de la libertad. La clase privilegiada ha conseguido que la clase trabajadora pague de su bolsillo su propio sometimiento. La lucha de clases no solo la van ganando ellos, su victoria la estamos pagando nosotros.

Nos venden miedo al otro, miedo al pobre, miedo al que es aún más pobre que tú, para que no les tengamos miedo a ellos, para que no reaccionemos. Porque entonces serían ellos los que nos tendrían miedo. Por eso nos repiten que la inmigración y la okupación son el problema, en lugar de contarnos que la explotación y la vivienda lo son. Por eso, Ana Rosa, una de las grandes multipropietarias tanto de inmuebles como de programas de televisión, solo habla de okupación. Como le dijo Jorge Javier: “Te pido que no lo hables por un día porque mi madre no quiere salir de casa por miedo a que se la okupen”.

Lo que Ana Rosa no le cuenta es que el riesgo de que te okupen es de menos del 0,06%. Recuerden este dato: menos de 0,06%. Ha habido en último año 16.800 okupaciones en 21 millones de viviendas, según información de la policía. La misma que te recomienda en su web que pongas una alarma. El problema no es la okupación, el problema es el acceso a la vivienda. La okupación es el síntoma. Las familias okupan porque no pueden pagarse un techo. Es un plan maestro. Los que te empujan a okupar porque dificultan el acceso a la vivienda desde el Congreso alertan contra la okupación para perpetuar el círculo vicioso en el que ellos ganan dinero y votos.

Y el partido que se dice socialista y obrero, un partido también de rentistas, colabora. Sánchez ha autorizado a Blackrock, el mayor casero de España, a comprar el 20% de Naturgy. Por los fondos buitre no solo se dispara el alquiler, también se disparan la energía y las hipotecas. Por su culpa, por su gran culpa, la pobreza energética y la pobreza habitacional. Por su culpa, la sangría del alquiler y de la factura. Por su culpa, por su gran culpa, no podrás comprarte una casa en la vida. “El Gobierno más progresista de la historia” nos vende que su prioridad es acabar con el problema de la vivienda pero venden el país a quienes lo provocan.

Si ha impedido otras compras de empresas, por qué no esta. Porque para el PSOE, ya lo dijeron, la vivienda es un bien de mercado. Porque ya lo dijo la ministra del ramo, hay que proteger antes a los rentistas que a los inquilinos. Dejemos de mirar al dedo que apunta al meteorito. Dejemos de mirar abajo aunque tengamos el cuello aplastado: que pisan la cabeza y el cuello siempre están encima de nosotros. Si hay que salir a la calle, salgamos, contra quienes que protegen a los buitres que nos comen el hígado. No es la okupación, estúpido, es el mercado. Son los mercaderes, y nosotros somos la mercancía.