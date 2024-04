Casi 6.000 personas pasaron por la tercera edición de la Feria del Olivar y los Frutos Secos de Talavera

Una sorprendente 'Cata Rock de Almendra' ha puesto el broche final a la tercera edición de 'AOVE & NUTS Experience 2024', la Feria del Olivar y los Frutos Secos, que se ha celebrado desde el jueves, 4 de abril en Talavera Ferial, y que este sábado ha cerrado cierra sus puertas hasta dentro de dos años.

Juan Pablo Bellido, agricultor de Ainzón (Zaragoza), responsable de Almendros Aljemi y ponente durante toda la feria, ha sido el encargado de impartir esta innovadora actividad donde se han catado cinco variedades de almendra, maridadas de una forma totalmente única, con un repertorio de canciones de música rock interpretadas por la banda talaverana 'La locura del zurdo'.

Así, el público ha podido disfrutar de dos variedades de almendra de floración temprana y de agradable sabor dulce y aromático: 'Marcona' y 'Largueta', mientras que el grupo ha tocado 'Maneras de vivir', de Rosendo, y 'Clavado en un bar', de Maná, respectivamente.

Los famosos Highway to hell, de AC/DC, y a Física o Química, de Despistaos, han sido los temas elegidos para acompañar a “Guara”, una variedad de floración tardía, natural de la comunidad de Aragón. Tras ella, le ha tocado el turno a 'Penta', una variedad de floración extratardía propia de Murcia, que se ha degustado junto al I want to break free, de Queen.

Por último, se ha probado la variedad estrella e invitada de la cata, la 'Nomparel', de origen americano, que como no podía ser de otra forma ha sido acompañada por el It’s my life, de Bon Jovi.

Previamente a la cata, el chef talaverano David Gibello ha ofrecido un showcooking al inicio de la jornada de este sábado donde ha sorprendido con un original y sencillo “Paté de champiñones con aceite de trufa”, con el que se cerraban la programación de demostraciones de cocina en directo de la feria

Casi 6.000 visitantes

El presidente y la gerente de la Fundación Talavera Ferial, Gerardo Sánchez y Cristina Martín, organizadores de “AOVE&NUTS”, celebran los buenos datos de visitantes y participación que ha registrado en este año 2024 la feria, que comenzó su andadura en 2018 y tras el parón por la pandemia, volvió a celebrarse en 2022.

En esta tercera edición han participado 68 expositores que se han concentrado en 3.500 metros cuadrados repartidos en los tres pabellones del Recinto Ferial, y que han servido como punto de encuentro para mostrar las últimas tecnologías y servicios para agricultores, cooperativistas, comerciales y consumidores en general, del sector oleícola y el de los frutos secos, especialmente el pistacho y la almendra.

Así mismo, se han registrado cerca de 6.000 visitantes entre los tres días que ha durado la feria, y una alta asistencia a toda la amplia programación de actividades gastronómicas de catas y showcooking, y a las charlas y jornadas técnicas dirigidas a profesionales.