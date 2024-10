El alcalde y el consejero de Agricultura avanzan un “acuerdo satisfactorio para todas las partes” en la DO Valdepeñas

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, han avanzado este jueves que las negociaciones entre las partes que conformarán la Interprofesional de la DO (Denominación de Origen) Valdepeñas están “avanzadas” y “es cercano” un posible acuerdo “satisfactorio para todas las partes”.

Estas declaraciones las han realizado durante el primer foro Conversa 'Ganadería: Investigación y futuro en Castilla-La Mancha', organizado por Cadena Ser, que ha tenido lugar en Centro de Investigación Ganadera (CERSYRA) de Valdepeñas, donde el regidor municipal ha agradecido el trabajo de la Consejería, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

“Agradezco el trabajo que está haciendo, desde el silencio y no desde el ruido, que va muy bien, a pesar del ruido que se hace y que silencia lamentablemente el trabajo somormujo, serio y concienzudo que se está haciendo desde las organizaciones agrarias y del sector elaborador, exportador y productor”, ha señalado.

Martín se refería a las críticas del PP y al anuncio de la presentación de una proposición no de ley de los populares para recuperar la Denominación de Origen Valdepeñas.

En este sentido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recordado que se están manteniendo muchas reuniones durante un largo periodo para llegar al máximo consenso. “Si sabemos todo esto y seguimos buscando crispación, lógicamente, a mi me hace pensar que estamos jugando a otra cosa que no es el bien común de los viticultores de Valdepeñas, así que les pido que sean respetuosos”, ha manifestado, apostillando que “al Gobierno regional casi le da ganas también de manifestarse para que firmen las personas que tienen que firmar, no es la administración la que forma parte de la interprofesión”.

En este sentido, ha añadido que “se está avanzando, está cercano de un posible acuerdo que sea satisfactorio para todos, pero podríamos imponerlo y que luego no lo cumpliesen las partes y estaríamos en el mismo punto de partida. Ese no es nuestro modo de trabajo, queremos llegar al máximo consenso y acuerdo común, para tener continuidad a lo largo del tiempo”.

En este primer foro Conversa 'Ganadería: Investigación y futuro en Castilla-La Mancha', además del consejero han intervenido profesionales del sector en varias mesas redondas, como 'La Oveja Manchega. La importancia de la investigación en el sector ganadero para mejorar la competitividad', 'La innovación a pie de terruño: ejemplos prácticos'; y 'Potencialidad de los productos de Castilla-La Mancha'.