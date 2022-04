Jesús Martín sobre la DO Valdepeñas: “Aquí hay que llegar a un pacto en una mesa de paz”

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, ha mostrado su preocupación por la situación de la Interprofesional de la Denominación de Origen Valdepeñas en el curso de un encuentro que ha mantenido con una treintena de agricultores de la localidad, entre los que se encontraban los sindicatos agrarios COAG, UPA, ASAJA y AVICOVAL así como cooperativas agroalimentarias para escuchar sus demandas y propuestas.

“Estuvimos hablando de la preocupación que tiene la Consejería, el consejero se va a reunir también con los sindicatos agrarios, y se estuvo hablando también de la posibilidad de crear un nuevo sindicato con los agricultores acogidos a la DO, para intentar recuperar la Interprofesión por lo que tiene de poder adquisitivo a la hora de poder difundir el trabajo del Consejo Regulador teniendo acceso a subvenciones europeas”, señalaba el alcalde.

En este sentido Jesús Martín sentenciaba para poner solución al estancamiento de la DO que “aquí hay que llegar a un pacto en una mesa de paz, donde se vuelvan a sentar todos los agentes que no consiguieron seguir adelante para recuperar no solo el tiempo perdido sino ganar un tiempo de futuro”.

El sector productor de la DO Valdepeñas, integrado por ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, que causaron baja como socios de la misma el pasado 22 de mayo de 2021 ante, lo que ellos señalaron como “las irregularidades acaecidas en el seno de la misma y la imposibilidad de participar en la gestión de la asociación por el derecho de veto de alguna de las asociaciones” de la parte comercializadora.

Por ello instaron ante el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real la declaración judicial de su disolución y liquidación de la Asociación Interprofesional que garantizase una liquidación ordenada de la misma, “sobre todo ante la inactividad de los socios que, aún a día de hoy, permanecen como miembros”. Por ello, actualmente es un administrador judicial el que asume las tareas ordinarias de gestión de la Denominación hasta que se proceda al nombramiento de los liquidadores judiciales.