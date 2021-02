Los productores de la Interprofesional de la Denominación Valdepeñas dimiten por la "guerra" entre comercializadoras

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias han presentado este mismo lunes su solicitud formal de baja definitiva de la Asociación Interprofesional DO Valdepeñas, decisión que achacan a "los últimos acontecimientos vividos" y a la "guerra comercial" entre Avival y Asevivaldepeñas y que implica su salida de todos los órganos, tanto de la Junta Directiva como de la Asamblea General.

Según apuntan estas organizaciones en una nota de prensa conjunta, esta salida tendrá como efecto inmediato que la Interprofesional "no pueda constituirse válidamente al no poder garantizar la paridad entre las ramas de la producción y de la comercialización", situación que "deja libre el camino a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para que asuma las competencias de gestión de la DO Valdepeñas que hasta ahora ostentaba la Interprofesional".

De esto modo, apuntan las organizaciones, será el departamento que dirige Francisco Martínez Arroyo el que tenga ahora que "reordenar a futuro el funcionamiento de la Interprofesional y eliminar todas las discrepancias e irregularidades que se vienen detectando desde hace bastantes meses".

“Se agotado la paciencia"

Los productores achacan a la "radicalización" de las posturas entre las dos asociaciones que conforman la rama comercializadora -Avival y Asevivaldepeñas-, aludiendo a "la actuación unilateral del presidente en funciones y las denuncias y querellas cruzadas entre ellos", a lo cual han sumado las "numerosas evidencias de irregularidades en los etiquetados de los vinos amparados en esta figura de calidad".

Explican que, a pesar de las "numerosas propuestas para reconducir el funcionamiento de la DO" y para "garantizar una mayor transparencia y trazabilidad de sus vino", se les ha agotado "la paciencia".

"La capacidad de gestión de la Asociación Interprofesional se ha visto sometida a una paralización casi total por la guerra comercial abierta entre las principales empresas que conforman dos de sus principales asociaciones de la rama comercializadora", aseveran los productores.

A finales de 2020, el presidente de la Denominación, Antonio Torres, presentó su dimisión, tras apenas un mes en el cargo, por lo que el vicepresidente, Carlos Nieto, asumío el cargo en funciones de forma temporal, hasta que se elija un nuevo presidente.