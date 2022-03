El sector productor de la DO Valdepeñas, satisfecho por la decisión de que un administrador judicial asuma la gestión

El sector productor de la DO Valdepeñas, integrado por ASAJA, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, han mostrado su satisfacción ante el nombramiento de un administrador judicial que venga a asumir las tareas ordinarias de gestión de la Denominación y velará por el cumplimiento de sus obligaciones hasta que se proceda al nombramiento de los liquidadores judiciales; al tiempo que han anunciado que ya se encuentran trabajando de cara a conformar una nueva asociación que rija el futuro de la marca.

En un comunicado, estas entidades, que causaron baja como socios de la misma el pasado 22 de mayo de 2021 ante “las irregularidades acaecidas en el seno de la misma y la imposibilidad de participar en la gestión de la asociación por el derecho de veto de alguna de las asociaciones” de la parte comercializadora, han recordado que se vieron en la obligación de instar ante el Juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real la declaración judicial de su disolución y liquidación de la Asociación Interprofesional que garantizase una liquidación ordenada de la misma, “sobre todo ante la inactividad de los socios que, aún a día de hoy, permanecen como miembros”.

Las cuatro organizaciones valoran positivamente la resolución emitida el 22 de marzo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real relativa a la declaración de competencia territorial y objetiva de dicho Juzgado para conocer y resolver sobre esta demanda, así como el reciente auto emitido por dicho Juzgado en el que se accede y acuerda la medida cautelar solicitada por las mismas en relación con la designación de administrador judicial que, entre otras cuestiones, deberá abordar rápidamente la solución de la situación laboral de los diferentes trabajadores con que cuenta la asociación.

Las cuatro entidades informan en nota de prensa de que “se encuentran en la actualidad trabajando en el diseño de una nueva asociación interprofesional que a futuro pueda volver a asumir la gestión de la Denominación de Origen Valdepeñas, ahora en manos de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural”.

A juicio de las cuatro organizaciones que han venido conformando el sector productor de la demarcación territorial de la DO Valdepeñas, “cualquier nuevo intento de volver a asumir del el sector la gestión de la DO, debe asumir sin fisuras el objetivo claro de garantizar la trazabilidad y transparencia, desde la producción al mercado de todos los vinos que salgan al mercado con la marca de calidad de la DO Valdepeñas de manera que se recupere el prestigio que esta figura de calidad ha tenido desde siempre ante el consumidor de cualquier parte del mundo.

Además, ha de velar por que se garantice “un sistema de funcionamiento y de toma de decisiones totalmente democrático evitando cualquier posibilidad de que se puedan crear situaciones de obstrucción o de abuso por ninguno de los miembros que la compongan”.