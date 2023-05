Fenavin se estrena en el nuevo complejo ferial de Ciudad Real: “La mejor edición de su historia”

La Feria Nacional del Vino (FENAVIN) ha abierto hoy las puertas “de la mejor edición de su historia porque su contenido está por fin a la altura de su continente”, ha asegurado el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Y es que la feria ha pasado de las carpas a pabellones “modernos, accesibles y funcionales”.

El complejo ferial de Ciudad Real (IFEDI) “ha entrado en el circuito de ferias con una gran presencia internacional”, subrayaba porque “desde primeras horas de la mañana la mejor feria del vino español del mundo registraba una frenética actividad negocial y comercial”.

“Sabíamos de la potencia de FENAVIN, porque todas las ediciones las ha saldado con éxito, pero también que su principal debilidad era su infraestructura”, ha dicho Caballero, quien ha confesado estar “contento porque lo que se ha conseguido se traslada para el presente y para el futuro”. Y ha añadido que es de los políticos que piensan que el mejor aporte a la ciudadanía es mejorar lo que te encuentras y nosotros hemos conseguido un complejo ferial de primer nivel, “la mejor infraestructura desde Madrid hasta Cádiz junto con IFEMA”.

Durante el acto inaugural el presidente de la Diputación y de FENAVIN, José Manuel Caballero, ha tenido palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Ciudad Real, para la Cámara de Comercio, “que son nuestros aliados y socios estratégicos”, para las entidades financieras, “que dan más contenido” al evento, para los representantes del sector y para todos los que contribuyen “a poner una botella de vino en cualquier lugar del mundo”.

Ha destacado, asimismo, la implicación del director de la feria, Manuel Juliá y la labor de los trabajadores de la institución provincial y de las pymes que hacen posible la feria. En este sentido, ha puesto de manifiesto el esfuerzo de las empresas constructoras, que han soportado los efectos de una pandemia y de una guerra que ha encarecido notablemente los materiales.

FENAVIN, decía, “es una obra colectiva de la que podemos presumir”. Es un evento que tiene que estar por encima de cualquier interés que no sea trabajar por el sector vitivinícola de la provincia y de Castilla-La Mancha, así como por todos aquellos que, de manera directa o tangencial, se benefician de su pujanza. No ha dudado en aludir en este punto a la postura responsable del grupo de la oposición de la Diputación en las decisiones adoptadas con respecto a FENAVIN.

Caballero ha verbalizado también su agradecimiento “al conjunto de los hombres y mujeres de la tierra que amamos el vino y que creemos que en el vino hay un recurso económico y social que tiene que ver con nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad”. Y, sobre todo, ha destacado la confianza en la feria del Gobierno regional y del Gobierno de España.

Al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha cortado la cinta inaugural, le ha reconocido su implicación total con FENAVIN incluso antes de llegar al Gobierno regional. Contribuyó, en palabras de Caballero, a superar “la etapa de infausto recuerdo donde no había presencia institucional en FENAVIN y hubo además intentos de debilitar la feria con otras iniciativas que sin duda fracasaron porque no tenían sentido”. Ha aclarado, no obstante, que, aunque la aportación económica de la Junta de Comunidades es muy importante, se valoran mucho más intangibles como es el apoyo y la confianza del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Con el secretario general del Ministerio de Agricultura Fernando Miranda ha coincidido Caballero en otro momento de su intervención al afirmar que es fundamental dar la imagen del vino vinculada a la alimentación, como la imagen de FENAVIN aparece junto a la marca Alimentos de España, lo que le confiere una gran proyección internacional.

No se ha olvidado el presidente de la feria del sector del vino ni de todos los que intervienen en el proceso de la viña a la mesa y a los mercados nacional e internacional, porque han hecho un gran esfuerzo por la modernización desde que se celebró el primer FENAVIN. “Entonces en la provincia se vendía vino por 99 millones de euros y hoy estamos cerca de los 400”, ha añadido.

FENAVIN “no es una ilusión, es puro negocio”. Así lo estima el presidente de la feria, quien ha calificado las cifras de esta edición de “deslumbrantes” y las expectativas de “muy buenas”. Casi 2.000 bodegas, de las que 900 son de la región y casi 350 de la provincia de Ciudad Real.

Miles de compradores nacionales y procedentes de 102 países y cerca de 10.000 contactos comerciales cerrados antes de la inauguración. Quedan retos por lograr, pero Caballero asegura que “estamos con fortaleza y en condiciones de afrontarlos porque tenemos un gobierno cercano a los intereses del sector y con capacidad de lucha por él”. Y ha concluido diciendo que “hoy en día no tenemos nada que envidiar, porque tenemos nivel y potencia a la hora de generar un vino de representativo y de calidad”.

Castilla-La Mancha produce el 10% del vino mundial

Por su parte, el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García Page, destacaba cómo FENAVIN es, sin duda, la mejor feria del sector del vino de España y, seguramente de Europa, y un motivo de orgullo para la región por su organización, equipo e instalaciones, demostrando que el sector agroalimentario no era no sólo una seña de identidad, sino una potencia económica.

En este sentido, Page recordaba cómo Castilla-La Mancha produce el 10% de vino del mundo, mientras que el 55% que exporta España procede de la región, subrayando la capacidad aún de proyección y de crecimiento que demuestra el dinamismo y potencia del sector.

Page felicitaba al presidente de la Diputación por la nueva infraestructura con la que cuenta la feria, una obra de una ambición seria, legítima, así como por la reivindicación de Ciudad Real en el terreno económico y de negocio en el sentido ferial que no se cierra las puertas.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha reafirmaba el apoyo del Gobierno regional a FENAVIN, “una feria que ha traspasado fronteras” y que, según señalaba, es un baño de autoestima para el sector del vino y el sector agroalimentario en su conjunto y para nuestra región, remarcando el compromiso del Gobierno regional para que esta feria sea la puerta de entrada, el ariete, el elemento de difusión la tarjeta de la presentación del conjunto de la región cuando quiera hablar de vino en España y en todo el mundo“.

El secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, destacaba la importancia de ferias como FENAVIN que “nos permiten llegar más lejos y aportar un valor económico a nuestro país y nuestros pueblos”, al considerar al vino como un factor de arraigo territorial y de lucha contra la despoblación, con un valor propio como nuestros pasajes, y que tiene que ver con la sostenibilidad y la modernidad.

Miranda se refería al vino además como pieza clave de nuestra gastronomía, subrayando cómo el vino forma parte de nuestro modo de vivir. En este sentido, apuntaba a la utilización de fondos comunitarios en la defensa de la promoción del vino y de la cultura del vino como “producto estrella de nuestra alimentación”.

El secretario general del Ministerio de Agricultura apuntaba a la necesidad de apoyar este tipo de ferias para darnos a conocer y vender nuestros productos respetando la cultura del vino, siempre en torno a un consumo moderado y responsable que ayuda a socializar y a hacer amigos y familia. Para finalizar, Miranda señalaba cómo FENAVIN forma parte del presente y futuro, y de nuestra imagen en el mundo, y remarcaba cómo “lo mejor que tenemos lo tenemos aquí”.

La alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, por su parte, ha dado la bienvenida a la nueva edición de FENAVIN y a Ciudad Real a quienes visitan nuestra ciudad. Ha dicho que desde el ayuntamiento siempre se ha apoyado la feria porque saben la importante repercusión que tiene para nuestra economía. Y ha destacado la organización de la presente edición por el esfuerzo, tesón y empeño que se ha puesto para conseguir pabellones innovadores y modernos. Masías ha resaltado el fomento de la economía local que impulsa FENAVIN y la proyección que supone para la capital.

El director de FENAVIN, Manuel Juliá, indicaba que “más allá del mar de datos” que rodean a la Feria Nacional del Vino, es importante trasladar dos ideas: la primera, que “FENAVIN ama el vino”, la segunda, pensando en su experiencia tras doce ediciones, es que “FENAVIN es belleza”.