Teresa Gutiérrez, chef de Azafrán en Villarrobledo, galardonada con el ‘Premio Patrimonio’ por su cocina clásica

JRE-Jeunes Restaurateurs, asociación de restauración líder que reúne a jóvenes y ambiciosos chefs y restauradores de toda Europa, ha entregado sus premios para reconocer a aquellos miembros que han destacado en alguna de estas áreas: Sabor de Origen, Patrimonio, Emprendedor, Sumiller, Innovación y Talento. En esta ocasión, el ‘Premio Patrimonio’, en colaboración con Parmigiano Reggiano, ha recaído en la española Teresa Gutiérrez, del Villa.

“Desde hace más de 48 años, JRE se compromete a mantener viva la tradición, reuniendo una verdadera reserva de talento. Inspirándonos en nuestros antepasados y en su larga experiencia, estamos encantados de que este premio recaiga legítimamente en la chef Teresa Gutiérrez del Restaurante Azafrán en España. La chef Teresa se centra en la transferencia de habilidades y conocimientos. Esta galardonada chef celebra la tradición utilizando el pasado como fuente inagotable de inspiración para crear una cocina clásica excepcional. Junto con Parmigiano Reggiano felicitamos a Teresa, que preserva el pasado y celebra el futuro”.

Para la cocinera española, recibir este premio ha sido especialmente ilusionante: “Ha sido una gran sorpresa, la verdad es que no me lo esperaba, por el nivel de los compañeros de toda Europa que estaban nominados, y me hace especial ilusión porque soy muy defensora del recetario y la cocina. Además, que Parmigiano Reggiano sea el patrocinador de este premio es algo que me encanta. El queso es uno de mis alimentos favoritos y especialmente el Parmigiano Reggiano lo tengo siempre en mi restaurante y en mi casa”, explicaba Teresa Gutiérrez.

En cuanto al resto de los galardonados, Hans-Jörg Unterrainer del Restaurante austriaco Kirchenwirt Leogang ha sido reconocido con el ‘Premio Sommelier’; también en Austria se queda el ‘Premio Talent’o, que recae en Lukas Kienbauer, del Restaurante Lukas; el ‘Premio Sabor de Origen’ ha sido para el chef chef Bjorn Massop, del restaurante Lokaal, en los Países Bajos; el ‘Premio Emprendedor’ ha sido para el Restaurante Balm, del chef Beat Stofer, en Suiza; y, por último, el chef alemán Tobias Bätz, del Posthotel Alexander Herrmann, se ha alzado con el Premio a la Innovación.

Preservando la tradición manchega

La chef Teresa Gutiérrez es la propietaria y cocinera del restaurante Azafrán, que abrió sus puertas en 2008. Se formó en la Escuela de Hostelería de Valencia y en la de Avignon y antes de abrir su propio restaurante, pasó durante algunos años por varias cocinas de España, como Albacar (Valencia), La Sucursal (Valencia), El Faro del Puerto (El Puerto de Santa María), Riff (Valencia).

Su participación en la segunda edición de la serie televisiva Top Chef y en la Escuela Online de Master Chef la convierten en una destacada profesora. En 2019 quedó entre los siete finalistas de Cocinero Revelación en Madrid Fusión. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Gastronomía JRE en San

Sebastián a la Mejor Trayectoria Nacional en Cocina y fue ponente en el prestigioso congreso Worlds of Flavor en Napa (California) de The Culinary Institute of America. Allí habló de la historia de la gastronomía manchega y de sus productos. Por último, en mayo de 2020 fue nombrada embajadora de la DOP Azafrán de La Mancha.

Teresa ejecuta una cocina de raíces manchegas ligeramente adaptadas a la actualidad, respetando por encima de todo los productos autóctonos como son las frutas, verduras y setas de la tierra, el cordero manchego, los quesos de oveja de La Mancha y las carnes de caza menor. Además, está formada en dietética y nutrición, por lo que le da una especial importancia a la unión entre la gastronomía y una dieta equilibrada