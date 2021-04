Cuando estás motivado y crees en ello, los objetivos marcados son más fáciles de conseguir

Hola a todos. Me llamo Luis Alberto Villamor González, tengo 47 años, siempre he vivido en Toledo y os voy a contar mi trayectoria formativa y profesional desde que entré en Grupo CECAP en el año 2007.

Mi vida profesional ha dado muchas vueltas, como a cualquiera de vosotros os ha podido pasar, imagino. En cada una de las etapas y experiencias profesionales, he aprendido algo que me ha ayudado a crecer a nivel profesional y personal. Aprendí a enfrentarme a situaciones nuevas, situaciones difíciles que, a veces, apenas entendía y me costaba concebir (a día de hoy me sigue pasando en algunos momentos), pero siempre viéndolo como un aprendizaje constante en el camino.

Antes de entrar en CECAP estuve en otras entidades en las que realicé muchos cursos sobre temáticas distintas: de jardinería, otro de carpintería, e incluso me formé para montador de muebles, pero esto me aburría mucho. No tenía muy claro lo que quería hacer profesionalmente, por eso pensaba que lo mejor era probar un poco de todo. Finalmente, esto me ayudó para después centrarme más en lo que me gustaba.

Cuando llegué a CECAP empecé el curso de Auxiliar Administrativo, que era lo que me gustaba y motivaba en ese momento. Empecé a formarme en una FP de Auxiliar de Oficina en FECMES, que me dio pie para poder realizar prácticas formativas en EuroCaja Rural (en aquel entonces Caja Rural) como Grabador de Datos. Después, en 2009 probé como Mozo de Almacén en la Academia de Infantería, realizando prácticas en el almacén de artículos militares que colocaba y repartía a los oficiales.

Un año después, en el 2010, tuve la oportunidad de trabajar como auxiliar Administrativo en la Diputación Provincial de Toledo, gracias a un convenio que CECAP firmó con la entidad, y de igual manera y poco después trabajé en el archivo del Arzobispado Diocesano de Toledo, en trabajos de limpieza y archivo de legajos.

En 2011, como era un joven con muchas ganas de aprender, trabajar y buscar nuevas posibilidades, acepté participar en un proyecto con el Centro Geográfico del Ejército de Tierra en Madrid, donde acudía todos los días. Cogía el Avant, como muchos de vosotros, para dirigirme a Madrid y también el metro para desplazarse al Centro Geográfico. Esta fue una experiencia muy gratificante, en la que aprendí mucho a todos los niveles, sobre todo en mi autonomía. Y, por último, en el año 2012, me contrataron como Auxiliar Administrativo para FUTURVALIA y trabajé para el Departamento de Gestión del Grupo CECAP.

Como veis, he tenido mucha actividad, pero a pesar de tener la oportunidad de vivir esta gran trayectoria profesional, lo que a mí siempre me había gustado era la cocina, por lo que, en un periodo de inactividad, me decidí por probar y realizar las prácticas en el restaurante de uno de los cocineros más reconocidos que hay en Toledo. Comencé como pinche de cocina, ayudando a lavar, cortar, y pelar alimentos, también preparando platos fríos, y realizando postres. Además, ayudaba en la organización de productos en el almacén y a la limpieza de la cocina. ¡Esta experiencia sí que me gustó! ¡Me encantó!

Así que, decidí continuar mi formación práctica en este perfil de pinche de cocina en varias empresas que me facilitaron desde el Área de Capacitación Laboral de CECAP.

Guardo muy buenos recuerdos de todos estos sitios, aprendí grandes cosas de grandes profesionales, aún mantengo una buena amistad con muchos de aquellos buenos compañeros que tanto me ayudaron y enseñaron.

Pero con esta última experiencia descubrí lo que verdaderamente me gustaba y en lo que verdaderamente quería trabajar. Y por ello, no me quedé ahí: decidí empezar una formación académica certificada, realizando diversos cursos de formación en la Escuela de Hostelería de Toledo. ¡Y tengo mis títulos! Uno de Operaciones Básicas de Cocina y otro de Pastelería y Confitería. Pero hay más: estoy finalizado el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cocina y Gastronomía, y, de esta manera, habré conseguido mi objetivo de tener un título académico, por el que tanto he luchado, con el que se me reconocerá mi trabajo y esfuerzo diario.

Para mí fue un reto a todos los niveles. No estaba seguro de saber si lo conseguiría cuando comencé con esta aventura de la formación, a mi edad, con mis cualidades y debilidades, meterme en un Ciclo Formativo de Grado Medio, qué locura… pero tuve valor y ahí fui, siempre con apoyo incondicional de CECAP y de las personas que han confiado en mí.

Confesarte que, aun habiendo conseguido mis objetivos, sigo soñando y aunque la edad no me acompaña, soy feliz cuando estoy entre los fogones de las cocinas. Por eso me gustaría intentar, aunque sea poco a poco, obtener el título del Ciclo Formativo de Grado Superior de Cocina y Gastronomía.

Me queda solo decirte una última cosa: es importante buscar y reconocer lo que te gusta (lo encuentres cuando lo encuentres) porque cuando estás motivado y crees en ello, los objetivos marcados son más fáciles de conseguir, siempre que dediques tiempo, esfuerzo, dedicación, y ganas. En mi caso tardé un poco en encontrarlo, pero… ¡Nunca es tarde! Yo tuve muchas experiencias hasta llegar a lo que verdaderamente me gustaba, ¡pero lo he conseguido y estoy orgulloso!