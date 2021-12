CCOO traslada su oposición "contundente" a la supresión del tren convencional en Cuenca

El Sector Ferroviario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en Castilla-La Mancha ha mostrado su oposición "contundente" a cualquier actuación que suponga el cierre de líneas de ferrocarril en la provincia de Cuenca, al tiempo que ha avisado de que hará "todo lo posible" para que esto no se produzca.

De este manera ha reaccionado el sindicato a la propuesta que este martes hizo la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, basada en la supresión y desmantelamiento de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel.

"La secretaria general, acompañada de representantes de la Junta de Comunidades, de la Diputación, del Ayuntamiento y representantes de los empresarios (una reunión a la que no fueron invitados los agentes sociales) ha traído para Cuenca un proyecto cuyo eje principal pasa por hacer desaparecer y desmantelar una línea de ferrocarril. Ocurre precisamente en el Año Europeo del Ferrocarril, una iniciativa de la Unión Europea en la que se pretende potenciar los beneficios del ferrocarril".

Las propuestas no pueden ser "a costa de mutilar líneas"

El Sector Ferroviario de la FSC da la bienvenida a las propuestas para mejorar la movilidad de la ciudadanía favoreciendo el acceso al ferrocarril, "pero no a costa de mutilar líneas del ferrocarril porque esto es ir contra lo que se está diciendo en toda la Unión Europea". "Es ir en contra de apostar por el transporte de mercancías por ferrocarril, es ir en contra de la descarbonización, y es ir en contra del medio ambiente".

"Claro que estamos de acuerdo en aumentar las circulaciones con trenes AVANT, con el establecimiento de abonos, con facilitar el acceso a la alta velocidad del máximo número de personas de las distintas poblaciones de la provincia, son propuestas que desde CCOO venimos haciendo hace años, pero no a costa del desmantelamiento total de líneas ferroviarias consolidadas" han indicado.

Desde CCOO se reclaman desde hace muchos años "inversiones para hacer estas líneas ferroviarias más atractivas y rentables". Es más, estas líneas se deben mantener como alternativa de movilidad "cuando por cualquier circunstancia y distintas causas (por causas climatológicas, o averías) no se pueda hacer uso de las líneas de Alta Velocidad".

"El Sector Ferroviario de FSC-CCOO CLM no se va a quedar de brazos cruzados ante este despropósito y hará todo lo posible para que no se lleve a cabo una propuesta ferroviaria que creemos que da pasos de cangrejo en lo referente al nuevo modelo ferroviario que se quiere implantar en Europa, un modelo donde sí se apuesta por las inversiones, adecentamiento y potenciación de estas líneas, y no por su total destrucción", han defendido.

Rechazo "rotundo" de IU Castilla-La Mancha

También el Área de Transporte de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha rechazado de manera "rotunda" el cierre de la línea ferroviaria convencional. Señalan que el "ProyectoXCuenca" presentado por el Ministerio de Transportes y refrendado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con apoyo del Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación Provincial, es "un verdadero despropósito que tendrá como principal consecuencia la despoblación de la provincia y el abandono de sus zonas rurales".

"Este Año Europeo por el Ferrocarril nuestra organización política está luchando por aumentar las inversiones en este medio de transporte que supone un elemento vertebrador y sostenible para dar servicio, en este caso, a la provincia de Cuenca y evitar así la despoblación de su territorio" han señalado.

También explican que en la reciente cumbre de Glasgow "se ha puesto de manifiesto la emergencia climática que estamos atravesando", por eso consideran que "es un muy grave retroceso derivar a los viajeros a un transporte por carretera con el consiguiente aumento de gases de efecto invernadero que contribuyen de manera drástica al calentamiento global de nuestro planeta".

Además declaran que "no vale de nada prometer inversiones en vías verdes en la provincia de Cuenca cuando, paradójicamente, lo que se está haciendo es eliminar un transporte ecológico y sostenible".

Desde el Área de Transporte de IU C-LM señala que "tampoco es admisible que desde la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cuenca se esté anunciando mediadas contra la despoblación y al mismo tiempo se favorezca este tipo de actuaciones que lo único que busca es urdir una operación urbanística en la zona de la estación de Cuenca para que se beneficien económicamente unos pocos. Desde el Área de Transporte estamos convencidos que son intereses urbanísticos lo que hay detrás de la eliminación de este servicio ferroviario".

Por ello, desde Izquierda Unida Castilla-La Mancha piden al Gobierno regional que "retire su apoyo a este nefasto proyecto para los ciudadanos conquenses" y que sus esfuerzos "los dedique a reconducir la situación en el Ministerio de Transportes en aras a facilitar a la provincia de Cuenca de un ferrocarril que cubra sus necesidades de movilidad de los pasajeros de un modo limpio y ecológicamente sostenible, al mismo tiempo que se potencia un modelo de transporte de mercancías que permita el desarrollo económico de una provincia castigada por la despoblación".