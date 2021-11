La Coordinadora de la España Vaciada en Castilla-La Mancha, "plataforma de plataformas" con visos electorales

La Coordinadora regional de la España Vaciada en Castilla-La Mancha está en capilla. Se presentará en breve de la mano de varias plataformas ciudadanas, todas ellas presentes en la III Asamblea de la España Vaciada celebrada en Priego (Cuenca) el pasado mes de septiembre.

“Seremos una plataforma de plataformas”. Así lo confirma Manuel Trujillo portavoz de la Plataforma Forzados-Comarca de Almadén, en la provincia de Ciudad Real, una de las zonas donde más se notan los estragos de la despoblación. Junto a este colectivo ciudadano, Cuenca Ahora, La Otra Guadalajara, Maestros de Pueblo en la Sierra de Alcaraz o SOS Talavera y Comarca conformarán la coordinadora que, entre otras cuestiones, deberá dirimir si se opta por concurrir a las próximas citas electorales.

De la reunión nacional de Priego salió la decisión conjunta de crear un "instrumento de participación" para concurrir a las elecciones. ¿Lo harán todos los colectivos participantes? Eso todavía no está claro, pero en la comarca de Almadén la idea gusta.

“Nos gusta mucho el planteamiento de Teruel Existe: no perder en ningún caso la esencia de movimiento ciudadano porque es lo que somos y lo que queremos ser”, dice Trujillo quien afirma que en esta parte de la provincia de Ciudad Real “queremos continuar con el activismo ciudadano, estamos muy involucrados con el movimiento de la España Vaciada e incluso con la herramienta política que seguro que apoyaremos y defenderemos”.

¿Concurrir a las elecciones como agrupación de electores o mediante otra fórmula? “Tenemos que profundizar en el encaje. Sobre todo, nos interesan las soluciones para nuestra comarca y esas soluciones están en las instituciones que tienen poder y financiación: la Junta de Comunidades y el Estado. Ahora mismo no nos planteamos, a priori, nada local o comarcal, pero esto tiene mucho recorrido”, matiza.

"No sabemos cuántas provincias podrán desarrollar la herramienta política, pero tenemos algunas estadísticas que dicen cosas muy interesantes como que podemos tener representación. Estoy convencido de que una candidatura de la España Vaciada en Ciudad Real tendría muchos votos. Y aunque no lo logremos, seremos España Vaciada y lo apoyaremos porque nos representa".

La próxima semana los miembros de Forzados-Comarca de Almadén iniciarán una ronda de contactos con otras plataformas o colectivos de la provincia de Ciudad Real, también preocupados y proactivos -ahora o en otros momentos- contra el problema de la despoblación.

“Hay que reflexionar entre todos. Tenemos una provincia muy grande, con diferentes intereses y sensibilidades. El 90% es España Vaciada y sería bueno que todos nos uniéramos. Por ejemplo, la cuestión común es que necesitamos autovías como la A-43 y no tanto si va por el norte o por el sur. No soluciona nada a ninguna comarca, si al final no se construye. Y lo que está claro es que los políticos no pueden dejar a los ciudadanos en una guerra fratricida y ellos sin decidir”, señala Trujillo.

Insiste en que “no hay una decisión clara” sobre si dar o no el paso político, pero recalca, “estamos dentro del movimiento de la España Vaciada y estaremos expectantes sobre si seremos capaces de articularlo”.

En todo caso, las expectativas y el debate creados por los distintos colectivos que luchan contra la despoblación ha servido "para visibilizar la situación y que, de verdad, se plantee un cambio de paradigma y de modelo. Ya hemos conseguido que se hable de la España Vaciada, hemos abierto el melón de la descentralización -que habrá que pensarlo bien porque tampoco se puede hacer a tontas y a locas- y todo esto es un balón de oxígeno para la España Vaciada".

Trujillo dice que se contempla con "esperanza" para el mundo rural y "para todos aquellos que no quieren vivir aglomerados en grandes ciudades. La gente tiene que poder elegir, pero con los mismos derechos".

Dos enmiendas a los PGE para que se invierta en carreteras, a través de Teruel Existe

Mientras tanto, esta plataforma ha echado mano de la representación política con la que ya cuenta Teruel Existe en el ámbito nacional como agrupación de electores, para defender los intereses de la provincia y de la comarca.

Teruel Existe, que forma parte del Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, ha presentado dos enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado a instancias de la Plataforma Forzados- Comarca de Almadén.

Ambas enmiendas reclaman dotación presupuestaria en materia de infraestructuras que afectan a la comarca, concretamente las referidas a la A-43 y a la N-502. Ambas partidas son enmendadas y se pasa a solicitar una dotación de cuatro millones de euros, en lugar de los cien mil consignados actualmente.

En la comarca de Almadén no es que necesitemos un balón oxígeno, es que nos hace falta una UVI y medidas contundentes contra la despoblación

En la justificación de la partida correspondiente a la autovía A-43, Tomas Guiarte, diputado de Teruel Existe argumenta, en nombre de Forzados que tanto la dotación presupuestaria como la licitación y construcción de la A-43 es “de emergencia social es para nuestra comarca y la de Puertollano” y recuerdan que se trata de “una infraestructura comprometida desde hace más de quince años y que se sigue utilizando como arma arrojadiza y política entre dos zonas con muchas necesidades” .

Por otro lado, al justificar la enmienda al presupuesto de la N-502 se argumenta: “Mejora e inversión en la N-502, que atraviesa de norte a sur la comarca de Almadén. Una carretera que no sólo representa un peligro a su paso por la localidad de Almadén, sino que, además, a la altura del puente sobre el río Esteras, también se encuentra limitada a 18 toneladas. Esta vía fue en su día comprometida a convertirla en vía de alta capacidad que uniera Toledo con Córdoba comunicando las comarcas de Talavera y Almadén”.

La Plataforma Forzados ha agradecido a Teruel Existe “su sensibilidad con todas las zonas de la ya conocida como España Vaciada y, en particular, por el interés y empatía que siempre ha manifestado con nuestra plataforma y nuestra comarca”, explican en reciente comunicado.

En la comarca de Almadén, dice Trujillo, "no es que necesitemos un balón oxígeno, es que nos hace falta una UVI y medidas contundentes". Explica que la caída de despoblación es "tan acelerada y endémica que necesita un torniquete que pare la sangría".

Y cada vez, dice, "tenemos menos posibilidades. Desde que hemos puesto el dedo en la llaga perdemos algo menos, nos tienen algo de consideración antes de restar un servicio se lo piensan. Recuerdan que 'ahí están esos pesaos'. Es lo que hemos encontrado. Ahora falta el revulsivo y recursos tenemos, pero invirtiendo con sentido común".

Cree que la Ley regional de Despoblación "es un primer paso", pero se muestra cauto. "Hay mucho por desarrollar. Debe ser una ley viva y receptiva a nutrirse para dar respuestas y soluciones. Hay que seguir proponiendo cosas".