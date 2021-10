Siglas, caras y forma: las incógnitas por resolver del salto a la política de la España Vaciada

Qué asociaciones y colectivos de la España Vaciada concurrirán en las próximas elecciones. Quiénes serán los candidatos de esta plataforma. Lo harán en forma de partido político o seguirán la estela de Teruel Existe y optarán por la fórmula de agrupación de electores. Habrá unas siglas a nivel nacional o habrá tantos nombres como organizaciones logren inscribir su nombre en las papeletas. Los olvidados tienen claro que necesitan llegar a los parlamentos para revertir la despoblación y tienen dos años (o menos, en el caso de que se produzcan adelantos electorales) para organizarse y armar candidaturas.

La primera incógnita tiene que ver con los posibles nombres que liderarán la candidatura (o las candidaturas, en caso de ser varias). Desde la coordinadora de la España Vaciada piden no empezar la casa por el tejado y evitan responder. Lo primero, insisten, es decidir en próximas asambleas cómo articular todo un descontento nacional para llegar al Congreso, al Senado, a los parlamentos autonómicos y a los ayuntamientos. El objetivo que se planteó durante la gran manifestación de 2019, la de la Revuelta de la España Vaciada, lo dan por cumplido: poner en la agenda política el problema de la despoblación.

Antonio Saz es de Lechago (en Teruel, 45 habitantes) tiene 53 años, es informático y ha sido uno de los coordinadores de la III Asamblea General de la España Vaciada, la que se celebró hace dos semanas en Priego y en la que se decidió convertir el movimiento en un ente político. Saz no quiere hablar de nombres; quiere hablar de trabajo y desafíos. "Yo voy a estar en la parte del trabajo, que es en la que estoy desde que estoy comprometido. Lo que sé hacer es trabajar. Trabajé en el modelo de desarrollo [el documento maestro que la plataforma presentó en el Congreso] e intenté coordinar lo mejor que pude y supe", dice tajante. "Y ahora digo lo mismo. Mi mayor intensidad va a estar en la creación de esta herramienta, de recursos y más adelante ya veremos. No será una cuestión personal mía", recuerda, "sino que será una cuestión de todos los que decidan quién es el más adecuado para estar ahí". Al preguntarle si cree que, en una hipotética candidatura a nivel nacional, Tomás Guitarte (Cutanda, 50 habitantes) sería un buen candidato, responde: "Evidentemente".

Sin embargo, el aludido no quiere ir tan rápido. "Estás intentando correr mucho", responde el diputado de Teruel Existe sobre la misma pregunta. "Hay que hacer la casa desde abajo", añade. "Yo creo que todos los que estamos aquí, obviamente, estamos porque entendemos que tenemos un deber moral de intentar esta opción. Un deber moral con nuestros pasados, con nuestros padres, con nuestros orígenes, con la gente que sufrió en primera persona todo lo que hemos estado denunciando: las migraciones condicionadas o cómo a la población se le trató como a un recurso material más y se le obligó a desplazarse de sus orígenes", lamenta Guitarte.

"Hay una tremenda deuda social y moral con una gran parte de los españoles que el Estado nunca entendió y con los territorios que el Estado nunca ha intentado resarcir", denuncia el parlamentario. Guitarte no cree que nadie con "ambiciones políticas reales" quiera hacer carrera de la mano de la España Vaciada porque "lo tendría más fácil en cualquier otro sitio". "Aquí se viene por un compromiso moral e intelectual y esa es la sensación que se repitió también en Priego, que tenemos la obligación de hacerlo. No podemos dejar pasar esta oportunidad", repite. Esa idea final, la de no dejar pasar el último tren, fue la antesala de la reunión en Priego. El Gobierno prometió 10.000 millones de los fondos de recuperación europeos para la lucha contra la despoblación y desde la coordinadora lo ven claro. Es ahora o nunca. Quieren que parte de sus propuestas sean tenidas en cuenta a la hora de ejecutar sus planes en los próximos años. Que se les oiga y se les consulte.

Vanessa García Macarrón tiene 44 años es de Soria, aunque se considera más de su pueblo (Sotillo del Rincón, 180 habitantes), y ejerce como portavoz de la plataforma Soria Ya. Esta abogada tardó veinte años en regresar a su ciudad. Al cumplir 18 se marchó a Valladolid para estudiar la carrera y trabajó en distintos sitios. Cuál fue su sorpresa cuando al regresar a casa se dio cuenta de que nada había cambiado. "Cuando volví me encontré con que nada en Soria, en cuanto a servicios o infraestructuras, había cambiado. Estaba todo igual y por eso decidí entrar en Soria YA. Decidí que eso tenía que cambiar, que la gente no tenía por qué abandonar sus ciudades por no tener oportunidades aquí", protesta.

Durante la entrevista, nombra varias veces a Teruel Existe. De algún modo, esta agrupación de electores ha abierto la senda a la España Vaciada hacia la Carrera de San Jerónimo. García Macarrón dice que a ella sí que le gustaría dar ese paso hacia la política, pero habla también de sus compañeros. "A mí personalmente sí. Pero claro, somos muchos compañeros, somos muchos miembros, muchísima gente preparada y cualquiera podría ser candidato".

¿Partido político o agrupación de electores?

Otro de los dilemas que se ciernen sobre este salto a la política es el modo con el que articularse. Teruel Existe optó por la figura de la agrupación de electores, mecanismo que se acerca más al espíritu de las asociaciones ciudadanas, pero que tiene muchas carencias en la práctica. Por nombrar una, cuando Teruel Existe se presente de nuevo a elecciones tendrá que volver a pasar por el proceso de lograr avales si no se convierte en partido político. Por ahora, su marca ya está registrada en el Ministerio del Interior desde este 29 de septiembre bajo su mismo nombre y las siglas TEx, así como la de la España Vaciada desde el día 30.

"Nosotros siempre hemos dicho que nuestro ADN es el de movimiento ciudadano. El paso natural entre un movimiento ciudadano y la acción política es la agrupación electoral", explica Saz. "Lo que sí que tenemos claro, es que nuestro objetivo es conseguir este modelo diferente de España. Si para conseguirlo tenemos que articular otras herramientas, lo haremos", dice Saz dejando la puerta abierta a utilizar la fórmula de los partidos políticos tradicionales. Lo que tienen claro es que, una vez que aterricen en la escena política, los movimientos ciudadanos (los más de 160 plataformas y asociaciones que componen la España Vaciada) seguirán trabajando al mismo tiempo, a su propia velocidad. Esta es una de sus señas de identidad.

"La agrupación de electores es prácticamente un único resquicio que deja la ley fuera de los partidos políticos y esta muy condicionada. Se constituye para cada momento, para cada convocatoria electoral. No acumula derechos históricos", menciona Guitarte. Ellos también tendrán que encontrar una solución, puesto que en junio anunciaron su deseo de concurrir también a elecciones municipales y autonómicas.

La semana pasada, la senadora de Teruel Existe Beatriz Martín Larred (Bueña, 63 habitantes) inscribió también la marca Aragón Existe en el registro de partidos políticos. Estos movimientos (el registro de TEx, el de Aragón Existe y el de la España Vaciada) podrían entenderse como un primer paso hacia la transición a partido político. El diputado de Teruel Existe asegura que ha sido una "coincidencia de fechas" y que lo hacen para salvaguardar el nombre por si en un futuro se necesitase. "Es una simple coincidencia de fechas. Es un proceso que iniciamos hace unos meses. Nosotros nos hemos dado cuenta de que el éxito de la fórmula Teruel Existe está suponiendo muchas réplicas en otro territorios y quisimos proteger determinados nombres para que no se usurpe. Por si acaso alguien en algún momento, con intenciones no totalmente claras, quisiera utilizar esos nombres", asegura Guitarte, que añade que han realizado los registros "para que no exista esa posibilidad de irrupción de alguien ajeno al movimiento que utilice la presencia pública del movimiento para condicionarlo con el nombre".

¿Podrían convivir varias agrupaciones electorales al mismo tiempo?

Los tres defensores de la España Vaciada consideran que podría darse el caso de que varias siglas con los mismos objetivos lleguen a convivir, como podría ser el caso de Teruel Existe y Soria YA. Queda mucho por decidir, pero Guitarte dice que "pueden convivir perfectamente". "No hay ninguna incompatibilidad. El tema es saber articularlo bien y elegir la forma en que pueda combinarse", responde claro.

Por un lado, están los proyectos provinciales y por otro el objetivo común, que atañe a numerosos territorio y eso es precisamente lo que ha provocado que se unan. "En esto meses de reflexión estoy convencido de que encontraremos la fórmula adecuada para que se puedan combinar las dos presencias, la territorial y la de ámbito estatal", concluye.