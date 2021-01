Una agencia de viajes ofrece descuentos a quien acredite estar inmunizado frente a la COVID en mayo

Una agencia de viajes de Membrilla (Ciudad Real) ha lanzado una oferta para ir a Benidorm (Alicante) en el puente de final de mayo -sobre todo dirigida a jubilados- con descuentos para aquellos que estén inmunizados frente a la COVID-19. Según informa Castilla-La Mancha Media (CMM) a la oferta la han llamado “Pasaporte COVID” y costará un 10% menos a aquellos que acrediten estar vacunados o ser inmunes.

El empresario gerente de la agencia de viajes, Luis Rodríguez, cree que para esa fecha todos los mayores estarán en esta situación. De hecho, dice no ver ningún tipo de problema en esta discriminación por el estado de inmunización que habrá por entonces.

“Puede generar controversia ahora que no estamos vacunados, pero está hecha para una fecha en la que a la gente que va dirigida, mayores de 65 años, si no está vacunada, muy mal vamos. Se supone que para entonces estaremos vacunados incluso los que no tenemos 65 años”, afirma.

La empresa se llama viajes “MarMaría” y ha lanzado un folleto para promocionar viajes en el Puente del Día de la Región, que celebra el próximo 31 de mayo. Se trata de “provechar precio de ahora y viajar una vez que ha pasado la emergencia de la pandemia”, concluye el propietario de la agencia.