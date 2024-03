Guadalajara se queda sin otro festival de cine tras “abandonarlo” PP y Vox: el FESCIGU se muda a Azuqueca

Ha vuelto a suceder. El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara (FESCIGU), uno de los más importantes de tinte social celebrados en el país, dejará de celebrarse en la ciudad, gobernada por PP y Vox. Tras la aprobación definitiva de los presupuestos del Ayuntamiento, Cinefilia, la organizadora del evento, ha constatado que no habrá nuevo convenio para su celebración.

Y para “evitar que las políticas de censura cultural” de la alcaldesa, Ana Guarinos, acaben con el festival, sus organizadores trasladan el evento a la localidad vecina de Azuqueca de Henares, cuyo nuevo alcalde, Miguel Óscar Aparicio, “se ha mostrado encantado de acoger el evento”.

El pasado 1 de marzo, Luis Moreno, director del FESCIGU, acompañado por Montse de la Cal, codirectora del evento, y varios miembros de la organización del festival, asistieron al pleno del Ayuntamiento de Guadalajara para hacer una pregunta formal a la alcaldesa. El objetivo era pedirle que explicara sus razones para eliminar de los presupuestos del Ayuntamiento el convenio con el FESCIGU.

“Sin embargo, Guarinos delegó la respuesta en el concejal de cultura, Javier Toquero (Vox), quien ofreció unos argumentos que son la constatación de que no hay ninguna voluntad por parte del Ayuntamiento de apoyar al FESCIGU. Se excusan con argumentos falsos y datos distorsionados, y muestran cómo la cultura no le interesa a este concejal: solo parece interesarle hacer negocio con el Auditorio Buero Vallejo”, en palabras de Moreno.

El FESCIGU siempre ha sido “un regalo único” para el Ayuntamiento

Consideran que ceder el espacio al festival no es perder dinero, es “cumplir parte de la función para la que se construyó el auditorio, un espacio para eventos culturales pagados con los impuestos de los ciudadanos para el bien de los ciudadanos”. Luis Moreno indica que el edil de Vox intentó desde el primer momento “desvirtuar” su pregunta.

“Todo esto demuestra una miopía cultural desbordante. El FESCIGU nunca ha supuesto un coste al Ayuntamiento, sino un regalo único. Eran cinco días de programación, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, con una inversión irrisoria para las arcas municipales. Cada edición más de 6.000 alumnos asistían a nuestras sesiones de Infancine y Juvencine. Hemos dado visibilidad al trabajo y la aportación de muchas ONG y asociaciones, hemos sacado a la luz temas sociales sobre los que merece la pena reflexionar. Todo esto no lo ven Toquero ni Guarinos. No lo ven, porque no lo quieren ver”, concluye.

El FESCIGU celebra este año su edición número 22. Desde 2015 es festival preseleccionador de los Premios Goya y por el mismo han pasado importantes nombres de la industria cinematográfica como José Luis Cuerda, Vicente Aranda, Icíar Bollaín, Mercedes Samprieto, Montxo Armendáriz, Álvaro de Luna, Terele Pávez, Malena Alterio, Emilio Gutiérrez-Caba, Manuel Galiana, Assumpta Serna, entre otros muchos.

Más de 160.000 espectadores han disfrutado su programación en estos 21 años, en los que se han proyectado más de 1.700 cortometrajes de 72 países. Durante toda su trayectoria, el festival se ha celebrado sin interrupción. “Ni siquiera la crisis del coronavirus pudo con el FESCIGU, que se reinventó en formato autocine, con 40 días de programación en una de las instalaciones más grandes del país ubicadas en el Ferial. Los cortometrajes que pasan por el festival en muchos casos acaban llegando a los Goya, a Cannes, a la Berlinale o a los Oscar”.

Ante la crisis que ha supuesto esta acción del Ayuntamiento de Guadalajara, la organización del festival ha estado buscando alternativas y tras estudiar las opciones posibles, ha decidido trasladarse a Azuqueca de Henares, cuyo Ayuntamiento, en palabras de Moreno, “nos ha tendido la mano y nos ha dado todas las facilidades”.

“Azuqueca tendrá un gran festival de cine. Para nosotros es muy triste no poder seguir ofreciendo nuestro trabajo a la ciudadanía de Guadalajara, donde nació el festival, pero estamos al mismo tiempo ilusionados ante el reto de llevar a los vecinos de Azuqueca el FESCIGU, y adaptarlo a sus espacios, a su agenda cultural y a sus hábitos de ocio”. Desde la Diputación Provincial y el Gobierno de Castilla-La Mancha “se ha visto con buenos ojos” este cambio de ubicación, que “salvará al festival de su cierre”.