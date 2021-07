Destinos rurales circulares: el futuro del turismo es sostenible

El seminario Destinos Rurales Circulares es una de las ponencias programadas dentro de la I Semana Universitaria del Optimismo Rural, que se celebra en Tragacete. Se trata, explica José María Herranz, de conceptos que son "un poco mezcla" y con relativa novedad, si bien economía circular es algo más extendido en el conocimiento popular. Está aplicado al turismo y a los destinos turísticos y ya existen lugares en España que trabajan en base a esta filosofía circular.

"Se trata de aplicar todo lo que es el concepto de economía circular, enfocado a reducir, que siempre ha estado insertado más bien en la economía rural más que en la urbana. Por eso, reivindicamos que en las zonas rurales hay una segunda oportunidad para que la gente vuelva a los espacios que en la ciudad no tiene", recalca Herranz. El profesor señala que se trata de reflexionar con el mundo rural como un eje transversal y para eso se han convocado a docentes e investigadores que pueden comunicar su experiencia e investigaciones al respecto.

Herranz señala que se están desarrollando experiencias "poco a poco", de ahí que el curso de verano esté denominado como "laboratorio de innovación" para ir trabajando en cómo se aplica la economía circular al ámbito rural. "Está claro que cada vez más el mundo rural es donde la gente hace turismo, pero no siempre es sostenible. No sólo por los turistas, sino también por parte de quien los acoge. El concepto de turismo dentro de la economía circular tiene detrás una forma de vida que es la que queremos preservar y fomentar", recalca.

De este modo, señala, se pueden construir herramientas "muy potentes" para darle "otra oportunidad a lo rural" y no sólo complementarlo con la industria, sino que darle una segunda fuerza, el turismo. Herranz hace referencia a la situación que se originó en el verano de 2020, cuando debido a la pandemia no se pudo viajar fuera de España. "Nos dimos cuenta de las oportunidades que tenemos dentro de nuestro territorio, que es inmensamente rural, pero que a la vez parece que no existe. Toda la ruralidad de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura está tan cerca que ha pasado desapercibida", señala.

"La pandemia, en realidad, lo que ha hecho es poner evidencia todo lo que se puede hacer aquí y que no hace falta irse tan lejos para estar en el campo y en el pueblo", señala. Por eso, el trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe empezar desde la Universidad. "Son un marco de referencia", afirma. Y es que "todas las instituciones deben acogerse a este marco de referencia", para seguir trabajando en un futuro que resulte mejor para las personas y el medio ambiente. En este sentido, destaca la importancia de la Cátedra de Economía Circular: "es una referencia importante para decir que la Universidad quiere trabajar en conjunto en esta dirección".

En el seminario participaron los profesores y codirectores del curso, José María Herranz de la Casa y José María Martínez Navarro. La directora general de Economía Circular de Castilla-La Mancha, Marta Gómez Palenque, fue la encargada abrir el turno de ponencias.