¿Quieres entender el fin del mundo? 'El demasiadotardismo' es tu libro

En un total de 126 fichas de decenas de libros, películas, canciones, series, poesía, arte, teatro, juegos y cuentos, el profesor José Ramón Paramio ha decidido realizar una guía con la que entender todos los augurios que asoman a la sociedad a su previsible y cacareado fin del mundo. Crisis recurrentes, creciente desigualdad, problemas medioambientales, ecología al límite, son solo algunas de las cuestiones que recoge y que agrupa bajo el nombre de “El demasiadotardismo” que finalmente se configura como una forma de entender el funcionamiento de la economía.

El autor utiliza para ello numerosas anécdotas de su trabajo como profesor de Economía en Secundaria, de su participación en espacios de acción social y cultural, y también de su vida personal. De hecho, Paramio ha dedicado muchos de su vida a promulgar la necesidad de lograr una economía más social, humana y sostenible.

El libro está estructurado en 6 capítulos que a su vez están divididos en 20 diferentes apartados según la fuente de la ficha: ensayo, novela, cine documental, cine de ficción, música, arte, teatro o poesía, entre otras.

Esta publicación se distribuye a través de Ediciones Lentas (El Rincón Lento) y de Traficantes de sueños y se puede encontrar en las más pequeñas y alternativas librerías. Más información sobre puntos de venta en todostuslibros.com. También se puede comprar en la tienda online del colectivo “Econoplastas” al que pertenece, un grupo de economistas nacido en el seno de El Rincón Lento de Guadalajara que pretende cambiar el sistema capitalista en su actual etapa financiera, globalizada, especulativa y neoliberal.

En este pasaje se resume ese “demasiadotardismo” al que hace referencia el título del libro:

“ - ¿Y no es demasiado tarde?

- Esa cuestión no tiene sentido. ¿Demasiado tarde para qué? Si se refiere a “demasiado tarde” para que no pase nada malo, entonces sí, es demasiado tarde desde hace milenios, demasiado tarde todos los días! Pero si se refiere a “demasiado tarde para evitar que empeore”, entonces es evidente que nunca es demasiado tarde. Se puede causar menos daño todos los días y destruir menos. No comprendo qué quiere decir “demasiado tarde”. El argumento de que todo vale porque es “demasiado tarde” es el más inepto que uno puede encontrar.”