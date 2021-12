Ángel Nicolás: "España sigue siendo un país que no es para empresarios"

El presidente de la Federación Empresarial de Toledo, Ángel Nicolás, que ha mostrado su "preocupación" por la "estigmatización" de los empresarios, ha reivindicado su papel como motor económico y de empleo y ha incidido en la necesidad de hacer pedagogía y dar a conocer lo que hacen para mejorar su imagen.

Sobre la idea de que los empresarios "no son tan malos", ha pivotado el discurso de Nicolás en la entrega de los XXV Galardones Empresariales que la federación celebra este viernes en el hotel Beatriz de Toledo, recuperando la presencialidad que el COVID arrebató en la edición del pasado año.

"Esta gala pretende ser un escaparte para que la sociedad nos conozca y vea que no somos tan malos", ha defendido el líder de la patronal toledana, que ha insistido en la necesidad de visibilizar el trabajo de los empresarios y de las pequeñas empresas, como motor de riqueza y empleo, en un momento en que al colectivo "no se nos ve bien y se nos dibuja con cuernos".

También se ha quejado de que los empresarios se disputan con los políticos el "liderazgo de la poca apreciación", afirmando que sin empresa no hay futuro. "¿Qué estamos haciendo mal o quién se empeña en dar esa cara tan poco amable que tenemos en la sociedad, donde cualquier cosa que pasa la culpa es de los empresarios? Si pudiéramos ser capaces de aprender de lo qué hemos vivido con unas políticas y otras podríamos mirar al futuro con más optimismo".

En su intervención, Nicolás ha lamentado que el 2020 haya sido un año fatídico, que se ha llevado a "amigos, familiares y personas muy ligadas a la federación", como el caso de Ángel Sánchez Clemente, a quien se le reconoce este viernes a título póstumo; a Santiago García, gerente de Saleplas, o al "querido Santi Castellanos, manager musical en todos las ediciones de galardones empresariales".

"Es este momento procedía, a lo mejor, dedicar un minuto de silencio para todos los que nos han dejado, representados en estas tres personas. Pero nosotros somos más de aplaudir que de callarnos", ha dicho Nicolás, que ha arrancado la ovación de todo el auditorio.

"Orgullosos de ser empresarios"

"Fedeto es la casa de los empresarios desde hace casi 44 años. En un día especial como hoy nuestro mensaje es reiterativo: que nos sintamos orgullosos por ello, orgullosos por las empresas familiares que crean riqueza y empleo y generan expectativas de vida en medio rural", ha añadido.

El presidente de Fedeto, que ha confesado que en este año la federación ha vivido experiencias "muy dramáticas", "a algunos les hemos podido ayudar, a otros no", ha indicado que en las 20 entregas de premios en las que ha participado "siempre reivindica las mismas cosas".

"Que nos bajan los impuestos, no por capricho ni porque seamos unos lloricas. Hemos demostrado, desde hace años, que con la bajada de la presión fiscal se expande la economía. El balance, si tenemos que echar la vista atrás, no es positivo. España sigue siendo un país que no es para empresarios, cuesta mucho serlo", ha denunciado.

Dicho esto, y tras criticar que los retos para los empresarios siguen siendo los mismos año tras año porque gobierno tras gobierno, da igual del partido que sean, no resuelven, ha pedido a los responsables de las administración impulsar la creación de industria y acometer infraestructuras "razonables".

De igual modo, ha reclamado no desviar la atención en asuntos superfluos, como imponer impuestos al uso de las autovías, que han salido del erario público y están amortizadas, e impulsar cuestiones que están sin revolver como la reforma educativa, propulsar la cultura del esfuerzo o la reforma de administración pública, que sigue siendo un "mastodonte".

Luego de lamentar que se ha pasado "del estado del bienestar al bienestar del estado", y reclamar que son los ciudadanos los que tienen que estar bien, ha terminado pidiendo a los políticos que entiendan que la presión fiscal "asfixia" a los empresarios y que la subida de la cotización social perjudica al empleo.

"Debemos sentirnos orgullosos"

En este XXV edición de galardones también ha participado el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, que tras destacar las ayudas e iniciativas del Gobierno central en pro de los empresarios tras el "maldito" 2020, ha puesto en valor tanto los datos del paro de este pasado noviembre, como las cifras de exportación de la provincia, que de han disparado un 17%. "Debemos sentirnos orgullosos".

En la gala también ha intervenido el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, una de las entidades que la patrocinan, y ha puesto en valor su "perseverancia". A modo de consejo, ha pedido a los empresarios que piensen en la frase de Henry Ford, creador de la marca Ford, "y aunque penséis que todo va en vuestra contra, pensad que los aviones despegan contra el aire". "Que sigáis teniendo ilusión en vuestros proyectos, porque sois el auténtico motor de la aviación", ha concluido López.

En esta XXV edición, como administración pública, ha sido galardonado el Ayuntamiento de Talavera, a quien los empresarios toledanos le reconocen su promoción y defensa del colectivo a través del Plan para la Reactivación Económica y la Protección Social, en el que se incluyen medidas efectivas para minimizar los efectos de la pandemia en los sectores económicos más desfavorecidos.

Ha sido la alcaldesa, Tita García Élez, la que al recoger el premio ha asegurado sentir "orgullo" por que los empresarios reconozcan la labor de su Consistorio y de todos los vecinos de Talavera, en esos tan duros que dejó la pandemia.

"Quiero compartir este premio con todos los municipios de Castilla-La Mancha que trabajaron sin descanso y estuvieron ahí, dando la cara", ha añadido García Élez, que también preside la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha.

"Vosotros sois quienes generáis el empleo. Nosotros, como administración, tenemos que allanar el camino tan difícil que tenéis día a día, y eso es lo que estamos haciendo con ese servicio de acompañamiento", ha afirmado García Élez que, ante un auditorio lleno de empresarios, ha dicho que la ciudad de Talavera "tiene los brazos y las puertas abiertas" para recibirles.

Por último, y haciendo un guiño al lema de esta gala "orgullosos de ser empresaios" García Elez ha asegurado estar "orgullosa por vosotros, por lo que hacéis. Sin vosotros no podríamos crecer".

"Hoy se está celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. 40 años orgullosos de ser región, pero no seríamos lo que somos sin el esfuerzo y el trabajo de todos vosotros. Confiad. Las cosas irán mejor, e irán mejor siempre que tengamos empresarios en nuestra tierra", ha concluido.

Galardón sorpresa para Ángel Nicolás

En la recta final de la gala, el presidente de Fedeto ha sido sorprendido al recibir un premio de reconocimiento de su Comité Ejecutivo, por su "compromiso de responsabilidad".

A las palabras de un emocionado Nicolás, que ha dicho que este premio no sería posible sin todos los empresarios de la provincia, le ha seguido la proyección de un vídeo del presidente regional, Emiliano García-Page, que ha asegurado que los datos de paro conocidos este jueves evidencian que "la pandemia económica y financiera de 2008, ha quedado atrás".

"Esto es obra de muchos, pero imposible sin el trabajo de tantos y tantos empresarios que se levanta cada mañana con ganas de aportar, contribuir y hacer sorteando todo tipo de dificultades", ha destacado.

Por último, ha tenido palabras de afecto y reconocimiento para el presidente de Fedeto. "Le quiero. Hemos tenido más de un rifirrafe, pero tiene una forma de ser muy natural, sencilla, muy asequible. Por muchos cargos que ostente es humano. Ha hecho más por esta provincia de lo que él mismo está dispuesto a reconocerse por su forma de ser".