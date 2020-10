La Red de 'Business Angels' de Castilla-La Mancha organiza el I Foro de Financiación de la Innovación

GOBAN, la Red de 'Business Angels' de Castilla-La Mancha, ha organizado el I Foro de Financiación de la Innovación, dirigido a emprendedores innovadores de la región, junto a distintos agentes de Innovación y Financiación. En el evento se podrán realizar encuentros a través de la fórmula de agendas de reunión 'one to one'. El encuentro está organizado en coordinación con los Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla-La Mancha. El Foro tendrá lugar el próximo 4 de noviembre, en modalidad on-line, y los interesados e interesadas pueden apuntarse en este enlace.

El evento comenzará a las 10:45 horas, tras la presentación institucional del mismo, con la ponencia 'Startuxplore' titulada 'Crowdinvesting, una opción para startups e inversores'. A las 11:30 se realizarán los encuentros 'One to one', con agendas individualizadas, cerradas con los distintos agentes de Innovación y Financiación.

En el evento participan representantes de financiación bancaria, crowdfunding e inversión privada, así como el programa AVAL Castilla-La Mancha, CDTI y Enisa. También colaboran el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.