Frente a un olvido impuesto, Feministas de Pueblo llama a visibilizar a las castellanomanchegas

📢📢Estamos preparando el #DíadeLaMujerRural y queremos tu colaboración para homenajear a las mujeres de nuestros pueblos. Colabora con nosotras con fotos 📸, vídeos 🎞 y biografías 📜 de las mujeres que creas que se merecen un homenaje🏆. Toda la info en las infografías👇🏽