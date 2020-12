Consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha: yo no quiero su reconocimiento

El 2 de diciembre de 2020, el Presidente de Castilla-La Mancha y la Consejera de Bienestar Social entregaban en Alcázar de San Juan un reconocimiento a la iniciativa social al “colectivo de profesionales de servicios sociales de atención primaria de Castilla-La Mancha”. Yo, que soy uno de esos profesionales, cuando me enteré de este hecho pensé que era una broma. No puede ser que quienes están desmontando el Sistema Público de Servicios Sociales a base de privatizarlo y venderlo a todo tipo de empresas tengan la desfachatez de reconocer el trabajo de quienes están en la primera línea de la realidad.

A comienzos de este año, más de 250 profesionales a los que ahora se pretende reconocer su trabajo firmamos un manifiesto que exigía a la Consejería de Bienestar Social que terminara con los recortes en las ayudas económicas que utilizamos para atender las necesidades básicas de los colectivos más vulnerables. No sólo no nos han hecho caso, si no que durante este año, con pandemia y sus efectos socialmente destructivos incluidos, han seguido recortando hasta el punto de hacer desaparecer el Ingreso Mínimo de Solidaridad sin dar siquiera una respuesta a las cientos de solicitudes que se habían realizado ya durante este año.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando más lo necesitaban sus ciudadanas y ciudadanos más pobres y vulnerables, les ha abandonado a su suerte, o peor aún, a tener que malvivir de la beneficencia, haciéndoles retroceder más de un siglo en el tiempo. La Junta nos ha ninguneado y trata de utilizar al colectivo que ahora “homenajea” únicamente como parapeto en el que se diluyan los problemas sociales, para que sea en nuestros despachos donde queden las frustraciones, los enfados y la desesperación de quienes no tienen casi nada.

Los problemas son cada vez mayores y más graves y continúan sin atender a nuestras demandas, sin concedernos los proyectos y profesionales que solicitamos para poder realizar nuestra tarea con dignidad y eficacia. Este reconocimiento, Presidente, Consejera, suena a humor negro y hasta a provocación. Ustedes esconden los problemas reales y la alarmante situación de muchos colectivos en Castilla-La Mancha a base de repetir datos que no concuerdan con las realidades, vendiendo medias verdades y medias mentiras de forma machacona en los medios de comunicación para dar una imagen que no se corresponde con lo que está pasando en los pueblos y ciudades de nuestra región.

Mienten tan frecuentemente que probablemente se hayan terminado por creer su propia realidad paralela. Supongo que habrá quienes se les acerquen para darles las gracias y con su actitud les hagan ver que son ustedes maravillosos, pero créanme que somos cientos las y los profesionales incluidos en ese “colectivo de atención primaria” que no sólo no queremos ese reconocimiento, si no que nos sentimos ofendidos por el mismo. Dennos los recursos, prestaciones, servicios públicos y compañeras y compañeros que necesitamos y guárdense su reconocimiento en sus despachos, donde sólo puedan verlo quienes se desviven por recibir sus favores.