Defendamos la mejora del tren y de los servicios públicos

Pueblos con el Tren ha convocado una manifestación en Cuenca, el sábado 7 de agosto, para reclamar un ferrocarril de calidad. El colectivo pretende, con esta movilización, exigir que las instituciones recuperen la línea del ferrocarril Madrid-Cuenca- Valencia, restituyan los servicios eliminados y realicen inversiones en la infraestructura. La convocatoria ha contado con las adhesiones de decenas de asociaciones de la provincia que consideran inaceptable la propuesta de la Confederación Provincial de Empresarios de Cuenca de desmantelar el ferrocarril.

Son muchas las asociaciones ciudadanas indignadas ante la falta de sensibilidad y la irresponsabilidad social de la Confederación Provincial (subrayamos lo de provincial), que olvidándose de los pueblos pretenden ganar dinero fácil, especulando con los terrenos y los servicios públicos. Las asociaciones desean, con esta convocatoria, que se oiga la voz de la ciudadanía, que reside en la capital y en el resto de la provincia.

Conviene recordar que muchos municipios -además de Madrid, Aranjuez y Utiel-, han suscrito una moción en defensa del ferrocarril. En este sentido, los plenos de la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca aprobaron sendas mociones, reclamando el apoyo al tren y el mantenimiento de la línea, como eje vertebrador y dinamizador de la provincia. Las mociones alegaban que el tren presta un servicio "importantísimo a la hora de conectar zonas rurales con Cuenca capital y con Madrid y Valencia". En consecuencia, solicitaban la ejecución de las partidas presupuestarias para modernizar la línea y hacerla más atractiva a los usuarios, porque invertir en el tren es invertir contra la despoblación.

No sólo las asociaciones ciudadanas, las instituciones provinciales y municipales apoyan la recuperación y mejora del ferrocarril, y también defiende el ferrocarril el Gobierno regional. El documento de Diagnóstico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presentado en noviembre del año 2020, para orientar la Estrategia Regional frente a la Despoblación, señalaba lo siguiente: "En cuanto a las líneas de ferrocarril convencional, estas tienen paradas en numerosos núcleos rurales de la región, por lo que el mantenimiento y mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población" (ver página 97 del documento). Unas páginas más adelante insistía en la idea de que "la mejora de la infraestructura y los servicios ferroviarios es indispensable para fijar población" (ver página 111 de la Estrategia Regional frente a la Despoblación).

Por todo lo cual, no se entiende que la Confederación de empresarios de la provincia, al mismo tiempo que se reúne para dar su apoyo al proyecto de Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular (PCYTEC) de la Diputación, proponga el desmantelamiento del tren, que es una infraestructura fundamental para hacer frente a la despoblación y demandada por muchos municipios de la provincia.

Que una parte de la financiación del proyecto de economía circular (PCYTEC), en la ciudad de Cuenca, requiera préstamos y venta de parcelas, no es un argumento para proponer el desmantelamiento del tren, que beneficia a la capital y a los pueblos de la provincia. Sería como si las Confederaciones de Empresarios de Ciudad Real o de Albacete, recomendaran a los ayuntamientos y al gobierno regional, que cierren sus respectivos Aeropuertos, para financiar la creación de un centro de investigación aeroespacial o un parque ecológico, tecnológico y científico.

En fin, no se entiende por qué el proyecto de creación de un Parque Científico y Tecnológico de economía circular en Cuenca, resulta incompatible con la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Sobre todo, considerando que promover la aplicación de la ciencia y la tecnología en la recuperación y mejora del ferrocarril, además de dar una buena orientación al proyecto, contribuiría a obtener financiación de Europa, ahora que conmemoramos este año 2021, como el Año Europeo del Ferrocarril.

Participación del Ayuntamiento de Cuenca

No obstante, aunque sea inaceptable que los empresarios de Cuenca quieran ganar dinero, haciendo negocio con los terrenos del tren y otros bienes y servicios públicos, no deja de ser insólita la actitud de los representantes de algunas instituciones. Por ejemplo, causa desasosiego que el alcalde de la ciudad de Cuenca, cuyo ayuntamiento aprobó una moción en defensa del tren Madrid-Cuenca-Valencia, declare que no piensa acudir a la manifestación en defensa del ferrocarril y que está gestionando la liberación de los terrenos, con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

El alcalde de Cuenca, como servidor público que es, debería priorizar la defensa de los servicios públicos. Y como representante elegido por una institución democrática, quizás debiera respetar el acuerdo adoptado por el pleno, en defensa del tren. Un servidor público que hace gestiones que pueden facilitar el desmantelamiento de un servicio público, como el ferrocarril, actúa en contra de la representación que ostenta y el mandato del pleno.

Sería aconsejable que el alcalde de Cuenca considere que lo que es bueno para la Confederación de empresarios, no tiene por qué ser bueno para la capital y la provincia. Como alcalde de una institución democrática, debe actuar en nombre y en interés de la ciudadanía a la que representa. Si contacta con ADIF, debe ser con el objetivo de potenciar el transporte ferroviario y que contemos con un tren seguro, socialmente eficiente, sostenible desde el punto de vista medioambiental, y con altos estándares de calidad.

Confiemos que el alcalde del ayuntamiento de Cuenca actúe en defensa del patrimonio público y de servicios públicos como el tren. Esperamos que aprovechando la ocasión que ofrecen los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, se decida a liderar proyectos provinciales concertados, en beneficio de toda la ciudadanía de la provincia, que dinamicen Cuenca y ayuden a frenar la despoblación.