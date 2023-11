Nuevo espacio para la colección de Roberto Polo

La ocasión viene que ni pintada. Emiliano García-Page, nuestro presidente regional, en uno de sus anuncios sorpresa, pasto de titular de prensa, nos dice que las Cortes de Castilla-La Mancha se desplazarán del exconvento de Gilitos para ocupar el remodelado para la ocasión edificio del Quixote Crea.

Quijotesca declaración que viene a sumar un destino más al que parece escenario apocalíptico de una secuencia de terror: un proyecto mal planteado y peor gestionado hasta el momento.

No vamos aquí a valorar si es oportuno o no desvestir un santo para vestir a otro, aumentar o no el número de representantes regionales. Nos interesa el espacio que se quedará vacío. Y, ¡eureka!, viene a dar solución a un problema que creíamos irresoluble: si el espacio que ocupa la Colección Roberto Polo y Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (CORPO) encuentra su nuevo acomodo en el exconvento de Gilitos, el Museo de Santa Cruz puede, ¡por fin! desarrollar su proyecto museístico, y allí, como deseaba su mentor, acudirían muchos amantes del arte contemporáneo a la vez que darían vida a uno de los barrios más pintorescos de nuestra ciudad.

El edificio es singular, rodeado de luz y vistas aéreas singulares con un paisaje soberbio de cigarrales, río Tajo y caserío toledano. Es un espacio singular que tiene cercanos dos museos nacionales al lado -Museo Sefardí y Museo de El Greco-. Cuenta con salón de actos, cafetería y restaurante, espacios expositivos amplios y zona de administración y gestión.

El inmueble es propiedad de la Junta de Comunidades, donde, ahora sí, dispondría de un espacio expositivo que le dé entidad al que pretende ser Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de la región. Ya saben, los otros edificios que hemos barajado en otros momentos para el cambio de sede de la colección de Roberto Polo eran de otras instituciones: el edificio de La Alhóndiga municipal y San Juan de Dios o Abdón de Paz de la Diputación.

El Museo de Santa Cruz podría, por fin, desarrollar su proyecto museístico exponiendo sus fondos de arqueología, etnología, hoy prácticamente inéditos y preservados en los almacenes o expuestos en los espacios museísticos filiales (Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, Taller del Moro, Iglesia de San Román o Casa-museo de El Toboso), mostrando así una narrativa que termine en los fondos de arte contemporáneo que hoy se exponen, a turnos, en las salas de exposición temporal.

Si el Sr. Polo no quisiera llenar el espacio que desalojen las Cortes de Castilla-La Mancha, la Confederación Hidrográfica del Tajo podría poner allí su sede.

Además, volvería a recuperar la capilla santiaguista -salón de actos-, y espacios interiores que permitirían montar uno de los museos provinciales más notables del panorama nacional deshaciendo así uno de los mayores errores que ha cometido la gestión cultural de nuestra región en los últimos años.

Lástima que sea este humilde gacetillero el que dé la idea, son poco dados los políticos de nuestra tierra a admitir que no son ellos los generadores de proyectos y de opinión. En fin, lanzada está, y el debate también. Por cierto, si el Sr. Polo no quisiera llenar el espacio, la Confederación Hidrográfica del Tajo podría poner allí su sede. La descentralización administrativa es lo que tiene, irse de Madrid a provincias, y es obligado que el río se administre desde sus orillas.