Votemos para alcanzar una libertad “sin filtros”

El otro día una periodista me preguntaba… ¿Usted cree que muchos trabajadores y trabajadoras votan a la extrema derecha?

La respuesta me salió rápido. Desgraciadamente y dados los últimos resultados electorales, efectivamente, hay trabajadores y trabajadoras que votan a VOX.

Pero seguidamente me puse a darle vueltas a algo que me preocupa especialmente, no sólo como secretario general de la UGT en Castilla-La Mancha, sino como ciudadano de a pie. ¿Cómo es posible que una persona obrera -que se levanta cada día para ir a trabajar y a ganarse el pan, con ganas de mejorar su calidad de vida y la de las personas que le rodean- puede votar a la extrema derecha? Yo entiendo que en esto de la política -como en tantas otras cosas- nos mueve el descontento, la necesidad cíclica de un cambio, el probar cosas nuevas… Pero hay cosas que son incomprensibles.

Ahora más que nunca aquellos y aquellas que estamos a favor del progreso, de los derechos y de la libertad, debemos ir de la mano. Si queremos evitar que la ultraderecha tenga un papel relevante en el futuro de nuestro país, es crucial que nos unamos y votemos en contra de ellos.

La situación es más grave de lo que parece. En los últimos años hemos avanzado y ganado en derechos fundamentales. Hemos evolucionado como sociedad y como país. Y estamos siendo testigos de cómo en aquellos territorios donde la extrema derecha ha conseguido hacerse hueco, se está retrocediendo a pasos de gigante. Y todo esto en un mes. Esto no es sólo una cuestión de banderas y nombres de concejalías. Esto va más allá e invade la dignidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.

A lo largo de los últimos años hemos ido ganando derechos que nos han permitido evolucionar como ciudadanos y ciudadanas. Y en este sentido el Diálogo Social ha tenido mucho que ver. Un diálogo en el que VOX no cree, como ha dejado meridianamente claro. Hablamos de transparencia, de negociación, de participación… Gracias a todo eso, a día de hoy, todavía contamos con una reforma laboral con la que por primera vez los trabajadores y trabajadoras hemos ganado derechos, hemos conseguido empleo estable. Una reforma que algunos se han encargado de reprobar, para luego (curiosamente) admitir que es ‘sustancialmente buena’. Gracias al Diálogo Social se ha llegado a un importante acuerdo que beneficia a nuestros mayores: la reforma de las pensiones. Se ha subido el SMI y se ha firmado el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. ¿Qué va a pasar con todos estos avances?

No nos podemos olvidar de que los principales beneficiarios de estos logros son los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, seremos los primeros perjudicados si nos los arrebatan. Y no sólo hemos avanzado en el ámbito laboral; hemos evolucionado en igualdad, en los derechos de los colectivos vulnerables y hemos ganado LIBERTAD. Esto ha sido fruto de muchos años de lucha, pero tristemente, cargarse todo no necesita de mucho tiempo. Y eso lo estamos comprobando ya. Tenemos que frenar el avance de la extrema derecha. Es urgente actuar de la manera que está en nuestra mano para decir BASTA a esta sangría de derechos. Y esa manera es acudiendo a votar y negándonos a que se silencie nuestra voz.