López Miras: “Con el PP y Feijóo tenemos la garantía de que el Tajo-Segura no se va a tocar ni recortar”

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que “con el PP y Alberto Núñez Feijóo tenemos la garantía de que el trasvase Tajo-Segura no se va a tocar ni recortar como sí ha hecho Pedro Sánchez”, según informaron fuentes 'populares'.

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de Gregal Sociedad Cooperativa, junto al cabeza de lista al Congreso, Luis Alberto Marín, y el candidato al Senado, Antonio Luengo. Y lo hace a pesar de las cinco sentencias del Tribunal Supremo que avalan la necesidad de instaurar caudales ecológicos en el río Tajo y eso pasa por limitar los envíos de agua a través del acueducto.

Apuesta por un plan hidrológico de hace más de 20 años

Sostiene que “el compromiso del PP y Alberto Núñez Feijóo con la agricultura y el agua es el más claro y nítido de todos los que se presentan el 23J” y se remite a la idea de “un Plan Hidrológico Nacional como el que aprobó el Partido Popular hace más de 20 años con el presidente Aznar a la cabeza”, basado “un Pacto Nacional del Agua con más de 40.000 millones de euros para infraestructuras hídricas en toda España, la interconexión de cuencas y, algo fundamental para la Región de Murcia, el mantenimiento y aprovechamiento de todas las infraestructuras hídricas que existen en la actualidad”.

Ha subrayado que “tenemos la garantía de que con el PP el trasvase Tajo-Segura no se va a tocar ni se va a recortar una sola gota, como sí ha hecho Pedro Sánchez”, quien, ha añadido, “al recortar el 50% el trasvase, recorta también un 50% los miles de empleos que la agricultura genera en la región” y sostiene que supondrá “un incremento en la factura del agua del 60% en los hogares de la región”.

Además, López Miras ha asegurado que “con el Partido Popular no se va a recortar el trasvase, no se va a esquilmar una sola de gota de agua: es nuestro compromiso con la Región de Murcia y con los agricultores, es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular”.

Para ello, ha subrayado que “necesitamos que se vote al Partido Popular”, y al respecto ha recordado que “se ha demostrado, y la Región de Murcia es buen ejemplo de ello, que cualquier voto que no sea para el Partido Popular no garantiza que el presidente del Gobierno sea Alberto Núñez Feijóo”, ya que “es posible que el resto de partidos bloqueen a un Gobierno del Partido Popular si no tiene esa mayoría suficiente, contundente y clara”, por lo que “el voto útil y seguro para echar a Pedro Sánchez es el del Partido Popular”.

López Miras ha apuntado que “independientemente de lo que señalen las encuestas, para la Región de Murcia no es buena una repetición electoral, ni tampoco que siga bloqueada”, y ha pedido a Vox “que recapacite y desactive el botón de la repetición electoral, porque es el responsable de esta situación”.

Cuando el PP y Feijóo hablan de Pacto Nacional del Agua hablan de traicionar a Castilla-La Mancha, favorecer al Levante y quitarnos el agua Sergio Gutiérrez — Candidato del PSOE al Congreso por Toledo

Precisamente hoy el candidato del PSOE al Congreso por Toledo, Sergio Gutiérrez, alertaba de que la suma de PP y Vox es un “riesgo” para el Tajo a su paso por la provincia de Toledo y por Castilla-La Mancha. En su opinión, “cuando el PP y Feijóo hablan de Pacto Nacional del Agua hablan de traicionar a Castilla-La Mancha, favorecer al Levante y quitarnos el agua”.

Sergio Gutiérrez, en un acto celebrado esta mañana en Talavera de la Reina, criticaba que en los últimos años “cada vez que hemos conseguido un avance en materia de agua, el PP no es que no se haya alegrado, es que ha intentado boicotearlo” y, ante la cita con las urnas el próximo 23 de julio, “la suma del PP y Vox en los ayuntamientos y la posible suma que quieren hacer en el Gobierno de España es un gran riesgo para la cantidad y la calidad del agua del Tajo a su paso por Talavera y por Castilla-La Mancha”.

Además quería dejar claro que cuando el PP y Feijóo hablan de pacto “quieren referirse a traición a Castilla-La Mancha”, cuando hablan de pacto nacional “realmente quieren decir que se favorezca al Levante” y que cuando hablan “de agua es para quitárnosla”.

Y, especialmente criticaba que desde el PP de Castilla-La Mancha “esta traición no tenga contestación” y que el compromiso electoral del número 2 de Feijóo realizado en Valencia de aumentar el caudal del trasvase del Tajo al Segura no haya tenido contestación y rechazo inmediato de ni del alcalde de Toledo ni del alcalde de Talavera de la Reina.

“Es increíble que cuando se hable de agua de Toledo, de Talavera, los alcaldes del PP de la mano de Vox en Talavera y en Toledo no sean capaces de defender los intereses de esta tierra”, según recoge Europa Press.

“Si no vamos a tener ayuntamientos ni en Toledo, ni en Talavera que defiendan el agua, que defiendan los intereses de sus ciudades por encima de los de su partido”, decía, “hay que evitar que en el Gobierno de España haya un partido que vaya contra los intereses del agua de Toledo y de Talavera de la Reina”.

Por eso, y tras firmar en Talavera, junto a candidatos socialistas al Congreso y al Senado, su compromiso de seguir “garantizando el caudal ecológico del Tajo y un reparto justo territorial de ese recurso hídrico”, Gutiérrez pedía “votar con el corazón y votar también con la cabeza, con lo que nos interesa como ciudadanos de la provincia de Toledo y como ciudadanos de Toledo y de Talavera”.

Afianzaba su petición recordando que “en los últimos años han sido extraordinariamente buenos en materia de agua para Toledo y para Talavera de la Reina”, en los que “hemos garantizado agua para que haya un caudal ecológico, para que los regantes del Alberche puedan tener cantidad suficiente para aumentar sus regadío, hemos garantizado que haya agua para que vengan empresas, como Meta, y generen empleo”.

“Y esto –incidía- lo pone en riesgo el PP con el silencio cómplice, con la traición silenciosa del alcalde Talavera de la Reina y del alcalde de Toledo” y se pone en riesgo si el próximo 23 de julio no se vota al PSOE.