Participación ciudadana en el Campo de Montiel

La empresa española Quantum ha vuelto a solicitar al gobierno de Castilla-La Mancha el proyecto de explotación de minería de tierras raras en el Campo de Montiel. La primera vez que lo hizo fue en 2013 durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal. La ciudadanía de la comarca, alarmada por los efectos que el desarrollo del proyecto podía ocasionar, creó la Plataforma Sí a la Tierra Viva. Una organización para defender los intereses de un territorio que cuenta con denominación de origen de diversos productos agropecuarios.

La Plataforma Sí a la Tierra Viva, recogiendo el sentir de la ciudadanía, se opuso al proyecto, promovió movilizaciones y presentó escritos ante las Cortes de Castilla-La Mancha, el Gobierno y la Defensora del Pueblo. En sus alegaciones manifestaba su rechazo a que el Gobierno concediera a Quantum los derechos para realizar durante diez años una explotación en su comarca que necesita cantidades ingentes de agua, de energía y que produce contaminación.

La respuesta que dio la Defensora del pueblo a las alegaciones recogía dos argumentos de peso que explican que el Gobierno desestimara el proyecto. Por un lado, señalaba que para acometer la explotación minera era necesario disponer de cuantiosos recursos hidráulicos. Sin embargo, según la Confederación Hidrográfica, el acuífero de la zona estaba sobreexplotado. Por lo tanto, al no existir recursos hídricos suficientes para acometer los proyectos mineros presentados, la explotación no se debía llevar a cabo.

De otra parte, desde el punto de vista medioambiental, la Defensora del pueblo señaló que, aunque los proyectos no se encuentren ubicados dentro de la Red Natura 2000, eso no implica que la explotación no produzca efectos en el territorio. Existen riesgos evidentes al ocupar parcialmente la ZEPA “Áreas Esteparias del Campo de Montiel”.

Zona de águilas

Según opinión del grupo de investigación de la Universidad de Castilla- La Mancha Territorio y Pesaje en Regiones Volcánicas (Geovol) “es una de las mejores zonas de reproducción de águila imperial y de águila perdicera y es precisamente aquí donde se está produciendo la reintroducción del lince ibérico”. En virtud de lo cual, el grupo Geovol concluye que “la minería de tierras raras o cualquier otra actividad minera en esta zona es manifiestamente incompatible con la conservación del medio ambiente”.

Las alegaciones y evaluaciones contrarias al proyecto dieron lugar a que el Gobierno regional denegara la explotación. Disconforme Quantum con la decisión del Gobierno regional, fue a los tribunales y una sentencia judicial de enero del 2021 tumbó eventualmente el proyecto.Pero la empresa ha vuelto a presentar al Gobierno regional el año 2023 su proyecto para explorar 9.000 hectáreas en busca de monacita, en los términos municipales de Santa Cruz de Mudela, Torrenueva y Valdepeñas.

La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional ha manifestado que no descarta que pueda hacerse la exploración. Ante la escasa cautela de la consejera surgen inevitablemente las preguntas: ¿Es que el acuífero ya no está sobrexplotado? ¿lL explotación es ahora compatible con la conservación del medio ambiente?

En fin, afortunadamente la ciudadanía del Campo de Montiel está dispuesta a seguir siendo un ejemplo de participación democrática y se ha vuelto a movilizar contra la explotación minera de Quantum. Trece asociaciones del Campo de Montiel han firmado un manifiesto “como parte activa de la sociedad civil comprometida con la defensa del medio ambiente, la salud pública, el patrimonio cultural, el sector agropecuario y el turismo sostenible”, expresando “su honda preocupación” por los “múltiples perjuicios” que conlleva este tipo de actividad extractiva para las comunidades y el entorno natural.