Paco Núñez dice que el PP “no tiene estrategia electoral” porque es un partido “fiable” y no se cierra a gobernar con Vox

Lo advirtió casi desde el comienzo. El PP en Castilla-La Mancha no tiene “estrategia electoral”. “Somos un partido fiable”, aseguró el presidente del partido en la región en un desayuno convocado, precisamente, para hablar de la estrategia electoral de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Tampoco reveló ningún nombre nuevo ni dejó claro si estaría dispuesto a gobernar, o no, con Vox.

Eso sí, aseguró que en lo que tiene que ver con la violencia machista “ni un paso atrás”. De hecho, inició su intervención condenando los asesinatos de este fin de semana, en concreto el de la joven de 24 años de Piedrabuena (Ciudad Real) que se investiga como un presunto caso de violencia de género pero que todavía no ha sido confirmado como tal por el Gobierno de Castilla-La Mancha. “Hemos comenzado el año lleno de terribles noticias en este sentido”. Igualmente ha pedido “unidad” para que haya “condenas merecidas”, a pesar de que recientemente el rechazo por parte del PP a la ley del 'solo sí es sí' impidió una declaración institucional unánime por el 25N en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Mensaje de Navidad al candidato de Vox

Paco Núñez sigue dejando la puerta abierta a una posibilidad de gobernar con Vox. O no. Su discurso pasa por no marcar nada de manera definitiva, y la única línea roja de la que ha hablado es la de la violencia machista. Por no querer hablar, no ha querido siquiera hablar de su estrategia. “Por eso digo a quienes esperan estrategia, no hay novedades, no hay estrategia, somos un partido fiable y seguiremos haciendo lo que hemos hecho en cuatro años”. Lo que sí ha concedido es que envió un mensaje de felicitación por Navidad al candidato de Vox en la región, David Moreno.

En el arranque del curso político después de las Navidades, apenas hay novedades. Núñez ha vuelto a hablar de su apuesta por crear un “eje estratégico” con algunas comunidades autónomas vecinas, siguiendo el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía, algo que ya ha repetido en varias ocasiones y de lo que seguramente siga hablando hasta las elecciones. “Castilla-La Mancha se adaptará a la simplificación burocrática y a la política fiscal” de estos territorios, explicó Núñez. Esto en el caso de que salga elegido como presidente de la Junta. Las encuestas señalan, eso sí, que un escenario de mayoría absoluta es algo alejado, y que más bien sería el caso de Castilla y León, donde el PP se vio forzado a formar gobierno con Vox.

Al respecto es optimista, porque no hay otra manera, señaló. “Los ciudadanos tienen que votar para fiscalizar a un gobierno”, explicó. Y también recordó que el mismo “Emiliano G. Page”, como lo ha llamado en varias ocasiones, dijo que “ya habría tiempo para juzgar la gestión del gobierno. Ese momento ya ha llegado. Es ahora en este año electoral”, afirmó.

“Hay que echar a Emiliano G. Page”

“Hay sólo un culpable de la situación que atraviesa el país”, reclamó. El PSOE, en definitiva. “Los dirigentes socialistas que han amparado el gobierno y su toma de decisiones, todos los dirigentes desde Sánchez a Page, Vara o Lambán”, recalcó. Y “para ganar a Pedro Sánchez hay que ganar a Emiliano García-Page”, advirtió. “Hay que echar a ”Emiliano G. Page“ del Gobierno.

E insistió en los argumentos habituales: la “falta de credibilidad” de García-Page, “que no dejó la política cuando no ganó Susana Díaz”; su “falta de estabilidad”: “la única estabilidad es dar estabilidad a Sánchez para el grupo socialista en el Congreso”; “la sanidad es la peor tratada del país”; “la comunidad autónoma que más dinero ha devuelto a Europa”.

“La precampaña se presupone larga y el PP va a seguir trabajando intensamente”, recalcó. Será Manuel Borja el director del comité de campaña, un hombre con “tres mayorías absolutas” a sus espaldas como alcalde de Membrilla, en Ciudad Real.

Eso sí, tampoco ha querido hablar ni de los candidatos que le quedan por nombrar en las capitales de provincia, ni tampoco de las listas a las Cortes de Castilla-La Mancha. Estas, resaltó, se resolverán cuando se disuelva el Parlamento actual y eso no está previsto, al menos, hasta abril. Y en cuanto a las principales alcaldías de la región ha dicho que se conocerán, “a su tiempo”. Por ahora, se sabe el nombre de la candidata de Cuenca, la diputada Beatriz Jiménez, y el de Carlos Velázquez para Toledo, que se presentará este lunes. El exdelegado de Gobierno, José Julián Gregorio, será el candidato por Talavera de la Reina.