Paco Núñez, el equilibrista aupado en Castilla-La Mancha por Cospedal que mantuvo Casado y que adora a Ayuso

Nunca le ha gustado que le llamaran “el sucesor de Cospedal”, pese a que fue la expresidenta autonómica, exlíder del PP castellanomanchego y ex secretaria general del partido a nivel nacional quien lo designó para que tomara las riendas de la formación en la comunidad autónoma cuando aún era alcalde de Almansa (Albacete). Y así sucedió en octubre de 2018. Obtuvo el 92,8% de los votos en el congreso de los ‘populares' castellanomanchegos, un puesto que revalidó el pasado mes de noviembre con un 98,5% de apoyos, sin que Génova levantase un dedo para propiciar un candidato alternativo.

El que fuera alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, ‘casadista’ declarado no ocultó sus deseos de competir por la dirección regional del PP que finalmente no se produjo. Favor por favor, quizá, a Dolores de Cospedal.

Su vínculo con la que fuera secretaria general del PP, por tanto, siempre ha estado ahí. Ahora apenas la menciona y menos aún desde las pesquisas de la Operación Kitchen. Eso sí, sigue siendo presidenta honoraria del partido regional. Lo que sí ha dejado patente Núñez en todo este tiempo es su apego cercano con el presidente estatal del partido, Pablo Casado, a quien la expresidenta también aupó, dándole sus votos para su elección como sucesor de Mariano Rajoy. Casado arropó a Núñez en su reelección en noviembre. También Teodoro García Egea en plena polémica entonces por el control del PP madrileño. Pero no fueron los únicos. En ese congreso del PP también estuvieron Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla.

En este escenario, el papel de equilibrista de Núñez en la guerra abierta hace una semana en el PP nacional no deja ninguna duda. Apenas se ha pronunciado al respecto y lo poco que ha declarado ha sido para mantenerse entre dos aguas. El PSOE ha aprovechado para criticar su “silencio” que atribuye a su habitual postura de “estar a verlas venir”.

"Mirad que no vais a tener otra..."

El pasado lunes manifestó su “lealtad” a Casado pero también dijo haber conversado con Ayuso. El escapismo de Núñez volvía a repetirse, a pesar de que bromeaba con los medios de comunicación presentes: “Mirad que no vais a tener otra… no sabemos lo que pasará mañana”. Y así ha sido. Su posición personal no ha vuelto a salir a relucir, ni siquiera a instancias de los medios de comunicación regional que, durante estos días, intentan conocer algo más de su opinión. Desde entonces, silencio. Salvo en un tuit publicado ayer donde pidió “escuchar a las bases” y seguía reclamando soluciones.

Porque el papel de Núñez es complejo y tras la caída de Casado hay incógnitas sobre su futuro. Su perfil bajo y falta de posicionamiento en el papel que los barones y líderes autonómicos del PP han cumplido esta semana, contribuye a aumentar las dudas. Ha visibilizado su apego al presidente estatal del partido, pero también su cercanía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien ha puesto como ejemplo en varias ocasiones para llevar a cabo su papel de líder de la oposición en Castilla-La Mancha.

Como ejemplo, durante la pandemia apoyó cada una de las decisiones adoptadas por Ayuso en plena polémica por su gestión. Y además, ha propuesto importar para esta comunidad autónoma algunas de sus medidas referentes a autónomos, sanidad pública o educación. También ha acompañado a la presidenta madrileña a los actos que esta ha protagonizado en la región. Incluso fue su principal valedor en la campaña electoral de Díaz Ayuso para captar votos de madrileños que viven en Castilla-La Mancha.

Tras el triunfo electoral de Ayuso, con la pandemia en horas altas de contagios y con cierre perimetral incluido, Núñez no dudó en desplazarse hasta Madrid para celebrarlo. En su perfil personal de Twitter, Paco Núñez publicó varias imágenes junto a Díaz Ayuso y se le pudo ver en varias ocasiones en la celebración, en las imágenes ofrecidas por distintas televisiones.

Este miércoles, en una entrevista con La Sexta, el ya ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, no ha mencionado a Paco Núñez entre los barones en la oposición con posibilidades de ganar las próximas autonómicas en sus territorios. Esa omisión puede haber sido intencionada o no, pero evidencia también el bajo perfil del presidente del PP castellanomanchega en este conflicto del partido.

El líder de los ‘populares’ castellanomanchegos acude hoy a la reunión de los barones con Pablo Casado en Madrid sin haberse posicionado personalmente sobre el conflicto. Y no lo hará, según su entorno, a la espera de acontecimientos. No mojarse tiene también riesgos, pero saber esperar y evitar la relevancia mediática, le ha dado frutos que parecen agradar a Paco Núñez.

“El PP de Castilla-La Mancha está trabajando desde la unidad, ya que, urge no alargar esta situación por más tiempo y tomar decisiones ya para devolver la estabilidad en el partido”, decía ayer el comunicado oficial de la formación tras celebrar Comité de Dirección regional en Toledo.

El portavoz regional, Paco Cañizares, salió a dar la cara y en las redes sociales el PP fue algo más claro: “El Comité de Dirección y los presidentes provinciales han acordado durante la jornada de hoy pedir la convocatoria urgente de un Congreso Extraordinario para solventar la situación que atraviesa el partido”. En bloque y sin exponer de forma directa al presidente.

El Comité de Dirección del @PP_CLM y los presidentes provinciales han acordado durante la jornada de hoy pedir la convocatoria urgente de un Congreso Extraordinario para solventar la situación que atraviesa el partido. pic.twitter.com/Mh5wjYzoen — Partido Popular de Castilla-La Mancha (@PP_CLM) 22 de febrero de 2022

Si eso le pasa o no factura a corto plazo, habrá que esperar para saberlo. Si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo se hace con las riendas del partido (algo que está por ver), su ‘tocayo’ de apellido, Paco, ya tiene cierto camino ganado porque con Feijóo “gana la política moderada que trabaja por los vecinos con escucha activa, rigor y seriedad”. Eso dijo de él en julio de 2020 cuando lograba la cuarta mayoría absoluta en Galicia.