El PSOE cree que el PP de Castilla-La Mancha debe explicar por qué se saltaron el cierre perimetral para celebrar con Ayuso

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha pedido hoy al PP explicaciones sobre los motivos por los que dirigentes de la formación en la región se saltaron el cierre perimetral para acudir a Madrid a la celebración de la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la vecina Comunidad Autónoma.

"Vimos a dirigentes del PP en la celebración de Madrid y tengo preguntas" decía la diputada socialista. El propio presidente 'popular' Paco Núñez publicó varias imágenes junto a Díaz Ayuso en su perfil personal y se le pudo ver en varias ocasiones en la celebración, en las imágenes ofrecidas por distintas televisiones.

"No solo todos los españoles pudimos ver la falta de respeto al protocolo COVID. No lo hubo. Además había compañeros nuestros, dirigentes del PP que se saltaron el perímetro. No sé si la celebración es una justificación, sobre todo para los ciudadanos que llevamos respetándolo y sacrificándonos mucho tiempo por responsabilidad. Tendrán que dar explicaciones", decía hoy en una rueda de prensa en las Cortes regionales,

Minutos antes, la diputada del PP Ana Guarinos había defendido que el modelo de Isabel Díaz Ayuso es el que el presidente castellanomanchego del PP quiere para la región. En este punto, la portavoz socialista ha renegado del "modelo a la madrileña" para referirse a la gestión de Dolores de Cospedal durante la que "se despidió a los sanitarios de la Sanidad pública".

"Entiendo que tengan subidón. Por fin tienen algo que celebrar, pero no tiene nada que ver con la región. Madrid no es Castilla-La Mancha", concluía.