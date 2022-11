La mención del PP a la ley del 'solo sí es sí' impide la declaración unánime del 25N en las Cortes de Castilla-La Mancha

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha quedado este año sin declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al no alcanzarse un acuerdo en torno al texto final propuesto por la Presidencia de la Cámara, en el que el PP quería incluir una referencia a la aprobación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

Pese a estar incluido en el orden del día de la sesión plenaria de este jueves un punto que preveía aprobar dicha declaración, el presidente del Parlamento, Pablo Bellido, ha comunicado que se retiraba ese punto “al no haber alcanzado los grupos un acuerdo”.

El diputado de Ciudadanos, David Muñoz, primero en subir a la tribuna tras esa decisión para intervenir en el siguiente debate que se ha sustanciado en el pleno, ha lamentado que ese acuerdo no se haya sustanciado. Fuentes de Cs han confirmado que su formación sí había respaldado el texto propuesto, siendo el Grupo Parlamentario Popular el que no lo ha aceptado.

Precisamente, desde el PP han detallado que no podían aprobar el texto “sin incluir una referencia a la gravedad de los hechos” derivados de la aprobación de la mencionada ley “que permite que se bajen las penas a los condenados”. Dichas fuentes, han expresado “tolerancia cero” con la violencia machista y hacia las mujeres “y con las leyes que las permiten”.

Resolución inicial

La declaración propuesta por las Cortes por el 25N, ratificaba el “firme compromiso” de las Cortes para continuar desarrollando y estableciendo los mecanismos necesarios para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas y reconoce “el gran esfuerzo” que todas las administraciones públicas, los profesionales que trabajan en contacto directo con las víctimas, así como las entidades y asociaciones de la región, realizan diariamente para prevenir la violencia de género y para proteger a las mujeres víctimas, sus hijas e hijos.

Además, solicitaba a todas las administraciones públicas “el máximo grado de cooperación y colaboración para luchar contra todo tipo de violencia machista” y comprometía “a apoyar el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se está iniciando actualmente en el Congreso”.

Instaba a todos los grupos políticos presentes en estas Cortes a trabajar de manera colaborativa para alcanzar una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres y a combatir cualquier posicionamiento político que niegue la violencia de género o rechace las políticas públicas orientadas a su erradicación. También se comprometía a colaborar con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres.

Finalmente, instaba a toda la ciudadanía, las organizaciones, entidades, empresas y asociaciones, a los poderes públicos y a las Administraciones en su conjunto, a seguir trabajando para acelerar la consecución de una región, un país y en una sociedad global, libre de violencia machista, una sociedad en la que seguir ensanchando derechos de ciudadanía que redunden en la libertad de las mujeres.

El Gobierno regional lo ve “gravísimo”

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha considerado “gravísimo” el que no se haya alcanzado un acuerdo en las Cortes castellanomanchegas para realizar una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, señalando que el hecho de que el PP no haya querido apoyar el texto es una “radicalización” de los 'populares' que las víctimas “no se merecen”. Ha destementido que el PP no ha hecho “ninguna propuesta” al borrador de este texto, redactado por el Grupo Parlamentario Socialista.

Fernández ha insistido en que los 'populares' no han hecho “ni una sola aportación, ni por escrito ni verbalmente”, a la declaración propuesta por los socialistas, explicando que normalmente este texto suele ser redactado cada año por el PSOE y posteriormente el PP hace sus aportaciones, sistema que se realiza de esta forma “porque así lo prefiere el PP”.

De esta manera, la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico ha querido desmentir a las fuentes del PP que detallaban a Europa Press que no se podía aprobar el texto “sin incluir una referencia a la gravedad de los hechos” ocasionados por la rebaja de penas que ha conllevado la puesta en marcha de la ley del 'sí es sí'. Blanca Fernández ha puesto el foco en que el de Castilla-La Mancha se ha convertido este jueves en “el primer parlamento autonómico” que no ha aprobado una declaración institucional en este tema “por una decisión del PP y no de Vox”.

“La unidad de acción en la región era motivo de orgullo e incluía a todos los partidos. Hoy el PP ha decidido salirse de esa unidad de acción y yo le quiero pedir con humildad a Paco Núñez que reconsidere la decisión”, ha continuado. En opinión de la consejera de Igualdad y portavoz, las víctimas “necesitan ver unidad” y que las instituciones y partidos les envíen “un mensaje claro”, mientras que “el oportunismo político es algo que no cabe en relación a la lucha contra la violencia de género”.

El PP quiere que el PSOE “pida perdón” por apoyar la ley

Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha justificado este movimiento alegando que habían pedido expresamente la comparecencia de la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, para explicar la posición del Gobierno castellanomanchego ante la ley del 'sí es sí'. Ha indicado que el PP no puede apoyar una declaración institucional si el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha “no piden perdón” por apoyar esta ley.

“El Gobierno debería haber evitado que la ley se aprobara y si está aprobada es gracias al apoyo de los diputados socialistas. Si los diputados del PSOE hubieran votado en contra, los maltratadores estarían intranquilos y algunos seguirían en la cárcel, y las víctimas estarían tranquilas”, ha indicado. Lo que ha sucedido es para Guarinos “todo lo contrario”, y las víctimas están “preocupadas” porque los maltratadores “van a estar en la calle por culpa del PSOE”. Algo que el Gobierno de Castilla-La Mancha “no ha querido evitar”, ya que se trata de un error que provocará que muchos violadores “salgan a la calle y sigan maltratando”.

Finalmente, la diputada de Cs en las Cortes de Castilla-La Mancha Elena Jaime ha asegurado que este asunto no debería de ser “ni de izquierdas ni de derechas”. Ha lamentado de esta forma que esa declaración que estaba previsto que saliera adelante decayera por el desmarque del PP. Tras recordar que en Castilla-La Mancha ya han muerto cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año, ha recalcado que se trata de “un drama”. “La violencia machista no es propiedad de ningún partido ni de ninguna ideología. Es un asunto tan importante que no tiene sentido mirar la letra pequeña de una declaración institucional. Unidos somos más fuertes”, ha dicho.