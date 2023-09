PP y Vox deciden que cada vecino de Daimiel solo pueda tomar la palabra “cada 300 años” en el pleno municipal

En la localidad de Daimiel (Ciudad Real), al igual que en la mayoría de municipios de España, el Ayuntamiento celebra únicamente un pleno ordinario al mes. Los plenos locales suelen ser abiertos a la ciudadanía y existe la posibilidad de preguntar o interpelar a los concejales, concejalas y equipo de Gobierno. Sin límites. Otra cosa es que se responda en el momento o se recoja la interpelación por escrito para su respuesta posterior. Si llega el caso.

Esa era hasta hace unos pocos días la situación en este municipio emblemático de Ciudad Real, que da su nombre al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Pero en el último pleno ordinario de la localidad, el Gobierno local del PP ha sacado adelante una modificación del Reglamento Orgánico Municipal que limita la participación ciudadana. Los populares gobiernan en este pueblo con mayoría absoluta, pero esta reforma ha recibido en el pleno el apoyo del único edil de Vox. El PSOE se ha abstenido.

En la comunicación pública de los resultados del pleno, el Ayuntamiento detalla que esta modificación reglamentaria consiste en la limitación de preguntas en los plenos con un máximo de tres formulaciones, a razón de una por persona, con un límite de registro de dos días antes de celebrarse la sesión plenaria. Afirma el equipo de Gobierno local, liderado por el alcalde Leopoldo Sierra, también senador del PP, que con ello se “gana en operatividad”.

Se podrá preguntar solo una vez en la vida

Pero la cuestión no ha pasado desapercibida para la ciudadanía. No solo porque hasta ahora no existía ninguna limitación al respecto sino porque este techo supone que cada ciudadano o ciudadana censado en la localidad solo podrá dirigir una pregunta al pleno una vez en su vida ya que el siguiente turno de pregunta sería “cada 300 años”.

Los cálculos los ha hecho una de los colectivos sociales más activos del municipio, la Mesa del Cambio Climático, y los ha corroborado elDiarioclm.es. Efectivamente, si en Daimiel hay unas 10.000 personas censadas, solo se pueden realizar tres preguntas en cada pleno y únicamente se celebran unos once al año, esto da como resultado unas 33 preguntas al año. Es decir, deben pasar 303 años para que la misma persona pueda volver a preguntar.

Para este colectivo, ha sido la gota que ha colmado el vaso tras “muchos años de preguntas sin respuesta” elevadas al pleno y de una “nefasta gestión ambiental”. “Sin respuesta, respondiendo otra cosa, o directamente ignorándonos”, destaca Benito Moreno, el portavoz de la Mesa de Cambio Climático, órgano consultivo local. “El alcalde ya comentó, antes de las elecciones municipales que había que darle una vuelta a este tema (el de la participación ciudadana) para poder limitarlo, y así lo ha hecho finalmente”, lamenta.

Y con motivo de esta modificación, el colectivo ha hecho público un irónico comunicado donde se deshace en 'elogios' con el alcalde, con mucha sorna. En ese escrito, destaca que con esta “mejora” en la participación, el Ayuntamiento también profundiza en su “transparencia”.

“A fin de que el actual equipo de Gobierno pueda dar cabida a todas las inquietudes que los daimieleños quieran dar en pleno sobre la gestión del municipio, sospechamos que el equipo de (Leopoldo) Sierra pueda estar estudiando una modificación presupuestaria a fin de investigar un elixir de la eterna juventud, que sería gratuito para cada vecino y para los propios concejales del partido en el Gobierno, así como nombrar al actual Consistorio en el poder como alcaldes y concejales a perpetuidad, sin necesidad de molestas elecciones cada cuatro años”, critica la Mesa de manera sarcástica.

La asociación añade que esta modificación del Reglamento Orgánico Municipal se suma a otra medida que ha “mejorado cualitativa y cuantitativamente la transparencia y la participación” como es el hecho de que desde la Concejalía de Medios de Comunicación “se hayan censurado las tres últimas ruedas de prensa” de la Mesa del Cambio Climático, de manera que muchos vecinos se han quedado in albis (en blanco) de la actualidad de este colectivo.

Se refiere con ello al hecho de que hasta la anterior legislatura, el Ayuntamiento de Daimiel publicaba en su página web de actualidad las intervenciones de la Mesa del Cambio Climático de la localidad. Pero tras las elecciones del pasado 28 de mayo, cuyos resultados revalidaron la mayoría absoluta del PP aunque perdió un concejal en favor de Vox, estas notas, comunicados e intervenciones públicas del órgano ciudadano no han vuelto a hacerse públicas en ese portal institucional.

“No tiene ninguna gracia. Ninguna”

“Con estas medidas, Daimiel se convierte en referencia de la democracia participativa, deliberativa y en transparencia a nivel europeo. Sospechamos que la propia Unión Europea se podría interesar por estas iniciativas, sobre todos los sectores más conservadores, ultraconservadores y antieuropeístas”, añade el irónico comunicado.

Dado el alcance de esta medida, la Mesa de Cambio Climático anima a “charangas, murgas y chirigotas” a que “reflexionen sobre este trascendental acuerdo”. “Para acabar, queremos hacer constar que, nada de lo aquí reseñado tiene ninguna gracia, ninguna”, finalizan.

De hecho, este colectivo vuelve a insistir en la “ausencia absoluta de liderazgo” de este Ayuntamiento para mejorar la situación de las Tablas de Daimiel, la pérdida anual en las conducciones municipales de agua potable de unos 10 hm3 junto con la sobreexplotación del acuífero 23, que “nos ponen como referentes a nivel mundial en cuestiones ambientales, hídrica y de humedales”.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.