"Los pueblos no se venden": cientos de personas claman en Cuenca contra las macrogranjas

Cerca de 800 personas de toda la provincia, tal y como han confirmado agentes de la Policía Local, se han desplazado hasta la capital conquense en la mañana de este domingo para protestar contra las macrogranjas en una manifestación convocada por la Asociación Pueblos Vivos Cuenca, que ha partido desde la Plaza de España, con llegada a la Estación del Tren.

Una marea de personas con camisetas en las que se ha podido leer 'Stop Macrogranjas' ha coreado eslóganes como "los pueblos no se venden", "que no, que no queremos macrogranjas" o "luego diréis que somos cinco o seis" durante todo el recorrido e incluso han incitado a unirse a los peatones porque "esto es un problema de todos", han apuntado con sus frases.

'Se venden 237 pueblos de Cuenca' ha sido el lema escogido para esta manifestación ya que desde la Asociación Puebos Vivos "tenemos esa sensación", ha apuntado la portavoz del grupo, Paciencia Talaya. Además, ha sido apoyada por está apoyada por Ecologistas en Acción Cuenca, la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, Cuenca Ahora y la Coordinadora de la España Vaciada.

Para finalizar han llevado a cabo una subasta simbólica en la que han vendido seis municipios de la provincia aunque han estado acompañados de vecinos de Quintanar del Rey, Barchín del Hoyo, Arandilla del Arroyo, Barajas de Melo, Campillo de Altobuey, Cañete, Cardenete, Gabaldón, Gascueña, Mariana, Mota del Cuervo, Portilla, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Almendros, Reíllo, San Clemente, Tarancón, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, Villalba de la Sierra, Villar de Domingo García, Víllora y Zarzuela, Fuentelespino de Moya, Villarta, Salmeroncillos, Sotorribas o Ledaña entre otros.

Por cuarto año consecutivo se ha lleva a cabo esta manifestación coincidiendo con la festividad de San Martín, fecha en la que tradicionalmente se llevaba a cabo la matanza del cerdo. No hay que olvidar que en los últimos 10 años la provincia de Cuenca ha multiplicado por cuatro el número de cabezas de porcino mientras que su población ha caído un 8%. Según los datos del INE correspondientes a 2020 la población provincial asciende a 199.828 persona.

De esta manera, explican los organizadores, se visibiliza cómo se sienten muchos vecinos y vecinas de las localidades donde se ha instalado una macrogranja o está planeado instalarse. En ellas, aseguran, "reina la sensación de que se ha vendido el agua que abastece al pueblo y el bienestar de poder respirar un aire que no apeste" y todo ello, aseveran, "para favorecer a los promotores de estas explotaciones, que además no crean prácticamente empleo al estar altamente automatizadas".

Una larga lista de los pueblos "que se venden"

Entre los casos más llamativos de pueblos que se están "vendiendo" se encuentra Cardenete, que a pesar de ubicarse en plena Reserva de la Biosfera Valle del Cabriel está previsto que albergue una macrogranja a tan solo 1,4 km del río Cabriel. Esta explotación, junto a la ya existente, supondrán 15.700 cerdos de cebo y 58.000 lechones en una localidad de 495 habitantes.

También sorprende, explican, cómo se está "vendiendo" Barchín del Hoyo, donde se tramita un proyecto de 6.000 cerdos en un terreno que anteriormente era monte y se quemó en el incendio de 2019. Y aluden a cómo se ha "vendido" el agua del pozo que abastece Quintanar del Rey, que se encuentra a tan solo 300 metros de la macrogranja que ya ha empezado a construirse (aunque las obras fueron paralizadas cautelarmente hace unas semanas) y que criaría a más de 44.000 lechones al año, que generan 39 millones de litros de purines anualmente.

