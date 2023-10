El lamento de los pueblos del norte de Guadalajara: “No hay médicos que quieran venir a las zonas rurales”

De “un mes para otro” se quedó Mandayona (Guadalajara) sin médico. La pequeña localidad de unas 200 personas es parte de la Zona Básica de Salud de Sigüenza pasó de tener consultas médicas tres días a la semana, “a cero”. Actualmente, tienen consulta un día a la semana. Así lo explica su alcalde, el socialista Óscar Relaño, que resalta que la gente está “muy preocupada” en la localidad. “Tener médico es algo esencial. ¿Quién va a venir a vivir aquí si no hay médico? Nadie va a venir a los pueblos”, reflexiona.

La falta de profesionales médicos en la Zona Básica de Salud de Sigüenza, explican desde el Servicio regional de Salud, SESCAM, afecta principalmente a ocho municipios: Mandayona, Baides, Castejón de Henares, Huérmeces del Cerro, Mirabueno, Almadrones, Villaseca de Henares y Viana de Jadraque.

Pocos tienen más de cien habitantes, pero Relaño asegura que eso no es lo relevante porque “todos tenemos derecho a ir al médico”. Y reconoce que en el caso del municipio que gobierna la población está envejecida, pero también hay gente “que todavía trabaja”, que viven allí y que necesitan, igual que todo el mundo, consultas sobre su salud, tramitar bajas laborales por salud o cualquier otro servicio médico.

“Tener médico es un derecho en el mundo rural”

Carlos Piña (PP) es alcalde de Castejón de Henares, otra de las localidades afectadas por la situación. El edil es uno de los que abandera las protestas que se han realizado frente al centro de salud de Sigüenza para reclamar un cambio y “tener la misma situación sanitaria” que tenían hace un año. “Era mucha mejor. Tenemos que organizarnos y reivindicar que tener médico es un derecho en el mundo rural. Hablamos de muchas tarjetas sanitarias afectadas”, señala.

Además, el edil advierte de que la falta de médicos lleva a la “acumulación de trabajo” del personal con el que sí cuenta la zona. “Todo esto hará que estallen y que nos quedemos finalmente sin ninguno. Lo que tenemos que reivindicar es que se recuperen las plazas”, resalta.

Piña recuerda que la población en los pueblos se multiplica durante el verano, y que entonces “sólo había un médico” atendiendo “algunos pueblos”. “La aplicación de citas está totalmente cerrada. Lo que te dice el pantallazo es que pidas cita en el Ayuntamiento, ni siquiera en una centralita del SESCAM”, lamenta. Esto también crea confusión, asegura. “Nadie sabe dónde tiene que acudir”.

Es uno de los alcaldes que se reunió con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. “Nos dijeron que la solución era que los enfermeros hicieran triaje y seguimiento, y sabemos que están en total en desacuerdo porque no son sus responsabilidades”, explica el alcalde. “Nos encontramos con que la coordinadora del centro de salud renunció a su cargo” porque “no quiso saturar su centro de trabajo”. Y critica que “si Page no ha salido a decir nada de esto, es que la situación no tiene visos de solucionarse pronto”.

De momento se ha convocado una nueva protesta frente al centro de salud de Sigüenza para el 29 de octubre.

“Médico necesitamos todos”

“Se entiende que un día puede fallar, pero nuestra situación es muy preocupante”, resalta el edil de Mandayona. Óscar Relaño explica que han llegado profesionales que han ido “por veinte días”, como ocurrió en abril, pero que no son soluciones a largo plazo. Por eso se quedaron durante este servicio esencial durante los meses estivales.

“No hay médicos que quieran venir a las zonas rurales, lo tienen muy difícil, entiendo que es porque en las ciudades hay mejores oportunidades y porque se puede estudiar o ejercer a lo mejor en la sanidad privada, y si son jóvenes querrán otro ocio”, reflexiona el edil.

El alcalde reconoce que el pueblo ya no tiene la población suficiente como para tener una consulta todos los días de la semana. Era algo necesario cuando allí vivían unas cien personas más, pero también reivindica que “aunque los pueblos sean pequeños, necesitan que vaya el médico a atenderles”. “Médico necesitamos todos”, concluye.

Problema “puntual”, pero “generalizado”

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la gerenta en Guadalajara, Elena Martín Ruiz, explica por una parte que se trata de un problema “puntual” que afecta a los ocho municipios mencionados. “Es puntual, pero también generalizado en todo el conjunto del país”, concede.

“Resulta difícil cubrir bajas y vacantes, se acentúa la falta de médicos en el medio rural”, explica. Por eso, señala que la gerencia y el Gobierno regional están en “búsqueda activa” de profesionales médicos para la zona.

Martín comenta en declaraciones a ElDiarioclm.es que de los cinco médicos de plantilla en la zona de salud, hay cuatro plazas cubiertas. Por ahora, señala, la solución temporal que han encontrado mientras se cubre esta plaza en concreto es realizar refuerzos los miércoles.

De esta manera, un profesional va a Mandayona “unas horas” y luego se desplaza al resto de los municipios afectados. De este modo, en un momento concreto, relata el caso de uno de estos profesionales que fue y atendió a un paciente en Villaseca de Henares, a otros seis en Mirabueno, y ninguno en Castejón de Henares. Eso en un día concreto. Y todo puede variar.

Se trata evidentemente de una solución “parcial” hasta encontrar el quinto profesional. “Buscamos a alguien dispuesto a realizar una jornada completa y a un contrato indefinido, es esto lo que ofrecemos”, resalta Martín Ruiz.

La gerenta concede que las zonas rurales pueden resultar menos atractivas, pero también que no es sólo un problema de Castilla-La Mancha y resalta que en la comunidad la situación se ve agravada porque se pasó por una “época en la que se formaron menos profesionales y ahora vemos los frutos”.

Finalmente, señala también que se ha propuesto el refuerzo a través del personal de Enfermería -“que hace una grandísima tarea”, con profesionales que visitan de forma semanal los municipios y que van a Mandayona los lunes, miércoles y viernes. Además, recuerda que existe la posibilidad de pedir transporte a demanda para trasladarse al centro de salud de Sigüenza. “Sabemos que no es una solución, pero son posibilidades”, concluye.

El colegio de médicos advierte: “Estamos especialmente preocupados”

Javier Balaguer Recena, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, resalta que desde la institución están “especialmente preocupados” precisamente porque la despoblación de la zona empieza a ser “importante”. “La atención sanitaria es fundamental para que esto no ocurra”, explica. Señala que desde la administración se les ha asegurado que están trabajando en optimizar los contratos para que haya facultativos trabajando. “Pero nos siguen faltando”, reclama.

“El problema es estructural, y las autoridades sanitarias no han sido capaces de valorar las necesidades reales de atención primaria, que se ha quedado desestructurada a raíz de la COVID”, afirma. La atención primaria, recalca, “no ha sido capaz de remontar desde la pandemia”. Por eso, señala que es importante valorar su importancia no sólo desde la población, sino también desde los profesionales. “Tenemos que ser capaces de explicar la importancia de la medicina de familia y luego por supuesto dotar de un número suficiente de plazas el servicio y así paliar el déficit que existe en todo el país”, concluye.

