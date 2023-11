Piden tres años de cárcel para el líder de un partido de ultraderecha por “incitar” a difundir mensajes racistas

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide tres años de cárcel para el toledano José Ignacio Vega Peinado, presidente del partido de extrema derecha Identitarios, por un presunto delito de discriminación por razón de raza, a través de una serie de mensajes difundidos en las redes sociales de la formación.

El ministerio público pide también inhabilitación especial para el derecho de sufragio y una multa de diez meses, con una cuota diaria de seis euros, así como la inhabilitación especial para profesión u oficio educativo en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por once años.

Así lo puso de manifiesto la Fiscalía durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado 9 de octubre de 2023, en el que se acusó a Vega de “incitar” a la población a lanzar comentarios de carácter “violento y racista” hacia las personas inmigrantes. El juicio se encuentra pendiente de sentencia.

Vega Peinado fue candidato a la Alcaldía de Toledo en 2015 en nombre de la formación de ultraderecha España 2000. Después formó parte de Vox, partido que inició una investigación en su contra en 2019, tras conocerse que Vega fue condenado por una brutal agresión a un profesor de la Universidad de Valencia en 1995, cuando era parte de una organización neonazi, tal y como informó La Marea. Entonces, Vox destacó que Vega era un “militante de base” sin cargos en la formación.

Ahora se enfrenta a un nuevo procedimiento judicial tras la denuncia presentada con motivo de la convocatoria de una manifestación en Santa Cruz de Tenerife en protesta por la llegada de población inmigrante a la zona y en la que pudieron Durante la manifestación se pudieron ver pancartas reclamando “Salvemos nuestra identidad” y que “sin integración no hay inmigración”.

En las redes sociales, en concreto en un grupo abierto en Telegram que ya no es accesible y que se llamaba 'Manifestaciones canarias contra la inmigración' se vertieron numerosos mensajes racistas. “Que no, ni en Canarias, ni en España ni en Europa, esa gente se extiende como la peste y ya que no somos capaces de controlarlos hay que exterminarlos” o “hasta que cojamos las escopetas de caza de nuestros abuelos y vayamos a por ellos, el alta mar a tomar por culo ya”, decía uno de ellos. “Me da igual la raza, no quiero mierda en mi tierra, con la mía ya tengo suficiente”, aseguraba otro.

Estos y otros mensajes son constitutivos de un presunto delito de odio para la Fiscalía tinerfeña, según los artículos 27 y 28 del Código Penal. En concreto en el artículo 28 se señala que son autores los que “inducen directamente a otro u otros” a ejecutar el delito o los que “cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.

La Fiscalía recuerda que Vega es el presidente del partido político y “por lo tanto” es también “responsable” de lo que manifieste la formación. Además, el Ministerio Fiscal señala que se difundieron comentarios “humillantes” para convocar a la manifestación de 2020 en varias redes sociales, apuntando a Facebook, Instagram o Twitter, ahora X. “Incluso”, en un canal de Youtube.

Sin embargo, Vega Peinado rechazó haber sido el autor de los comentarios y llegó de hecho a calificarlos como “burradas”, según un despacho de la agencia EFE. El líder de Identitarios señaló, de hecho, que finalmente abandonó el grupo de conversación y explicó que la convocatoria de esta manifestación no tenía “tintes xenófobos”, y que tampoco se produjeron episodios violentos o que hubiesen incitado al odio.

El Ministerio Fiscal abrió la investigación en diciembre del mismo año, para valorar si hubo o no delito de odio en la convocatoria. “Se difundieron desde las redes sociales numerosos mensajes en contra de los inmigrantes y hay que valorar hasta dónde se ha extralimitado ese partido aunque siempre es muy complicado”, explicaba entonces la fiscal delegada de delitos de odio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Enriqueta de Armas Roldán, tal como recoge la Cadena Ser.

“Aquello estaba lleno de pocos y pirados”

El líder ultraderechista mantiene sin embargo que el objetivo de la convocatoria era “salvar nuestra identidad”. “Se trataba de que los ciudadanos tuvieran conciencia de que la inmigración supone un problema que afecta a la sociedad y pensamos que como partido estábamos obligados a dar nuestra opinión que coincidía con la de miles de canarios”.

Además, negó ser administrador del chat cuyos insultos recoge la Fiscalía en su acusación y describió que “aquello estaba lleno de locos y pirados”. Vega también afirmó no saber quiénes escribían los mensajes ni sus razones y argumentó que no eran parte del partido Identitarios.

También explicó que la única participación que tuvo en el chat de Telegram fue la de compartir una entrevista de ocho minutos y que luego abandonó el chat, “ante los comentarios y burradas desafortunadas que rozaban lo surrealista”. Además, aseguró que en dicha entrevista no se hacía ningún comentario racista, “ni un gramo”, sino que eran “opiniones basadas en datos objetivos”.

En el canal de Identitarios en Telegram se ha difundido una entrevista a Vega recientemente, en la que el líder del partido de ultraderecha relaciona el “desempleo”, la “inseguridad” o el “impacto negativo cultural” con la inmigración. “La tasa de paro que tenemos en España tiene relación directa con la inmigración”, afirma Vega, quien también apunta a la “cultura islámica” y la acusa de “beneficiarse de manera encubierta o pícara de ayudas”.

Por su parte, la defensa del acusado señaló durante el juicio que no había pruebas de la participación del acusado en los hechos, además de “varios pantallazos” en los que “no hay comentarios suyos”. El partido sigue recaudando dinero también a través de su canal de Telegram: “Con la ayuda de todos conseguiremos que este juicio injusto sea un éxito y que Ignacio Vega vuelva con nosotros más fuerte. Recordar que vuestras opiniones sobre inmigración son de vital importancia”, señala el mensaje a través del que se piden Bizum o transferencias bancarias.