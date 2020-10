Un exmiembro de Vox condenado por agresión presenta su nuevo partido de extrema derecha en Toledo

José Ignacio Vega Peinado, antiguo afiliado de Vox en Toledo, se convirtió en protagonista de la actualidad el año pasado cuando trascendió que había sido acusado de una brutal agresión que dejó con un 20% de discapacidad a un profesor de la Universidad de Valencia. Esta última circunstancia fue revelada por La Marea en marzo de 2019, en una información donde también se detallaba que sus correligionarios lo conocían con el alias de 'El Toro', perteneciente a Acción Radical, un peligroso grupo neonazi que operaba en los años 90, sobre todo en Valencia.

Vega fue condenado por una pelea que ocurrió frente al Bar Canadá en la Avenida Antic Regne de Valencia cuando él y otro compañero suyo estaban pateando a un hombre. El profesor, que estaba dentro del local, salió para recriminarle su actitud y en ese momento 'El Toro' se abalanzó sobre el profesor y le pateó la cabeza con unas botas militares reforzadas. Por esta brutal agresión estuvo un año en prisión

Se da la circunstancia de que este domingo, día 11 de octubre, a las 12.00 horas, tiene previsto presentar en el Castillo de San Servando de Toledo el partido de extrema derecha que desde hace tiempo realiza varios actos en España y del que es presidente, bajo la marca de 'Identitarios'. En la invitación se convoca a los medios de comunicación a conocer al presidente y otros vicesecretarios.

Esta formación promueve en su manifiesto, entre otras cuestiones, "la defensa de la soberanía nacional ante la amenaza migratoria", un proyecto denominado "Ayudas 0. Fronteras seguras" y eliminar todos los fueros y autonomías. También defiende máximas como que la "la juventud es el músculo que puede mover a una nación y que debe ser la que luche contra una juventud negativa y corrupta".

En marzo de 2019, antes de las elecciones generales, el secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith, aseguró, preguntado por la integración en Vox de Vega Peinado, que cualquier militante condenado por un delito flagrante sería expulsado. "No sé quién es esta persona, no me conozco el nombre de 42.000 afiliados", sostuvo entonces sobre el afiliado pese a que La Marea publicó también una fotografía de los dos juntos.