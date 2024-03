Unidad contra “totalitarismos y fanatismos” tras 20 años del 11M, un “duro golpe” también para Castilla-La Mancha

Varios de los trenes de cercanías que fueron objeto de las bombas del 11 de marzo de 2004 tenían su origen en Guadalajara. Hubo 16 víctimas mortales originarias de esta provincia. Y tanto en estos trenes como en otros hubo personas fallecidas o heridas naturales de Toledo y Ciudad Real, entre otras ciudades. En total una treintena de personas que tenían vínculos con Castilla-La Mancha fueron asesinadas aquel día. Por eso esta fecha siempre se ha vivido en esta región con mucha emoción y otro tanto de memoria y homenaje.

En 2024, cuando se cumplen 20 años del atentado terrorista, ayuntamientos, diputaciones y representantes del Gobierno castellanomanchego junto con la ciudadanía se han unido para realizar multitud de actos de homenaje y minutos de silencio por las víctimas, los heridos, sus familiares y sus allegados.

La gran mayoría de los homenajes han respondido a la convocatoria realizada por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) para llevar a cabo un minuto de silencio a mediodía. El 11 de marzo fue nombrado también como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

Al gobernar PP y Vox en muchos de los ayuntamientos y diputaciones de la región, han sido sus representantes quienes han capitalizado los actos, aunque el mensaje mayoritario ha sido de unión y a todos ellos han acudido miembros de todos los partidos políticos.

Los actos celebrados han tenido el denominador común de las llamadas a la “unidad” y de condena al terrorismo. En primer término, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y varios de los consejeros y consejeras del Ejecutivo regional han participado en el acto de recuerdo del 11M en Azuqueca de Henares (Guadalajara), de donde procedían cinco las personas fallecidas: María Fernández del Amo, Nuria Aparicio Somolinos, Eduardo Sanz Pérez, Mohamed Itaiben y José Gallardo Olmo.

Se han sumado, entre otros, el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, y el nuevo alcalde de la localidad, Miguel Óscar Aparicio, así como miembros de la Policía Local, de la Guardia Civil, de Cruz Roja y de Protección Civil, quienes han guardado cinco minutos de silencio.

Con piezas de Bach interpretadas al chelo, se han depositado tres centros de flores blancas, frente al monolito que preside la estación de tren de la localidad.

En el primer aniversario de la tragedia, en 2005, el Ayuntamiento instaló en la estación el monolito en el que, bajo el perfil de una paloma, aparece la frase 'Paz y libertad para el mundo'. Cuatro años más tarde, en 2009, en la rotonda del aparcamiento de la estación, el Ayuntamiento colocó una placa con el texto 'En memoria de todas las víctimas del terrorismo. Siempre en nuestra memoria'.

En un acto previo, el presidente de Castilla-La Mancha ha abogado por “manifestar permanentemente apoyo a las víctimas” y a sus familias, como la mejor fórmula, para que lo sucedido en esos trenes “no se vuelva a repetir”.

La cercanía a Madrid

García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha por su cercanía a Madrid y por compartir esta línea de tren, que fue objeto de los atentados, sufrió de manera directa ese 11 de marzo. “Buena parte de ese golpe nos lo llevamos los vecinos y vecinas de esta tierra, que además iban normalmente a trabajar o a estudiar a Madrid”.

De ahí que haya considerado preciso dejar un mensaje “a las nuevas sociedades, a las nuevas generaciones”, a las que ha dicho que “la democracia da instrumentos para conseguir lo que más o menos deseamos o necesitamos, sin necesidad de ningún tipo de fanatismo”.

“Aunque cueste, aunque sea más lento y aunque exija decisiones, el camino correcto es precisamente el que marca la democracia, la Constitución, las instituciones y nuestra trayectoria democrática”, ha concluido.

El otro punto neurálgico de los actos ha sido en la ciudad de Guadalajara. El Ayuntamiento ha rendido homenaje a las víctimas del 11M con una ofrenda floral junto a la escultura que en la fachada de la estación de Renfe.

Tras depositar el ramo de flores, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha trasladado todo el “cariño, afecto y recuerdo” de Guadalajara a las víctimas del terrorismo y sus familias.

Acompañada del resto de la Corporación municipal y de responsables de la Policía Local y Bomberos, también expresaba su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, “que siempre velan por nuestra seguridad y que pusieron todo su esfuerzo ese 11 de marzo, ”con uno de los peores atentados que ha sufrido España“

Por último, la alcaldesa ha incidido en que “el terrorismo es la radicalización más absoluta y hay que rechazarla de principio a fin”, al tiempo que ha expresado la necesidad de “rendir memoria, dignidad y justicia a todas las víctimas de terrorismo” y de trasladar a los jóvenes que, “se puede vivir un futuro en paz, en convivencia y en libertad y democracia”.

En el resto de Castilla-La Mancha, la ciudad de Toledo también ha querido rendir homenaje a las víctimas con un mensaje “de unidad frente al horror del terrorismo”. El alcalde, Carlos Velázquez ha presidido el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y a la que se ha sumado el Ayuntamiento de Toledo junto al resto de la Corporación municipal.

Velázquez ha mostrado su solidaridad con todos los afectados y sus familiares, al tiempo que ha lanzado un mensaje de unidad “frente al terror que siembran algunas personas quitando la vida a otras para sacar adelante sus ideas, momentos de horror en los que el país entero se unió para hacer frente al terrorismo”.

Por ello, ha continuado Velázquez, esta conmemoración “nos tiene que hacer a cada uno de nosotros actuar con la responsabilidad suficiente para trabajar, desde la unidad, en cada uno de los retos que tenemos por delante, y es que la unidad es un valor en sí mismo, pero especialmente cuando las cosas se ponen más difíciles y los retos son más complicados”.

También en Talavera de la Reina, el alcalde, José Julián Gregorio, junto al resto de la Corporación, ha guardado un minuto de silencio con motivo del 11M. “Nos solidarizamos con todas las víctimas y con todas las familias y con los que sufrieron esta terrible zarpa que segó tantas vidas y provocó tantos heridos hace 20 años”, ha dicho.

En su opinión, han sido “los peores atentados que se perpetraron contra la la población civil indefensa” y “sigue siendo una herida abierta”. Por eso, el alcalde ha dicho que hay que permanecer en guardia “y en contra de aquellos totalitarismos que quieran infundir el terror en las sociedades democráticas”.

Al minuto de silencio convocado en la ciudad de Cuenca y donde ha estado presente su alcalde, Darío Dolz, y representación de todos los partidos, también ha acudido la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón. Allí ha manifestado que, en este día, “nuestro recuerdo está con las víctimas y con sus familias”.

“Compartimos el dolor de las personas que perdieron a sus seres queridos y nuestros corazones sienten igualmente el vacío de su ausencia. También hacemos nuestro el sufrimiento de los cientos de heridos y de quienes estuvieron cerca de tan traumática experiencia”. También ha expresado su reconocimiento a “todas las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y servicios de emergencia que participaron en la atención a las víctimas” y ha puesto en valor la respuesta ciudadana en apoyo a las víctimas y sus familiares.

Y en Ciudad Real, el Ayuntamiento ha organizado un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo que ha estado presidido por el alcalde, Francisco Cañizares, junto al presidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel Valverde, y la delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández.

Se trata de un acto que organizaba en la anterior legislatura el grupo municipal del Partido Popular, pero que en esta ocasión ha tomado como propio el Consistorio con la intención de poner de manifiesto “el sentimiento de unión que debemos tener todos frente a la barbarie terrorista”, ha remarcado el alcalde.

“Aunque actualmente no tengamos la percepción de riesgo inminente de un atentado, raro es el mes que no conozcamos alguna operación policial contra aquellos que intentan imponer el terror”. Además, y refiriéndose a las víctimas y sus familias, Cañizares ha asegurado que “es imprescindible que no les olvidemos, su recuerdo no puede caer en saco roto”, un colectivo del que ha dicho que “siempre ha sido incapaz de transmitir odio a la sociedad, sólo han pedido memoria y respeto, y eso es para sentirse orgullosos”.

Al acto, han asistido numerosos concejales de todos los grupos políticos representados en la corporación municipal, además de asociaciones, entidades, sindicatos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ciudadanos en general, que han podido depositar un clavel blanco a los pies del monumento de recuerdo a las víctimas del terrorismo, ubicado en el Parque de Atocha.

La nota discordante de Vox

La nota discordante la ha puesto Vox en Guadalajara. Los diputados regionales del partido de extrema derecha en Castilla-La Mancha se han unido a un acto de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y allí no han dudado en hacer política con este homenaje. El parlamentario David Moreno ha dicho compartir el dolor de todos los castellanomanchegos y todos los españoles por este atentado “frente a aquellos que mercadean votos para amnistiar a los que cometen actos terroristas solo por permanecer en el poder”.

El Ayuntamiento de Albacete no ha celebrado ningún acto al respecto ni se ha sumado a la convocatoria de la FEMP. En otras ciudades y pueblos, los minutos de silencio y homenajes por las víctimas del 11M sí que se han celebrado: