El alcalde de Salamanca, satisfecho con la derrota del Gobierno por el uso de los remanentes municipales

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha mostrado su satisfacción porque "ganaron los alcaldes" en la votación del Congreso sobre la propuesta del Gobierno para la financiación local y ha señalado que ahora es momento de abrir "un gran proceso de diálogo". La derrota del Ejecutivo, pone freno al acuerdo al que llegaron Moncloa y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), mediante el cual, la los ayuntamientos cedían el control de sus ahorros al Estado para la lucha contra la COVID-19, a cambio y a partir de 2020, el Ejecutivo central revertiría el 100% de los remanentes en un plazo de 10 años con intereses y participarían de un fondo de 5.000 millones para la recuperación económica y social que se distribuirá en 2020 y 2021.

Según el regidor 'popular' al final "se impuso el sentido común" ante "una propuesta tan descabellada" surgida del encuentro del Ejecutivo nacional con la FEMP.

Ahora es momento, tal y como ha añadido en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, de "dejar a un lado la soberbia y optar por el diálogo y el debate", pues los municipios necesitan "más fondos para resistir contra la pandemia". Para García Carbayo, el Ejecutivo nacional "igual que ha dado dinero a las comunidades autónomas, debe dar dinero a los ayuntamientos y a las diputaciones", que les sirva para "cubrir las demandas y las necesidades".

En cuanto a la postura del presidente de la FEMP, Abel Caballero, en sus negociaciones sobre la financiación, el alcalde de Salamanca ha reseñado que había "una regla de oro" en la federación que era la de "la unanimidad" y la de "los acuerdos entre todos", en cambio, según el regidor salmantino, el máximo responsable de la FEMP optó por "romper" y "plegarse a las exigencias del presidente del Gobierno y de su signo político".

Por su parte, el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez ha lamentado el resultado de la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados. "Ayer se vio bloqueada la autonomía municipal por el bloque de la derecha. No entiendo las caras de satisfacción de quienes impidieron usar los remanentes para mejorar la vida de la ciudadanía, y aplaudían la vuelta a la Ley Montoro que incautó el 100% de ese dinero de los ayuntamientos" ha señalado. Aunque el soriano no se mostró del todo satisfecho por un acuerdo, que calificó de de "mejorable", ha señalado que este "permitía recuperar parte de ese dinero municipal que el PP empleó para financiar al Gobierno mientras seguía aumentando la deuda pública. Ayer no se respetó la voz de las administraciones locales", ha asegurado.