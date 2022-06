Castilla y León no activa todos los recursos anti incendios pese a la ola de calor en medio de las críticas

Castilla y León mantiene el riesgo medio de incendios pese a la ola de calor de esta semana y que la temperatura ha superado los 37 grados en gran parte de la comunidad. La Consejería de Medio Ambiente solo aumenta el nivel de riesgo en julio, agosto y septiembre, cuando se activa a más personal. Eso significa que ahora, con el aviso amarillo por altas temperaturas, los operativos contra incendios no están al cien por cien. Este miércoles se iniciaron 11 focos en Zamora por tormenta seca con vientos erráticos muy fuertes, entre ellos un incendio que está en riesgo 2 de peligrosidad.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, recordaba ayer que el periodo de riesgo alto se activa automáticamente entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, en el que estarán coordinados 204 cuadrillas -129 terrestres y 75 helitransportadas- y en el que tendrá disponibles 223 puestos y cámaras de videovigilancia, 313 autobombas y pick-up y 33 retenes de maquinaria. Pero de momento, no ha hablado de adelantar el periodo de riesgo alto, a pesar de que en mayo no lo había descartado. Esto significa que el operativo de extinción no llega ni al 25% de los medios y recursos humanos y materiales que deberían estar disponibles y en funcionamiento, denuncian los sindicatos.

Según informa la Junta de Castilla y León a través de sus redes sociales, este miércoles se declaró un incendio en Vega de Valcarce, en León, y otro en la Sierra de la Culebra, en Zamora, y cuyo riesgo ha aumentado a nivel 2. Se iniciaron 11 focos a nivel provincial por tormenta seca con vientos erráticos muy fuertes.

Como no está activado el nivel de riesgo alto en toda la Comunidad, no hay partes de incendios diarios como en julio, agosto y septiembre. La Asociación Sindical Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) hablaba de más de ocho incendios activos en Zamora.

Mientras, los trabajadores de Medio Ambiente protestan por la falta de medios. Comisiones Obreras ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía que la Comunidad mantenga “los medios de extinción mínimos disponibles”. “Es una torpeza ignorar el cambio climático en la extinción de incendios forestales, como hace la Junta de Castilla y León, pero ignorar situaciones concretas de riesgo extremo de incendios es una temeridad inaceptable”, reprocha Comisiones a través de un comunicado.

El PSOE considera “gravísimo” que no esté movilizado ni el 20 por ciento de un “insuficiente” operativo porque la Administración autonómica “ha sido incapaz de tramitar las licitaciones de contrataciones para hacer frente a las emergencias y trabajos silvopastorales a tiempo ante las épocas de riesgo de incendio”, informa Europa Press.