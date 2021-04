La consejera de Sanidad de Castilla y León señala a la ministra Darias tras suspender la vacunación de AstraZeneca: "Me dijo que era mi competencia"

"No me arrepiento de nada". La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado que no se arrepiente de haber decidido suspender cautelarmente la vacunación de AstraZeneca este miércoles, a la espera del informe de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que vio un "posible vínculo" entre la vacuna y casos infrecuentes de trombos. Casado ha asegurado este jueves en rueda de prensa que ayer habló dos veces con la ministra, Carolina Darias, y que le dijo que suspendería la vacunación de AstraZeneca. La llamó para preguntarle si tomarían alguna decisión hasta conocer el informe de la EMA después de que algunos países hubieran detenido la vacunación con AstraZeneca, una decisión que no iba a tomar el Gobierno de España.

"Me dijo que era mi competencia porque entraba en la planificación y organización de la vacunación. En base a esta competencia y al primum non nocere -lo primero es no hacer daño-, decidimos paralizar durante un día la vacunación", ha justificado la consejera de Sanidad, quien ha negado ir "por libre" o "saltarse el plan nacional de vacunación" aunque Castilla y León fue la única comunidad autónoma que suspendió la vacunación de AstraZeneca. Una decisión que estaba "cargada de lógica sanitaria", ha defendido el vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, después del Consejo de Gobierno celebrado este jueves.

"Esperar a conocer el informe era la solución más fácil para mí. Cierro los ojos, no tomo decisiones y si pasa algo, pues mira. No somos así y no lo puedo evitar. Creo que tenemos que ser prudentes. Que otras comunidades autónomas no lo hayan considerado oportuno... Bastante tengo con lo mío como para fijarme en los demás", ha remarcado la consejera de Sanidad, que considera que "romper" la estrategia de vacunación hubiera sido "cambiar las edades [de la población diana] o las vacunas", no "tener prudencia ante una sospecha".

Igea y la consejera de Sanidad han negado tener información privilegiada que condicionara esta decisión de suspender la vacunación. Igea ha asegurado que tenían la misma información "que todos los europeos", los consejeros autonómicos y la ministra de Sanidad después de que un directivo de la EMA señalara una relación entre la vacunación y los trombos.

Para Igea, "lo sensato" hubiera sido que fuera el Gobierno de España tomara alguna decisión a la espera del informe de la EMA y un posible cambio en la ficha técnica, pero está "más instalado en la no decisión que en la decisión".

Casado ha asegurado que canceló las vacunaciones un día "por el desconocimiento que se tenía de los posibles efectos secundarios de vacuna", porque les "preocupaba" saber que iba a haber un nuevo informe que modificara los criterios de vacunación. "No tenía conocimiento de lo que pensaba la EMA, podíamos tener sospecha. Sabíamos que iba a ser algo importante, pero no conocíamos el contenido. Nos parecía que debíamos tener prudencia", ha apostillado Casado.

Casado, que entra ahora en el grupo de vacunación, ha asegurado que se vacunará cuando le llamen en las próximas semanas. Ha destacado la importancia de decir que las vacunas son "seguras y eficaces" y ha contrapuesto dos estadísticas: uno de cada mil enfermos de COVID tiene un evento trombótico, frente a los tres o cuatro personas por cada millón de vacunados. "Esta vacuna salvará vidas y tenemos que intentar seguir adelante", ha pedido la consejera de Sanidad, quien ha animado en varias ocasiones a vacunar a la población.