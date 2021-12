León se convierte en la capital Mod de España con el Purple Weekend

Este viernes arranca la 32.ª edición del Festival Purple Weekend Estrella Galicia con dos eventos,. la presentación de un libro en el Musac a las 19 horas y el concierto inaugural con pinchada en el Pub Babylon a partir de las 21.30 horas.

Un festival que regresa tras el parón obligado del año pasado por la pandemia del coronavirus y que en este año se podrá disfrutar sin restricciones, ya que las autoridades sanitarias mantienen la normalidad.

La organización de León Gótico -apoyada por el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León y el patrocinio de Estrella Galicia-, ha preparado un nutrido programa de conciertos, pinchadas y actividades culturales para este 2021 en León entre los días 3 y 7 de diciembre .

La historia de Los Mockers, en el MUSAC

El primero de los actos culturales será la presentación del libro '¿Eres un mod o un rocker? La historia de los Mockers' de Ediciones Chelsa' con Jorge Explosion, autor del prólogo, y su editor Alex Cooper este viernes 3 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio del MUSAC.

Los autores del libro son Julio Montero y Esteban Hirschfeld y en la reseña de la editorial se cita. “Los Mockers son leyenda. Auténticos pioneros en la última frontera del rock allá por los sesenta. Mitología de la era del pop. Conseguir una guitarra eléctrica o un álbum de los Rolling Stones en el Montevideo de aquellos años era casi misión imposible. Y aun así, estos cinco tipos fueron capaces de facturar uno de los mejores discos de 'beat' de todos los tiempos, con temas propios que no tienen nada que envidiar a los más inspirados grupos de la British Invasion. En este libro dos de los miembros fundadores de la banda, Julio Montero y Esteban Hirschfeld, narran la historia perdida del conjunto uruguayo. Ingenua, emocionante y acelerada como cualquiera de sus temas. Levantando acta del nacimiento del Rock en Sudamérica”.

Goodbye Brators a las 21.30 en el Babylon

Los conciertos los iniciarán los GoodBye Brators en el Pub Babylon a las 21.30 horas y tras ellos habrá pinchada para continuar la primera fiesta del Purple Weekend.

Con el encargo de abrir el Purple Weekend Estrella Galicia 2021, GoodBye Brators es un grupo leonés que se define como “fusión musical sin etiquetas”. La banda cuenta entre sus filas con Sam Prowse (guitarra/voz), , Samuel Carretero (batería) y Jorge Mckenzie (bajo), con la incorporación, según han informado ellos en su página de Facebook, de un nuevo guitarrista y la baja de la formación de Carmen Dakota Sluiten (que se encargaba de los teclados y voz).

Sábado 4 de diciembre

Comenzará el programa del día a las 12 de la mañana con la Scooter Run, saliendo del Palacio de Exposiciones de León, que abrirá sus puertas para acceder al mercadillo vintage y de discos. Media hora después, en El Albéitar a las 12.30 horas, comenzará la mesa redonda sobre 'Pop y libros. la edición en la música' con Ignacio García Galera, coautor del libro 'Atardecer en Waterloo', una biografía de The Kinks', y Ramiro Domínguez Hernanz, editor de la Editorial Silex.

A las tres de la tarde tocarán Los Tang en la Sala Glam, con Alldayer tras ellos; y a las 17.30 horas comenzará en el Palacio de Exposiciones la primera jornada de conciertos principales. Tras la música en directo, el primer Allnighter en el pabellón adyacente al de conciertos en la misma localización.

Domingo 5 de diciembre

Tocarán Las Penas a las tres de la tarde en la Sala Glam, con pinchada Alldayer tras ellas, y a las 17.30 horas comenzarán en el Palacio de Exposiciones los conciertos cabezas de cartel con Fay Hallam, The Spitfires The Beatophonics, Blue Bird y los 79ers. Tras finalizar las actuaciones los asistentes podrán pasar al pabellón del Allnighter sin salir del Palacio de Exposiciones.

Lunes 6, 'Purple Familiar'

Se celebrará en este mismo escenario, dentro del programa gratuito 'Purple Familiar', el tradicional desfile de moda 'sixtie' a las 13.00 horas y mientras habrá pinchadas para que todo el mundo disfrute del mercadillo y las Food Trucks a la hora de la comida. A las 16 horas comenzarán los conciertos vespertinos con los Petit Pop, seguidos de Domani Sapone y Cosmética.

Martes 7 de diciembre

El martes 7 de diciembre, a partir de las 17 horas se estrenará en León el documental 'Sueños de nuestra juventud'. Una historia de Los Flechazos' dirigida por Conrado Martín, con coloquio posterior. A las 20.30 horas, el último concierto del festival lo ofrecerá el grupo leonés Zabriskie en la Sala Vannity con pinchada fin de fiesta tras ellos.

Exposición externa en el MUSAC

Por último, la organización recomienda a los asistentes al Purple Weekend Estrella Galicia visitar la exposición externa en la Sala 3 del MUSAC en la Avenida Reyes Leoneses titulada 'Moscoso Cosmos', que muestra el universo visual psicodélico de Victor Moscoso, recordando que el lunes el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León está cerrado y que los horarios del viernes son de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y el sábado y el domingo (más el martes por ser festivo) son de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El universo visual de Victor Moscoso ofrece una amplia selección del trabajo de uno de los diseñadores gráficos más originales e influyentes del siglo XX y es la mayor exposición retrospectiva del autor hasta la fecha.

Reúne la célebre serie de carteles de rock psicodélico realizados en apenas ocho meses durante los años 1966 y 1967 y catorce números de la revista underground 'Zap Comix', editada a partir de 1968 y a lo largo de más de cuarenta años. Junto a estos dos ejes, se incluye otra selección de carteles, cubiertas de discos, cómics, ilustraciones para libros y revistas, animaciones y fotografías biográficas que completan un recorrido marcado por imágenes icónicas de la segunda mitad del siglo XX. Además de la obra gráfica original de Victor Moscoso se proyectan sus animaciones y se dedica una sala a sus espectaculares carteles cinéticos.

La Exposición ha sido coproducida con la Fundación Luis Seoane y el Ayuntamiento de La Coruña, con la colaboración del Centro Niemeyer (Avilés, Asturias) y el apoyo de Acción Cultural Española y Gadis.

Conciertos en el Palacio de Exposiciones

El Purple Weekend Estrella Galicia se ha convertido en el verdadero Festival Ciudad que se celebra en León y tendrá este 2021 como cabezas de cartel a la británica Fay Hallam interpretando temas de su antiguo grupo Makin' Time el domingo 5 en el Palacio de Exposiciones y a The Spitfires (también del Reino Unido) junto a los daneses The Beatophonics a los que se suman los franceses The Blue Bird y los ingleses 79ers. Las puertas del Palacio de Exposiciones se abrirán a las 17.30 horas.

El primer día, el sábado 4 de diciembre, en el mismo lugar, actuarán (a partir de las 17.·30 horas y por este orden) los grupos nacionales Hummo, Los Modernos, Los Estantes, Chucho y Biznaga.

El lunes 6 de diciembre será el Purple Familiar, en el que tocarán a partir de las 16.00 horas Petit Pop, un grupo musical gijonés especializado en enseñar la música a los niños, seguidos por los leoneses Domani Sapone y los Cosmética, que clausurarán los conciertos en el Palacio de Exposiciones.

DJs y Allnighters

Además del líder de Los Flechazos, los DJs principales, que se encargarán de los Allnighters de los días principales del Purple Weekend, serán Pedro Pablo, Kevin Higham, Fernando 00, Lionel Romano, Roch Vidal y Michael Wink. Entre los DJ nacionales el sábado 4 estarán en el Palacio de Exposiciones María Fuzzpils y Dr. Vinilo; mientras que el domingo 5 Pedro Morán, Brubaker y F. G. Díez.

También habrá más pinchadas Alldayer después de los del escenario de la Sala Glam Theatre, a cargo de los ocho restantes. Brubaker, Pedro Morán, F. G. Díez, Angel Snap, Fuzzpils, Saltitos Pinchadiscos y Dr. Vinilo completan el elenco para esta edición. Así como en el concierto inaugural del viernes 3 de diciembre en el Pub Babylon y en el de clausura en el Vannity.

El lunes, en el Purple Familiar, que también se celebrará en el mismo escenario, pondrán la música por la mañana a partir de las 12.30 horas Dr. Vinilo, Angel Snap y Saltitos Pinchadiscos.

Otros Escenarios

En el escenario de tarde de la Sala Glam Theatre los conciertos serán a las 15 horas, con Alldayers. Pincharán el sábado 4, detrás de Los Tang, Angel Snap y F.G Díez. El domingo 5, tras Las Penas (y con el mismo horario), serán Saltitos Pinchadiscos y Brubaker los encargados de animar la tarde hasta que comiencen los conciertos principales.

La inauguración el viernes 3 de diciembre, con los GoodBye Brators en la Sala Babylon a partir de las 21.30 horas también contará con pinchada.